Происшествия

39 минут назад

Применившему газовый баллончик против полицейских 25-летнему липчанину предъявлено обвинение

6 703
#насилие в отношении представителя власти
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Применившему газовый баллончик против полицейских 25-летнему липчанину предъявлено обвинение

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела в отношении 25-летнего участника несанкционированной акции предъявлено обвинение в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 23 января 25-летний мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Липецка, находясь на площади Соборной, причинил находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик

- Испугавший последствий, злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном, извинившись перед стражами порядка. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев,
6 703
#насилие в отношении представителя власти
1

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

7 минут назад
В "цитадели демократии" просто пристрелили бы..
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Да уж!

7 минут назад
На зоне уже ждут, это таких, как ты, там ждут. Девочек любого пола. Нормальные ребята везде живут нормально.
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МестныйЯ

8 минут назад
Эх, напомнить историю про кинутый в полицейского пластиковый стаканчик и последующее наказание? ;)
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Эх

13 минут назад
В лицо..... Они же в касках....
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На зоне уже ждут

14 минут назад
Должен получить по полной. Хотя тюрьма никому мозгов ещё не прибавляла. Тем более когда мозгов и не было.
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Все Путем

27 минут назад
только полиция имеет право избивать граждан.
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