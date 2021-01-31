Неделя 48
34 минуты назад
«Истинное нетленно, ищущий да обрящет. Бросил в огонь полено - тепло никто не стащит»
Итоги недели
В минувший вторник «40 домов Новолипецка остались без тепла». Порыв на сети латали полдня. А в минувшие выходные сразу несколько микрорайонов на юго-западе Липецка остались без воды - холодной и горячей: на улице Катукова в районе ТРЦ «Ривьера» порвало магистральный 700-миллиметровый трубопровод. А еще на прошлой неделе порвало водопровод в центре города, на улице Пролетарской. С начала же отопительного сезона в Липецке произошел уже добрый десяток аварий на водо- и теплосетях, результатом которых стали повсеместные неудобства горожан. Самой страшной по своим последствиям была коммунальная авария на улице Стаханова, где в промоину с кипятком попали мужчина и девушка, и теперь за их здоровье борются специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Единственное, что у нас делают точно по графику - отключают горячую воду!
Начальству жутко не нравится это словосочетание - коммунальная авария. Его ресурсники считают обывательским, забыв о том, что клиент всегда прав. Объясняя очередное ЧП, энергетики уходят в эвфемизмы типа «плановое отключение», «временная приостановка подачи ресурса», «уменьшение параметров теплоносителя»... По факту липчане каждый день ждут очередной подставы со стороны энергетиков, что чрезвычайно нервирует людей, у которых и без того есть много причин для волнений. Ресурсники рапортуют об увеличении ремонтов, а липчане гремят на морозе ведрами в ожидании единственной на весь жилой массив водовозки, сутками сидят без света или клацают зубами от ярости и холода в остывающих без тепла квартирах.
Такое положение дел на состоявшемся под эгидой Госжилинспекции совещании по итогам работы управляющих компаний в 2020 году вывело из себя главу областной администрации. «Игорь Артамонов призвал не цацкаться с виновниками коммунальных аварий»:
- Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Возьмем порыв трубы у «Ривьеры» в прошлую субботу. Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Тогда мы приведем в чувство всех наших партнеров.
Жестко прошлась по ресурсникам и «управляшкам» и глава Липецка. Евгения Уваркина заявила, что при возникновении любого ЧП «департамент ЖКХ мэрии, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании работают как одна команда до выявления причины проблемы». На принятие решений по инцидентам мэр дает чиновникам и бизнесу два часа.
- Есть нормативные шесть часов на ликвидацию инцидентов по теплу и 24 часа - по холодной воде. Сразу же после определения утечки ресурсоснабжающие организации должны поставить об этом в известность Единую диспетчерскую службу. Также такая информация в ЕДС должна быть и по плановым отключениям. Но ресурсоснабжающие организации, никого не предупреждая, при возникновении проблем просто снижает давление в сети или отключает потребителей...
«В мэрии Липецка провели работу над ошибками нынешнего отопительного сезона». Так, ресурсоснабжающие организации теперь обязаны при возникновении внештатных ситуаций искать возможности не только быстро их устранять, но и стараться не оставлять горожан без ресурсов при такой возможности.
Первый вице-мэр Константин Востриков рассказал о планах мэрии в сфере ЖКХ на этот год.
Один из них - пилотный проект с «Квадрой». Чтобы уйти от споров с управляющими компаниями, ресурсная организация вместе с мэрией будет в автоматическом режиме отслеживать температуру теплоносителя на входах в многоквартирные дома во избежание ситуаций типа той, которая случилась в декабре прошлого года на улице Интернациональной. Другой проект - создание некоего калькулятора, посредством которого горожане могли бы проверять экономику тарифа на ремонт и содержание жилья в своих домах (в мэрии со времен Сергея Иванова грозятся создать линейку муниципальных тарифов для разного типа жилых домов, но работу эту не сделали до сих пор).
Но кардинально решить проблему коммунальных ЧП можно одним путем - скорейшей заменой отработавших свое коммуникаций на новые. Но на это у муниципалитета нет средств, а ресурсные организаций взамен на эту работу, конечно, потребуют увеличения тарифа для потребителей, которые зимой неподъемны для многих.
