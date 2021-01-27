сегодня, 17:54
В Липецкой области представили нового начальника управления Росгвардии
На должность начальника управления Росгвардии по Липецкой области назначен полковник полиции Сергей Шишмонин. Сегодня его представил командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев.
Сергей Владимирович Шишмонин родился 17 мая 1976 года в Тамбове. Имеет два высших образования. На службе в органах внутренних дел с 1999 года. Прошел службу от милиционера ОМОН до командира СОБР, с октября 2018 года по январь 2021 года возглавлял Управление Росгвардии по Тамбовской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Фото пресс-службы администрации Липецкой области.
Ну, школьники
Безмасочник
Ваш
Маклауд
Потому из тамбова и назначили
К зеркалу подойди
Должны знать в лицо
Фамилия неоднозначная !
сергей
Гость