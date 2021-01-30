Происшествия

14 минут назад

Пострадавшую при прорыве теплотрассы липчанку перевели из реанимации в обычную палату

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#коммунальная авария
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Пострадавшую при прорыве теплотрассы липчанку перевели из реанимации в обычную палату

Девушка начала вставать на ноги.

Напомним, 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний Андрей - водитель автомобиля «Лада Веста».

По факту получения ожогов двумя жителями Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

18 января пострадавших на реанимобилях доставили на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского.

Как рассказал GOROD48 отец девушки Сергей, в минувшую среду, 27 января в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского его дочь, наконец-то, перевели из реанимации в обычную палату.

- На следующей неделе у моей дочери планируется очередная операция, - отметил Сергей. - В четверг ей провели чистку и перевязку. Буквально сегодня дочь начала вставать на ноги - врачи заставляют её это делать, но дочери это пока даётся очень тяжело - она прислала мне фотографию, на которой видно, что все бинты в крови. Говорить о прогнозах, как долго моей дочери придётся провести в больнице, пока рано. Второй пострадавший - Андрей лежит в палате по соседству.

1 107
#коммунальная авария
2

Комментарии (1)

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indezit

5 минут назад
Год коммунальных прорывов. Эти двое будут людьми года. 100%
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