«Кому война, а кому мать родна, кому вирус, а кого доход вырос»
Название этому подзаголовку подарил наш читатель с ником «Местный», оставив его как комментарий к публикации «На проверке масочного режима в транспорте частная организация заработала 5,8 миллиона рублей». Это и в самом деле странная закупка со стороны ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», ведь майские договоры с ИП Волкова Н.С. на этот вид деятельности был заключен чиновниками с организацией, зарегистрированной 1 апреля того же 2020 года. Почему при наличии в Липецкой области (по данным регионального УФНС) более 25 тысяч ИП такое счастье досталось именно Надежде Волковой? Кстати, ОКУ отдавало такие заказы этому ИП без торгов без шанса на экономию бюджетных средств.
Впрочем, по условиям проведения госзакупок заказчик может при экстренной необходимости, без проведения торгов, заключать договоры с поставщиками необходимых ему услуг на любых условиях. А у нас коронавирус. Пандемия. Выходит, все было сделано правильно? Правильно, - ответил на этот вопрос заказчик, объяснив любовь к ИП Волкова Н.С. «обстоятельствами непреодолимой силы».
Причину таких обстоятельств изучает прокуратура.
Кстати, на этой же неделе выяснилось то, что в проект худрука «Казаков России» Леонида Милованова реконструкцию здания «Октября» на площади Петра Великого, в котором ранее располагался кино-концертный зал, а потом - городской Дворец молодежи, мэрия намеревалась влупить два миллиарда рублей! Ценник удивил даже многое повидавший Минкульт и этот мегапроект, предполагавший расширение существующего объекта в стороны и ввысь, зарубили. Своих же денег у муниципалитета на такую стройку нет (для понимания - возведение с нуля современной типовой школы со спорткомплексом и плавательным бассейном, напичканном мебелью и оргтехникой, обходится в 600 млн рублей). Если какие-то федеральные средства на нуждающемся хотя бы в капремонте «Октября» появятся, то не ранее 2023-2024 годов.
А глава Липецка объявила о не менее амбициозном проекте, заявив о желании отдать в частные руки уличное освещение, которым сейчас занимается муниципальный «Липецкгорсвет». А это ни много ни мало 794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления! Евгения Уваркина сочла, что депутаты одобрят сделку, предполагающую получение концессионером из городского бюджета за 15 лет 3,7 миллиардов рублей. Несмотря на все усилия мэра, депутаты не прогнулись, так как считали предложенные им аргументы неубедительными (см. «Широко шагая, как бы штанов не порвать!»).
В итоге депутаты и чиновники взяли месяц паузы на согласование позиций. А потом, на первой в этом году сессии горсовета, парламентарии вдруг завалили мэра разными претензиями (см. «Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»).
Между тем мэрия Липецка объявила торги на проект актуализации схемы теплоснабжения города, но «Оценку состояния теплосетей в Липецке затормозила жалоба». Один из потенциальных подрядчиков нашел в требованиях чиновников существенные нарушения закона. Но стоит отметить следующее: городская администрация регулярно проводит такие закупки: с 2015 по 2020 год они проводились семь раз. Всякий раз услуги подрядчиков обходились городской казне в 5,6-10,6 миллионов рублей. Если это не желание «попилить бюджет» на получении информации, которой бесплатно поделятся с мэрией МУПы «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть», «Липецкводоканал», АО «ЛГЭК» и липецкий филиал ПАО «Квадра», то что?
Дворник дворнику помочь, вероятно, сможет смочь
Денег, в частности, нет на повышение зарплат дворникам МБУ «Управление благоустройства Липецка». В итого в штате муниципальной коммунальной организации работает вдвое меньше человек, чем необходимо. И после любого катаклизма - снегопада или ледяного дождя - в городе наступает малый ледниковый период.
Так, в пятницу утром «Тротуары и дороги Липецка холодный ветер превратил в катки». В МБУ тут же отчитались, что высыпали на улицы 19 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн технической соли, но пешеходные зоны как были, так и остались зеркальными. А накануне из-за оттепели «В Липецке затопило кладбище». И пусть в мэрии и заявили, что в зоне подтопления оказались всего 50 квадратных метров погоста, на этот счет «Председатель городского департамента ЖКХ получил представление от прокурора». А неподалеку от мэрии в минувший четверг «Восемь автомобилей лишились колес и подвесок из-за ямы у Нижнего парка». Глубокую колдобину скрывала вода. Постфактум МБУ «Управление благоустройства Липецка» откачало воду из ям и залило их литым асфальтом, но владельцы пострадавших машин уже заявили, что намерены через суд потребовать от администрации Липецка возмещения ущерба.
