Применившему газовый баллончик против полицейских 25-летнему липчанину предъявлено обвинение

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела в отношении 25-летнего участника несанкционированной акции предъявлено обвинение в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).









- Испугавший последствий, злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном, извинившись перед стражами порядка. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев,

По данным следствия, 23 января 25-летний мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Липецка, находясь на площади Соборной, причинил находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик - Испугавший последствий, злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном, извинившись перед стражами порядка. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев,