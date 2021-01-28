Воду уже откачивают.

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В Липецке затопило кладбище в Жёлтых Песках.- Вот такие у нас тут могилы - в воде, - возмущаются очевидцы. - Кресты под водой, венки плавают.Как рассказали GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, информация о подтоплении кладбища поступила сегодня утром. Специалисты МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" выехали на место. В зоне подтопления оказалась территория кладбища, находящаяся в низине - всего около 50 квадратных метров.В 9 утра уже начали откачку воды. В ближайшее время кладбище приведут в порядок - работы ведутся.В мэрии Липецка добавили, что в связи со сложившейся ситуацией пока хоронить людей на кладбище в Жёлтых Песках не будут - процедуры погребения будут проходить на новом кладбище в Ссёлках.