На мэрии, кстати, можно неплохо заработать. Ежегодно через суд водители взыскивают десятки миллионов рублей с муниципалитета, который является собственником дорожно-коммунальной инфраструктуры. Вот последний случай: «Автомобилист отсудил почти 79 тысяч рублей за оторванное на дороге в центре Липецка колесо» - машина угодила в открытый канализационный люк. А пресс-службе городской администрации просто резюмирует факт, что январская распутица превратила дороги в «маасдам»: швейцарские сыровары округлости могут позавидовать округлости наших дырок - «За сутки в Липецке залатали 250 квадратных метров ям и откачали более 1100 кубометров воды».
Дошло до анекдота: «Липчанин 5 лет снимает историю одной лужи»! Ее не побороли ни Михаил Гулевский, ни Сергей Иванов, ни Евгения Уваркина.
Да что там лужа! В городе появилась новостройка с браком. О жилье с дырами в стенах, доставшемся обманутым дольщикам от застройщика, «выручившего» областную администрацию с проблемным домом на улице Ударников, можно прочитать в статье «И так сойдет. Липчанам хотели сдать недоделанные квартиры».
«А суп из топора еще дешевле»
Такой комментарий к статье «Борщевой набор в Липецке обойдется в 72,5 рубля» оставил читатель с ником «Ой ой». И совершенно правильно, ведь специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности, проводившие анализ цен на овощную продукцию, входящую в это блюдо, включили туда лишь свеклу, картофель, морковь, капусту и репчатый лук.
Вот уж точно: «Щи - хоть ноги полощи»! Что и не преминули отметить острословы-горожане, удивленные отсутствием в таком борще хоть какого-то мяса.
А веди если верить чиновникам, то «Килограмм свинины в Липецкой области за три года подорожал на 7 рублей». При этом продуктовая инфляция в нашем сельхозрегионе, который, если верить отчетам, кормит еще с десяток таких субъектов РФ, оказалась по итогам 2020 года выше общероссийской.
Кстати, тот, кто десять лет подряд проверял ценообразование в регионе, согласился на странное предложение. Доселе начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики «Юрий Букреев будет и.о. главы Тербунского района». Странное потому, что своего слова по уголовному делу отстраненного от должности главы этого района Сергея Иванова не сказал суд. А вдруг Фемида оправдает бывшего мэра Липецка? Что тогда? Юрию Букрееву придется освобождать кабинет?
Жизнь прекрасна и удивительна. Главное - правильно подобрать антидепрессанты
Президент Владимир Путин на этой неделе заявил о постепенной стабилизации ситуации с COVID-19 в России и о возможности постепенного снижения введенные в связи с пандемией ограничений. Ровно об этом же заявил на очередном оперштабе и липецкий губернатор. Игорь Артамонов сказал даже, что регион уже вышел на плато по заболеваемости (см. «Очагами коронавирусной инфекции остаются предприятия и организации»).
А вот руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев пока такого заявления не сделал. Ситуация, по его словам, хотя и похожа на общероссийскую, но на этой неделе медики зафиксировали прирост заболевших коронавирусом среди детей, чего не было ранее. Осложняет ситуацию в целом рост ОРВИ и сезонного гриппа. Поэтому зачастую ковид осложняется пневмонией.
Кстати, в минувший понедельник «Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 20 тысяч человек». С начала недели в регионе официально заболело ковидом 750 липчан, а 14 человек от него умерло. Но в облздраве говорят о том, что скоро можно будет постепенно сокращать мощности инфекционных стационаров и возвращать работу больниц в обычный, доковидный режим. Сейчас в них развернуты 2200 коек, из которых уже треть вакантна, так как количество ежедневных госпитализаций уменьшилось на 15%.
Сейчас вся надежда медиков - на формирование коллективного иммунитета через вакцинацию. «Спутником» привиты к середине недели были 16 335 липчан. Во второй декаде февраля им всем поставят еще один укол.
