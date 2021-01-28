Коронавирус

сегодня, 14:39

Очагами коронавирусной инфекции остаются предприятия и организации

13 2644
#коронавирус
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Очагами коронавирусной инфекции остаются предприятия и организации

Заболеваемость в Липецкой области понемногу стабилизируется: губернатор считает, что регион вышел на давно ожидаемое плато по COVID-19.

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Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции .

Руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев сообщил, что вчера 150 человек заболело коронавирусной инфекцией. Ситуация, по словам главного государственного санитарного врача, стабилизировалась и похожа на общероссийскую - роста COVID-19 нет. Впрочем, на этой неделе медики зафиксировали прирост заболевания среди детей, чего не было ранее. Осложняет ситуацию в целом рост ОРВИ и сезонного гриппа. Поэтому зачастую ковид осложняется пневмонией. Очагами инфицирования остаются промышленные предприятия и организации. Из-за возникновения очага заболеваемости коронавирусом среди учителей закрыта школа на 125 детей в Воловском районе.

Начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков сообщил, что привиты 16 335 человек, то есть использовано 80% полученной вакцины. Завтра в регионе используют оставшуюся вакцину из первой крупной партии (около 40% привитых - липчане в возрасте 60 плюс). С начала второй декады февраля все привитые в январе граждане должны получить вторую прививку. Также было заявлено, что в начале февраля регион получит еще 31,5 тысячи доз вакцины.

- Под хранение вакцины используют мощности липецкого хладокомбината, - отметил главный врач.

В инфекционных госпиталях задействованы 2200 коек. Вакантны уже треть из них, так как в такие госпитали кладут день ото дня все меньше больных. Количество ежедневных госпитализаций уменьшилось на 15%. По словам Юрия Шуршукова, скоро можно будет постепенно сокращать коечный фонд инфекционных стационаров и возвращать работу больниц в обычный, доковидный режим.

Выдана больным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, 21 тысяча бесплатных рецептов на 14 млн рублей.

Вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил губернатору, что уже можно выводить на работу 10% сотрудников организаций и предприятий, работающих удаленно. Могут выходить на работу и привитые пенсионеры. А вот со снятием коронавирусных ограничений на работу предприятий общепита, как это случилось в Москве, и допуском на трибуны болельщиков пока придётся подождать, ведь еще не ясно, ожидать ли роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

С прозвучавшими предложениями Игорь Артамонов согласился, но СМИ сообщил, что, по его мнению, регион уже вышел на плато по заболеваемости.

Срок действия 159-го «антиковидного» постановления областной администрации, регулирующего жизнедеятельность в регионе в период пандемии, продлен до 1 февраля.
13 2644
#коронавирус
1

Комментарии (13)

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задачка

7 минут назад
В больницах на 23 января находятся 1 092 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция»- 50% кoек свободно. С 23 .01.21 выписывают каждый день свыше 100 чел. Коечный фонд 2200. Пo сведениям артамонова не занятo 30% кoечнoгo фонда. Т.е. в больницах лежат 1540. Ктo врет?
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житель

16 минут назад
и власти! ответьте что у нас над головой самолеты распыляют каждый день! что дороги от воды разъело новые!???
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Вован и всем выплатить

22 минуты назад
Русик, закрыть все заводы и фабрики
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для 65+

37 минут назад
А чот вам плохо что ли? Сидите дома и получаете и пенсию и по больничному, уже почти год! Я бы согласился посидеть !
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Для 65+

38 минут назад
"Привитый пенсионер" это Герой! Ему больше не надо выходить на работу )))
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Безмасочник

42 минуты назад
Ещё очагами распространения коронавирусной (и не только) инфекции могут быть аптеки, имеющие общие закрытые помещения с магазинами, каковых полным полно в Липецке. Аптека - совершенно особый торговый объект, поэтому должна иметь отдельный вход, чтобы больные и здоровые не контактировали.
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ждём локдаун

46 минут назад
Если очагами коронавирусной инфекции остаются предприятия и организации, то надо срочно всё закрывать и всех переводить на удалёнку !
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Наблюдатель

54 минуты назад
Путин приказал и пошло снижение. транзит власти нужно делать. а протесты показали что все будет непросто...
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цирк

сегодня, 15:16
как хорошо рассказывать сказки ,а ведь за это платят деньги и какие-141 процент
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Очаг коронавируса

сегодня, 15:15
Это систематические отключения воды в домах из за аварий теплотрасс
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