В Липецке для студентов и школьников придумали множество затей на это воскресенье

Организаторы досуга в период не отмененного запрета на массовые мероприятия в пандемию не скрывают того, что хотели бы уберечь молодежь от участия в возможных несанкционированных акциях.



В ближайшее воскресенье в Липецке для студентов и школьников придумали множество затей.Так, зоопарк анонсирует бесплатное посещение «Нашей фермы», куда смогут попасть все желающие в возрасте до 18 лет. Закрытые для свободного посещения в пандемию Дворцы спорта «Звездный» и «Ледовый», где тренировались только воспитанники детско-юношеских спортшкол, вечером 30 января приглашают на ночное массовое катание на коньках со свободным входом. А вечером 31 января «абсолютно бесплатно все желающие смогут посмотреть хоккейный матч молодежного клуба «Липецк». В это же воскресенье днем на закрытых ледовых аренах можно будет и покататься на коньках («пункт проката коньков будет работать бесплатно по предъявлению паспорта»). Организаторы предупреждают, что допустимая наполняемость катка в «Звездном» составляет не более 150 человек на один сеанс и 130 человек - в «Ледовом». Во всех кинотеатрах 31 января с 11.00 до 15.00 - «счастливые часы» для студентов: билеты будут продавать в полцены. Для скидки нужно предъявить в кассу студенческий билет.Аттракцион невиданной щедрости (зоопарк, Дворцы спорта и кинотеатры понесли огромные финансовые потери в связи так еще в полной мере и не отменным мораторием на массовые мероприятия в связи с пандемией) в пресс-службе мэрии Липецка объяснили так:- Инициатива проведения различных акций 31 января принадлежит исключительно учреждениям, которые их организует. Тем не менее, администрация города поддерживает такого рода идеи. Здорово, когда семьи с детьми и все желающие могут провести выходной так, как им интересно, и при этом без дополнительных затрат. Важно одно: при проведении различного рода мероприятий неукоснительно соблюдать все меры профилактики по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.Хорошо. Но почему в воскресенье, 31 января, будут работать все школы Липецка? Почему туда зовут детей в выходной? На этот вопрос в мэрии ответили через Инстаграмм председателя департамента городского образования Светланы Бедровой.- Друзья! Международный день без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В 2021 году он проходит 31 января. Цель праздника - хотя бы на один день в году вырваться из всемирной паутины и насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов. В этот день в разных странах мира устраиваются различные просветительские мероприятия. Активисты повествуют о необходимости живого общения, пропагандируют идеи отказа от виртуальной коммуникации. Идея отказа от интернета начала стремительно набирать популярность с начала XXI века. Её приверженцами стали активные пользователи всемирной паутины, они пропагандировали отказ на один день от виртуального общения и не выступали против сети. Международный день без интернета — довольно необычный праздник. Однако не стоит обходить его стороной, ведь это отличная возможность провести время с близкими или заняться любимым делом, от которого вечно отвлекает серфинг интернет-страниц. Такой оффлайн отдых как, например, поездки по новым интересным местам, занятия спортом, чтение книг, просмотр кинофильмов даст возможность отвлечься от соцсетей, интересно провести время с родными и близкими людьми. 31 января 2021 года в рамках международного дня БЕЗ интернета в школах города пройдут различные творческие, спортивные мероприятия, флешмобы, просмотр кинофильмов, другие интересные события. Приглашаем вас принять активное участие в мероприятиях, подготовленных образовательными учреждениями.Между тем требование явки детей на внешкольные мероприятия, иногда обязательной нравится не всем родителям. Вот пример переписки на этот счет из соцсетейА еще родителей раздражает то, что в некоторых школах их обязывают заполнить вот такой бланк.Директор 70-й школы Липецка, депутат Липецкого горсовета Ольга Прокопенко такого рода отчетность считает перегибом. По ее словам, в 70-й школе родителей не обязывают отчитываться о том, что будут делать в воскресенье их дети. И в школу на разные акции, официально приуроченные к Всемирному Дню без интернета, дети придут по желанию.- Все понимают, почему в выходные будут работать вузы и школы. Чтобы отвлечь детей и учащуюся молодежь от возможных несанкционированных акций. Чтобы наши ученики не попали в неприятные ситуации, чтобы обезопасить их на время таких акций, где может случиться все, что угодно, мы предоставляем им массу альтернатив: секции, кружки, спортивные соревнования. Мы просим родителей уделить время детям в эти выходные. А то порой доходит до абсурда: школьники не знают отчеств своих родителей!В лицее №3 Липецка, директором которого является Светлана Тюнина, еще один депутат горсовета, также не собирают письменных уведомлений от родителей о том, чем их дети будут заниматься в выходной день:- Кому какое дело до этого? Главное, чтобы родители знали, что делает их ребенок, чем занят. Чтобы знали его круг общения, род занятий. Ведь на улице подросток может попасть в плохую компанию, быть втянут в противоправные действия. Я вообще считаю, что политикой может заниматься только тот, кто уже может самостоятельно, без законных представителей, нести ответственность за свои слова и поступки.Директора школ, кстати, сообщают о том, что учащиеся даже 5-6 классов, не говоря уже о выпускниках, достаточно хорошо осведомлены о том, что происходит в стране. Просто потому, что об этом говорят в семьях. И эти суждения дети приносят в школу. И задают учителям такие вопросы, на которые и у взрослых еще нет ответов.