На данный момент в Липецке действуют четыре способа записаться на прививку от коронавируса: в поликлинике по месту жительства, звонок в Единую диспетчерскую службу, запись через портал Госуслуг и... через школы, хотя детей в возрасте до 18 лет не прививают (см. «Запись на прививку от коронавируса через классных руководителей в школах продолжится»).
Однако несмотря на заявление о начале массовой вакцинации доля привитого населения в России еще не достигла и 1%. Чего недостаточно для снижения заболеваемости. Вклад вакцинации в иммунизацию населения пока ничтожен и непонятно, насколько он будет значим при тех темпах, которые есть. В итоге Россия стала первой страной, заявившей о разработке вакцины, первой в мире начала вакцинацию, но стала одним из аутсайдеров прививочной кампании. Может, из-за того, что нашу вакцину уже получают, по сообщениям СМИ, Сирия, Белоруссия, Туркменистан, Аргентина, Венесуэла, Парагвай, Боливия, Алжир, Палестина…
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не на улице
23 января «Липчане собрались на несогласованную акцию», поводом к которой стал арест Алексея Навального. На нее вышли около тысячи человек. В центре города полиция задержала несколько десятков сторонников оппозиционера. В итоге «Применившему газовый баллончик против полицейских 25-летнему липчанину предъявлено обвинение» в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»). На допросе задержанный раскаялся в содеянном и извинился перед стражами правопорядка. По ходатайству следователя суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Еще семеро участников акции получили административные взыскания.
Чтобы отвлечь молодежь от участия в уличных протестных акциях, «В Липецке для студентов и школьников придумали множество затей на это воскресенье». Для них сегодня бесплатно работает зоопарк, Дворцы спорта «Звездный» и «Ледовый», а в кинотеатрах можно купить на дневные сеансы билет в полцены. Также сегодня работают все школы. В них проходят разные творческие и спортивные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню без интернета.
- Чтобы отвлечь детей и учащуюся молодежь от возможных несанкционированных акций. Чтобы наши ученики не попали в неприятные ситуации, чтобы обезопасить их на время таких акций, где может случиться все, что угодно, мы предоставляем им массу альтернатив, - сказали накануне «рабочего выходного» GOROD48 о цели всех этих мероприятий в одной из школ Липецка.
На этой неделе, кстати, «В Липецкой области представили нового начальника управления Росгвардии». Им стал полковник полиции Сергей Шишмонин. А что надо новому начальнику? Подтвердить правоту начальства...
Единственное, что у нас делают точно по графику - отключают горячую воду!
Начальству жутко не нравится это словосочетание - коммунальная авария. Его ресурсники считают обывательским, забыв о том, что клиент всегда прав. Объясняя очередное ЧП, энергетики уходят в эвфемизмы типа «плановое отключение», «временная приостановка подачи ресурса», «уменьшение параметров теплоносителя»... По факту липчане каждый день ждут очередной подставы со стороны энергетиков, что чрезвычайно нервирует людей, у которых и без того есть много причин для волнений. Ресурсники рапортуют об увеличении ремонтов, а липчане гремят на морозе ведрами в ожидании единственной на весь жилой массив водовозки, сутками сидят без света или клацают зубами от ярости и холода в остывающих без тепла квартирах.
Такое положение дел на состоявшемся под эгидой Госжилинспекции совещании по итогам работы управляющих компаний в 2020 году вывело из себя главу областной администрации. «Игорь Артамонов призвал не цацкаться с виновниками коммунальных аварий»:
- Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Возьмем порыв трубы у «Ривьеры» в прошлую субботу. Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Тогда мы приведем в чувство всех наших партнеров.
Жестко прошлась по ресурсникам и «управляшкам» и глава Липецка. Евгения Уваркина заявила, что при возникновении любого ЧП «департамент ЖКХ мэрии, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании работают как одна команда до выявления причины проблемы». На принятие решений по инцидентам мэр дает чиновникам и бизнесу два часа.
