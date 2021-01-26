29 минут назад
На проверке масочного режима в транспорте частная организация заработала 5,8 миллиона рублей
По данным Единой информационной системы в сфере закупок, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» не выставляло на торги лоты на контроль соблюдения противоэпидемических мер в автобусах и трамваях.
На сайте областного управления дорог и транспорта можно найти два десятка пресс-релизов о проверке масочного режима. Процитируем последнее сообщение от 30 декабря 2020 года: «Подведены промежуточные итоги проверок по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Контроль за соблюдением правил, необходимых для недопущения распространения COVID-19, организовало Агентство автомобильного транспорта Липецкой области. Ежедневно на маршруты выходят проверяющие-контролеры. Только за вторую волну, сотрудники Агентства проверили свыше 38 тысяч рейсов по всей области. Задача контролеров - напомнить гражданам о важности средств индивидуальной зашиты. Ежедневно специалисты следят за тем, чтобы пассажиры и водители соблюдали масочный режим в салоне транспортного средства…».
Итак, специалисты свое дело делают на совесть. Но деньги почему-то получает еще и ИП Волкова Н.С.!
ИП Волкова Н.С. встало на налоговый учет 1 апреля 2020 года. То есть в первую волну пандемии СOVID-19. И уже 15 мая ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» заключило с этой организацией два контракта на услуги по контролю над соблюдением масочного режима - на 338 тысяч рублей и на 640 тысяч рублей. Почти на миллион! Интересно, почему при наличии в Липецкой области (по данным регионального УФНС) 25 тысяч ИП такое счастье досталось ИП Волковой? Итого организация получила контракты на 5,8 миллиона рублей.
В 2020 году корреспонденты GOROD48 не раз ходили в рейды по проверке масочного режима вместе с сотрудниками областного управления дорог и транспорта, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» и студентами-волонтерами, но ни разу никто из проверяющих не сказал, что эта работа выполняется силами привлеченных организаций. Вот и на этой видеозаписи руководитель ОКУ Александр Выголовский ничего не сказал о том, что помощниками в этом благом деле стал частный бизнес.
- Почему частная фирма выполняет работу, которая является функционалом чиновников?
Мы задали этот вопрос лично Александру Выголовскому. И отвечать на него он отказался.
Удивительно, но ни один из опрошенных GOROD48 руководителей перевозчиков разных форм собственности ничего не знает об ИП Волкова Н.С. Они помнят только чиновников, которые делали замечания водителям за несоблюдение масочного режима и пренебрежение санитарной обработкой салонов автобусов.
Кстати, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» не выставляло на открытые аукционы лоты на контроль масочного режима в общественном транспорте. Но в то же время в этой же информационной системе есть данные об исполненных ИП Волкова контрактах по 44-му ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по факту заключенных с единственным поставщиком. То есть без торгов, фактически, по установленной стороной контракта цене без шанса на экономию.
И это странно. Неужели на такие заказы не нашлось бы иных исполнителей, которые могли бы и скинуть стартовую цену контракта?
Кстати, по условиям проведения госзакупок заказчик может при экстренной необходимости, без проведения торгов, заключать договоры с поставщиками необходимых ему услуг на любых условиях. А у нас коронавирус. Пандемия. Выходит, все было сделано правильно? Но почему тогда директор ОКУ отказался от комментариев?
Пенсионер
Леху то
Хаха ахаха хахахаха,))))
Надо
житель
Ковид это бизнес проект
Кто бы сомневался!
Артурчик
любопытный
Городу48 !!!!!!