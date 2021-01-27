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Килограмм свинины в Липецкой области за три года подорожал на 7 рублей

12 919
#цены #инфляция
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Килограмм свинины в Липецкой области за три года подорожал на 7 рублей

По просьбе GOROD48 в областном управлении экономического развития подсчитали продуктовую и иную инфляцию.

Росстат объявил о показателях инфляции в России. И выяснилось, что Липецкая область обогнала страну по росту цен на продукты питания. При росте в среднем по стране на 104,5% у нас продовольствие выросло на 108,2%. Почему, если наша область - аграрная, и наши товаропроизводители производят продукцию, которой хватает не только липчанам? Этот вопрос GOROD48 адресовал управлению экономического развития региональной администрации. Без долгих проволочек на него ответил руководитель ведомства Сергей Курбатов.

- По факту, в 2020 году так называемый индекс роста цен в регионе составил 106,1%. Действительно, самый высокий он по продуктам питания - 108,2%. Это значит, что проверяющие в некоторых магазинах зарегистрировали цены на отдельные продукты питания, которые были выше в среднем на 8% по сравнению с ценами на начало 2019 года. Сразу оговоримся, что многое зависит от выбора точек торговли. Цена товаров в фермерских магазинах, например, может значительно отличаться от цены подобных товаров в федеральных торговых сетях. При этом рост индекса цен в абсолютных показателях (в рублях, а не в процентах) показывает иную картину: все попадающие в мониторинг продукты питания в Липецкой области остаются одними из самых дешевых в России, - сообщил чиновник.

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В пример Сергей Курбатов привел цены в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской областях.

Так, картофель у нас - самый дешевый среди соседей: 22 рубля за килограмм при средних 25 рублях у орловчан и воронежцев. Аналогично обстоят дела по другим «ходовым» овощам: луку и моркови. Гречку липчане могут покупать по 74 рубля за килограмм, или на 10 рублей дешевле, чем куряне. Экономят на еде не только вегетарианцы. Рыба (мороженная разделанная) в Липецке стоит, в среднем, 534 рубля за килограмм против более чем 700 у белгородцев, воронежцев, курян и 760 - в Орле. Самые дешевые у нас и сырокопченые колбасы - 743 рубля за килограмм (в Тамбове за аналогичный продукт придется выложить уже 854 рубля).

Но если все дешево, то почему так дорого? Почему же при более низких, чем у наших соседей ценах на продукты питания, индекс роста цен в Липецкой области выше, чем в целом по стране?

- Экономисты называют это эффектом «низкой базы». При более низкой цене на начало года сопоставимый с другими регионами рост будет выражаться в большем процентном значении. В нашем случае база оставалась низкой не один год, - ответил экономист.

По утверждению Сергея Курбатова, на протяжении трех последних лет цены на 24 социально значимых продовольственных товара (хлеб, молоко и молочные продукты, мясо, яйца, сахар, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи) в регионе были ниже, чем у соседей. Так, в 2017 году цена свинины в Липецке была на уровне 224 рублей за килограмм. Спустя три года свинина подорожала на 7 рублей. Молоко, аналогично, стало дороже на 6 рублей, мука - на 9 рублей.

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После новогодних выходных появились слухи о том, что вслед за подскочившими ценами на подсолнечное масло и сахар, на которые заморозили цены на правительственном уровне, стоит ждать подорожания хлеба. Это так?

- Для предупреждения такого скачка в прошлую пятницу, 22 января, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда 2,9 млрд рублей на поддержку производителей муки и 1,8 млрд на поддержку хлебопекарных предприятий. Липецкие производители получат более 107 млн рублей: 85 миллионов достанется производителям муки на затраты по закупке пшеницы, а 22 миллиона получат хлебопекарные предприятия, - ответил Сергей Курбатов.

По непродовольственным товарам индекс роста цен в регионе ниже, чем по продуктам питания, - 105,6%. Что близко к среднему показателю по стране. Серьезный вклад в этот рост в прошлом году внесли лекарственные препараты. Так, Сергей Курбатов отметил, что цены на противовоспалительные препараты и антибиотики, которые сейчас применяются для лечения вирусных заболеваний и которые у всех на слуху, выросли незначительно. А вот цены на отдельные препараты, назначаемые в рамках комплексной терапии от коронавируса, подскочили изрядно. Так, «Линекс», который врачи рекомендуют применять совместно с антибиотиками, в Липецкой области самый дорогой: 315 рублей за 10 капсул против 262 рублей в Белгороде. «Троксерутин», который бывает необходим для предотвращения тромбоза в ходе лечения инфекции, у нас дороже на 10-20 рублей, чем у всех соседей.

- Глубоко погрузившись в анализ роста цен на отдельные товары, мы удивились тому, что самыми дорогими в Липецкой области по сравнению с соседними регионами оказались обручальные кольца! Ну как тут бороться за демографию?, - пошутил руководитель областного управления экономической политики.

Сергей Курбатов, кстати, пообещал GOROD48 максимально оперативно отвечать и на другие интересующие липчан вопросы. Скоро мы обсудим, пожалуй, самую животрепещущую тему, - бедности и доходов населения.
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#цены #инфляция
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Комментарии (12)

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Нео

23 минуты назад
А тонна зерна на 30-50%. Хотя их кормят другими кормами
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Ода

26 минут назад
Липецкая область= Рай на Земле!
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Житель Лебедяни

29 минут назад
Че серьезно?
ответить

А что

29 минут назад
по этому поводу говорит телевизор ?
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Ваш

40 минут назад
Как говорил товарищ Сталин, есть ложь большая ложь и есть советская статистика
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111

44 минуты назад
Даже хлеб подорожал за 3 года больше
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N

49 минут назад
КАК ЖЕ НАДОЕЛО ЭТО ВРАНЬЕ!
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Покупатель

51 минуту назад
А яйцо на Универсальном рынке сегодня золотое 105 руб за десяток ! Причем цена не написана а продавец называет ! Супер
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МестныйЯ

54 минуты назад
Верить россказням Росстата - быть умственно чУдным человеком))))
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Липецк

54 минуты назад
Есть ложь, большая ложь и статистика. КАк надо - так вам этот экономист и посчитает. А зайдешь в магазин,увидишь масло по 120 р за литр, и поймешь что экономист мягко говоря не прав.
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