- Есть нормативные шесть часов на ликвидацию инцидентов по теплу и 24 часа - по холодной воде. Сразу же после определения утечки ресурсоснабжающие организации должны поставить об этом в известность Единую диспетчерскую службу. Также такая информация в ЕДС должна быть и по плановым отключениям. Но ресурсоснабжающие организации, никого не предупреждая, при возникновении проблем просто снижает давление в сети или отключает потребителей...
«В мэрии Липецка провели работу над ошибками нынешнего отопительного сезона». Так, ресурсоснабжающие организации теперь обязаны при возникновении внештатных ситуаций искать возможности не только быстро их устранять, но и стараться не оставлять горожан без ресурсов при такой возможности.
Первый вице-мэр Константин Востриков рассказал о планах мэрии в сфере ЖКХ на этот год.
Один из них - пилотный проект с «Квадрой». Чтобы уйти от споров с управляющими компаниями, ресурсная организация вместе с мэрией будет в автоматическом режиме отслеживать температуру теплоносителя на входах в многоквартирные дома во избежание ситуаций типа той, которая случилась в декабре прошлого года на улице Интернациональной. Другой проект - создание некоего калькулятора, посредством которого горожане могли бы проверять экономику тарифа на ремонт и содержание жилья в своих домах (в мэрии со времен Сергея Иванова грозятся создать линейку муниципальных тарифов для разного типа жилых домов, но работу эту не сделали до сих пор).
Но кардинально решить проблему коммунальных ЧП можно одним путем - скорейшей заменой отработавших свое коммуникаций на новые. Но на это у муниципалитета нет средств, а ресурсные организаций взамен на эту работу, конечно, потребуют увеличения тарифа для потребителей, которые зимой неподъемны для многих.
«Кому война, а кому мать родна, кому вирус, а кого доход вырос»
Название этому подзаголовку подарил наш читатель с ником «Местный», оставив его как комментарий к публикации «На проверке масочного режима в транспорте частная организация заработала 5,8 миллиона рублей». Это и в самом деле странная закупка со стороны ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», ведь майские договоры с ИП Волкова Н.С. на этот вид деятельности был заключен чиновниками с организацией, зарегистрированной 1 апреля того же 2020 года. Почему при наличии в Липецкой области (по данным регионального УФНС) более 25 тысяч ИП такое счастье досталось именно Надежде Волковой? Кстати, ОКУ отдавало такие заказы этому ИП без торгов без шанса на экономию бюджетных средств.
Впрочем, по условиям проведения госзакупок заказчик может при экстренной необходимости, без проведения торгов, заключать договоры с поставщиками необходимых ему услуг на любых условиях. А у нас коронавирус. Пандемия. Выходит, все было сделано правильно? Правильно, - ответил на этот вопрос заказчик, объяснив любовь к ИП Волкова Н.С. «обстоятельствами непреодолимой силы».
Причину таких обстоятельств изучает прокуратура.
Кстати, на этой же неделе выяснилось то, что в проект худрука «Казаков России» Леонида Милованова реконструкцию здания «Октября» на площади Петра Великого, в котором ранее располагался кино-концертный зал, а потом - городской Дворец молодежи, мэрия намеревалась влупить два миллиарда рублей! Ценник удивил даже многое повидавший Минкульт и этот мегапроект, предполагавший расширение существующего объекта в стороны и ввысь, зарубили. Своих же денег у муниципалитета на такую стройку нет (для понимания - возведение с нуля современной типовой школы со спорткомплексом и плавательным бассейном, напичканном мебелью и оргтехникой, обходится в 600 млн рублей). Если какие-то федеральные средства на нуждающемся хотя бы в капремонте «Октября» появятся, то не ранее 2023-2024 годов.
А глава Липецка объявила о не менее амбициозном проекте, заявив о желании отдать в частные руки уличное освещение, которым сейчас занимается муниципальный «Липецкгорсвет». А это ни много ни мало 794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления! Евгения Уваркина сочла, что депутаты одобрят сделку, предполагающую получение концессионером из городского бюджета за 15 лет 3,7 миллиардов рублей. Несмотря на все усилия мэра, депутаты не прогнулись, так как считали предложенные им аргументы неубедительными (см. «Широко шагая, как бы штанов не порвать!»).
В итоге депутаты и чиновники взяли месяц паузы на согласование позиций. А потом, на первой в этом году сессии горсовета, парламентарии вдруг завалили мэра разными претензиями (см. «Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»).
