Происшествия

47 минут назад

В Липецке затопило кладбище

10 1494
#подтопление #кладбище
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Воду уже откачивают.

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В Липецке затопило кладбище в Жёлтых Песках.

- Вот такие у нас тут могилы - в воде, - возмущаются очевидцы. - Кресты под водой, венки плавают.

Как рассказали GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, информация о подтоплении кладбища поступила сегодня утром. Специалисты МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" выехали на место. В зоне подтопления оказалась территория кладбища, находящаяся в низине - всего около 50 квадратных метров.

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В 9 утра уже начали откачку воды. В ближайшее время кладбище приведут в порядок - работы ведутся. 

В мэрии Липецка добавили, что в связи со сложившейся ситуацией пока хоронить людей на кладбище в Жёлтых Песках не будут - процедуры погребения будут проходить на новом кладбище в Ссёлках. 


10 1494
#подтопление #кладбище
1

Комментарии (10)

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Варавва

6 минут назад
Липчанин, да похеру им, неужели не видите, что за менегеры в креслах это жертвы онлайн игр и инстаграмма) откуда они знают про грунтовые воды
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Марина

13 минут назад
Какая низина???Там все кладбище находится в низине, с дороги спускаешься и кладбище.Похоронила маму на кладбище, даже там покоя людям нет.Теперь все будут туда к усопшим приезжать и порядок наводить своими силами.Кошмар
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Липецкий

14 минут назад
Скоро я там лежать тоже буду
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Просьба ,

16 минут назад
воздержаться сейчас умирать .....
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А вот так можно решить

18 минут назад
Логика, Продовольственную программу
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Тракторист

18 минут назад
Там всегда вода была когда я сеял.Все поля в Ж.песках и Сселках где низина стояла вода даже в мае.Потом куда то ушла,их и зим то не было.
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Аквадискотека

19 минут назад
А чего возмущаться? Это природа.
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Вставайте братья !

20 минут назад
Посматрите на дело рук единой России !.
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Липчанин

28 минут назад
Вопрос, а что данное место подтопило только сейчас, уверен низину затапливает каждый год, и кто там ввделял место под могилы? А попадиние трупного яда в грунтовых воды? Где прокуратура или они заняты митингами, там реальна возможность получения очередных званий и звездочек
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Логика

34 минуты назад
Венки плавают ладно- главное чтобы трупы не всплыли
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