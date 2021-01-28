Очагами коронавирусной инфекции остаются предприятия и организации

Заболеваемость в Липецкой области понемногу стабилизируется: губернатор считает, что регион вышел на давно ожидаемое плато по COVID-19.



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Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции .



Руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев сообщил, что вчера 150 человек заболело коронавирусной инфекцией. Ситуация, по словам главного государственного санитарного врача, стабилизировалась и похожа на общероссийскую - роста COVID-19 нет. Впрочем, на этой неделе медики зафиксировали прирост заболевания среди детей, чего не было ранее. Осложняет ситуацию в целом рост ОРВИ и сезонного гриппа. Поэтому зачастую ковид осложняется пневмонией. Очагами инфицирования остаются промышленные предприятия и организации. Из-за возникновения очага заболеваемости коронавирусом среди учителей закрыта школа на 125 детей в Воловском районе.



Начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков сообщил, что привиты 16 335 человек, то есть использовано 80% полученной вакцины. Завтра в регионе используют оставшуюся вакцину из первой крупной партии (около 40% привитых - липчане в возрасте 60 плюс). С начала второй декады февраля все привитые в январе граждане должны получить вторую прививку. Также было заявлено, что в начале февраля регион получит еще 31,5 тысячи доз вакцины.



- Под хранение вакцины используют мощности липецкого хладокомбината, - отметил главный врач.



В инфекционных госпиталях задействованы 2200 коек. Вакантны уже треть из них, так как в такие госпитали кладут день ото дня все меньше больных. Количество ежедневных госпитализаций уменьшилось на 15%. По словам Юрия Шуршукова, скоро можно будет постепенно сокращать коечный фонд инфекционных стационаров и возвращать работу больниц в обычный, доковидный режим.



Выдана больным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, 21 тысяча бесплатных рецептов на 14 млн рублей.



Вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил губернатору, что уже можно выводить на работу 10% сотрудников организаций и предприятий, работающих удаленно. Могут выходить на работу и привитые пенсионеры. А вот со снятием коронавирусных ограничений на работу предприятий общепита, как это случилось в Москве, и допуском на трибуны болельщиков пока придётся подождать, ведь еще не ясно, ожидать ли роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.



С прозвучавшими предложениями Игорь Артамонов согласился, но СМИ сообщил, что, по его мнению, регион уже вышел на плато по заболеваемости.



Срок действия 159-го «антиковидного» постановления областной администрации, регулирующего жизнедеятельность в регионе в период пандемии, продлен до 1 февраля.