Между тем мэрия Липецка объявила торги на проект актуализации схемы теплоснабжения города, но «Оценку состояния теплосетей в Липецке затормозила жалоба». Один из потенциальных подрядчиков нашел в требованиях чиновников существенные нарушения закона. Но стоит отметить следующее: городская администрация регулярно проводит такие закупки: с 2015 по 2020 год они проводились семь раз. Всякий раз услуги подрядчиков обходились городской казне в 5,6-10,6 миллионов рублей. Если это не желание «попилить бюджет» на получении информации, которой бесплатно поделятся с мэрией МУПы «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть», «Липецкводоканал», АО «ЛГЭК» и липецкий филиал ПАО «Квадра», то что?
Дворник дворнику помочь, вероятно, сможет смочь
Денег, в частности, нет на повышение зарплат дворникам МБУ «Управление благоустройства Липецка». В итого в штате муниципальной коммунальной организации работает вдвое меньше человек, чем необходимо. И после любого катаклизма - снегопада или ледяного дождя - в городе наступает малый ледниковый период.
Так, в пятницу утром «Тротуары и дороги Липецка холодный ветер превратил в катки». В МБУ тут же отчитались, что высыпали на улицы 19 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн технической соли, но пешеходные зоны как были, так и остались зеркальными. А накануне из-за оттепели «В Липецке затопило кладбище». И пусть в мэрии и заявили, что в зоне подтопления оказались всего 50 квадратных метров погоста, на этот счет «Председатель городского департамента ЖКХ получил представление от прокурора». А неподалеку от мэрии в минувший четверг «Восемь автомобилей лишились колес и подвесок из-за ямы у Нижнего парка». Глубокую колдобину скрывала вода. Постфактум МБУ «Управление благоустройства Липецка» откачало воду из ям и залило их литым асфальтом, но владельцы пострадавших машин уже заявили, что намерены через суд потребовать от администрации Липецка возмещения ущерба.
На мэрии, кстати, можно неплохо заработать. Ежегодно через суд водители взыскивают десятки миллионов рублей с муниципалитета, который является собственником дорожно-коммунальной инфраструктуры. Вот последний случай: «Автомобилист отсудил почти 79 тысяч рублей за оторванное на дороге в центре Липецка колесо» - машина угодила в открытый канализационный люк. А пресс-службе городской администрации просто резюмирует факт, что январская распутица превратила дороги в «маасдам»: швейцарские сыровары округлости могут позавидовать округлости наших дырок - «За сутки в Липецке залатали 250 квадратных метров ям и откачали более 1100 кубометров воды».
Дошло до анекдота: «Липчанин 5 лет снимает историю одной лужи»! Ее не побороли ни Михаил Гулевский, ни Сергей Иванов, ни Евгения Уваркина.
Да что там лужа! В городе появилась новостройка с браком. О жилье с дырами в стенах, доставшемся обманутым дольщикам от застройщика, «выручившего» областную администрацию с проблемным домом на улице Ударников, можно прочитать в статье «И так сойдет. Липчанам хотели сдать недоделанные квартиры».
«А суп из топора еще дешевле»
Такой комментарий к статье «Борщевой набор в Липецке обойдется в 72,5 рубля» оставил читатель с ником «Ой ой». И совершенно правильно, ведь специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности, проводившие анализ цен на овощную продукцию, входящую в это блюдо, включили туда лишь свеклу, картофель, морковь, капусту и репчатый лук.
Вот уж точно: «Щи - хоть ноги полощи»! Что и не преминули отметить острословы-горожане, удивленные отсутствием в таком борще хоть какого-то мяса.
А веди если верить чиновникам, то «Килограмм свинины в Липецкой области за три года подорожал на 7 рублей». При этом продуктовая инфляция в нашем сельхозрегионе, который, если верить отчетам, кормит еще с десяток таких субъектов РФ, оказалась по итогам 2020 года выше общероссийской.
Кстати, тот, кто десять лет подряд проверял ценообразование в регионе, согласился на странное предложение. Доселе начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики «Юрий Букреев будет и.о. главы Тербунского района». Странное потому, что своего слова по уголовному делу отстраненного от должности главы этого района Сергея Иванова не сказал суд. А вдруг Фемида оправдает бывшего мэра Липецка? Что тогда? Юрию Букрееву придется освобождать кабинет?
Жизнь прекрасна и удивительна. Главное - правильно подобрать антидепрессанты
Президент Владимир Путин на этой неделе заявил о постепенной стабилизации ситуации с COVID-19 в России и о возможности постепенного снижения введенные в связи с пандемией ограничений. Ровно об этом же заявил на очередном оперштабе и липецкий губернатор. Игорь Артамонов сказал даже, что регион уже вышел на плато по заболеваемости (см. «Очагами коронавирусной инфекции остаются предприятия и организации»).
А вот руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев пока такого заявления не сделал. Ситуация, по его словам, хотя и похожа на общероссийскую, но на этой неделе медики зафиксировали прирост заболевших коронавирусом среди детей, чего не было ранее. Осложняет ситуацию в целом рост ОРВИ и сезонного гриппа. Поэтому зачастую ковид осложняется пневмонией.
Кстати, в минувший понедельник «Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 20 тысяч человек». С начала недели в регионе официально заболело ковидом 750 липчан, а 14 человек от него умерло. Но в облздраве говорят о том, что скоро можно будет постепенно сокращать мощности инфекционных стационаров и возвращать работу больниц в обычный, доковидный режим. Сейчас в них развернуты 2200 коек, из которых уже треть вакантна, так как количество ежедневных госпитализаций уменьшилось на 15%.
Сейчас вся надежда медиков - на формирование коллективного иммунитета через вакцинацию. «Спутником» привиты к середине недели были 16 335 липчан. Во второй декаде февраля им всем поставят еще один укол.
На данный момент в Липецке действуют четыре способа записаться на прививку от коронавируса: в поликлинике по месту жительства, звонок в Единую диспетчерскую службу, запись через портал Госуслуг и... через школы, хотя детей в возрасте до 18 лет не прививают (см. «Запись на прививку от коронавируса через классных руководителей в школах продолжится»).
Однако несмотря на заявление о начале массовой вакцинации доля привитого населения в России еще не достигла и 1%. Чего недостаточно для снижения заболеваемости. Вклад вакцинации в иммунизацию населения пока ничтожен и непонятно, насколько он будет значим при тех темпах, которые есть. В итоге Россия стала первой страной, заявившей о разработке вакцины, первой в мире начала вакцинацию, но стала одним из аутсайдеров прививочной кампании. Может, из-за того, что нашу вакцину уже получают, по сообщениям СМИ, Сирия, Белоруссия, Туркменистан, Аргентина, Венесуэла, Парагвай, Боливия, Алжир, Палестина…
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не на улице
23 января «Липчане собрались на несогласованную акцию», поводом к которой стал арест Алексея Навального. На нее вышли около тысячи человек. В центре города полиция задержала несколько десятков сторонников оппозиционера. В итоге «Применившему газовый баллончик против полицейских 25-летнему липчанину предъявлено обвинение» в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»). На допросе задержанный раскаялся в содеянном и извинился перед стражами правопорядка. По ходатайству следователя суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Еще семеро участников акции получили административные взыскания.
Чтобы отвлечь молодежь от участия в уличных протестных акциях, «В Липецке для студентов и школьников придумали множество затей на это воскресенье». Для них сегодня бесплатно работает зоопарк, Дворцы спорта «Звездный» и «Ледовый», а в кинотеатрах можно купить на дневные сеансы билет в полцены. Также сегодня работают все школы. В них проходят разные творческие и спортивные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню без интернета.
- Чтобы отвлечь детей и учащуюся молодежь от возможных несанкционированных акций. Чтобы наши ученики не попали в неприятные ситуации, чтобы обезопасить их на время таких акций, где может случиться все, что угодно, мы предоставляем им массу альтернатив, - сказали накануне «рабочего выходного» GOROD48 о цели всех этих мероприятий в одной из школ Липецка.
На этой неделе, кстати, «В Липецкой области представили нового начальника управления Росгвардии». Им стал полковник полиции Сергей Шишмонин. А что надо новому начальнику? Подтвердить правоту начальства...
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