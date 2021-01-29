Общество
сегодня, 10:36
В мэрии Липецка провели работу над ошибками нынешнего отопительного сезона
Некоторые проблемы, как оказалось, можно было решить за неделю.
В минувшие выходные несколько микрорайонов на юго-западе Липецка остались без воды - холодной и горячей: на улице Катукова в районе ТРЦ «Ривьера» вечером в субботу порвало магистральный 700-миллиметровый трубопровод. Ремонтные работы аварийные бригады ЛГЭКа начали поздним вечером и продолжали почти сутки - восстановление водопровода осложнили глубина его залегания и погода. Если бы это было единственным ЧП на сетях, мы бы просто пожали плечами: раз в год и палка стреляет. Но нет же - на прошлой неделе 21 января прорвало водопровод в центре Липецка, на улице Пролетарской (тогда, правда, без воды остался всего один детский сад и несколько жилых домов).
И это — только на прошлой неделе. С начала же отопительного сезона в Липецке произошел уже добрый десяток аварий на водо- теплосетях, результатом которых стали повсеместные неудобства горожан. Так, в ноябре трубопроводы рвало на улице Ушинского (Сокол), в 27 микрорайоне у ТЦ «Европа», на улице Краснознаменной (ЛТЗ). В декабре эстафетную палочку у ЛГЭКа забрал липецкий филиал «Квадры». Так, эта ресурсоснабжающая организация бодалась с УК «Привокзальная» из-за того, что несколько двухэтажек на Пролетарской остались без тепла, а 11 декабря «Квадра» меняла расходомерную шайбу на магистральном трубопроводе для «повышения надежности теплоснабжения потребителей в условиях низких температур». В итоге с остывшими батареями остались жители Левобережья, центра города, жилых массивов в районе проспекта Победы и улицы Неделина - по терминологии энергетиков у потребителей были «снижены параметры теплоносителя». Но самая большая беда случилась в январе: в промоину с кипятком на месте прорыва теплосети на улице Стаханова попали мужчина и девушка, за их здоровье до сих пор борются специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского. На фоне этого жуткого случая, сопровождаемого уголовным делом по факту получения липчанами тяжких телесных повреждений, даже неудобно вспоминать о том, что более суток без холодной воды провели жители поселков Дачный и Казинка.
По факту липчанам каждый день приходится ждать какой-то подставы со стороны энергетиков, что чрезвычайно нервирует людей, у которых и без того есть много причин для волнений. Возникает резонный вопрос: неужели той же «Квадре» мало летнего месяца для проведения гидравлических испытаний и ремонтов сетей для предотвращения ЧП в осеннее-зимний период? Почему еще на экваторе этого отопительного сезона горожан дважды лишали горячей воды и отопления?
Вот что на эти вопросы GOROD48 ответили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра»:
«Во время подготовки к новому отопительному сезону филиал выполнил все запланированные капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования и тепловых сетей. В том числе, в летний период была произведена замена прокладки расходомерной шайбы на Липецкой ТЭЦ-2, проблема с которой и стала причиной инцидента 11 декабря 2020 года. После установки узел дважды проходил гидравлические испытания и до последнего момента находился в рабочем состоянии. Как только повреждение было выявлено, в компании приняли решение о замене прокладки. Работы были произведены в максимально сжатые сроки. Позже эксперты установили, что причиной неисправности стал некачественный материал (паронит), из которого была изготовлена прокладка (паронит был приобретен в результате конкурсных процедур, поставщик предоставил на него все необходимые сертификаты).
Участок тепловой сети на улице Стаханова в 2020 году дважды выдерживал гидравлические испытания. Повреждений зафиксировано не было. В данный момент над установление причин случившегося 14 января 2021 года работает специальная комиссия, куда входят и сотрудники Ростехнадзора. О выводах, которые сделает комиссия, мы сообщим позднее».
Из ответа липецкого филиала «Квадры» следует, что организация обслуживает 1074 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Их общий их износ - 70%.
«Компания активно работает над улучшением ситуации. Так, только за последние три года липецкий филиал модернизировал более 70 км тепловых сетей. Обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону является проведение гидравлических испытаний. Они проводятся в два этапа и позволяют выявить наиболее изношенные участки теплосетей и минимизировать риски потенциальных инцидентов. Однако стоит принять во внимание высокую изношенность тепловых сетей, поэтому упредить все инциденты невозможно. На этот случай у филиала есть обученные ремонтные бригады со всей необходимой техникой. Таким образом, даже самые сложные повреждения на сетях удается устранять в регламентированные сроки», - говорят в «Квадре».
В зоне ответственности АО «ЛГЭК» - 1063 км сетей холодного водоснабжения и без малого 900 км сетей водоотведения. По информации компании, изношенность водопроводных магистралей составляет 80%, канализационных - более 90%.
«Большая часть трубопроводов была проложена в середине прошлого века. При имеющемся износе коммуникаций резко возрастает количество нештатных ситуаций. Чтобы исключить старение сетей, ежегодно необходимо вкладывать в ремонт и модернизацию сотни миллионов рублей. С каждым годом объемы реконструкций увеличиваются, но пока темпы износа коммуникаций опережают их модернизацию. Компания увеличила вдвое время на замену запорной арматуры для уменьшения района отключения воды при возникновения проблемных ситуаций. Средняя длительность отключения холодной воды у потребителей, пусть небольшими темпами, но снижается - на 6% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году ЛГЭК заменил 4,3 км сетей, устранил 8196 засоров канализации, восстановил 575 колодцев, заменил 104 насоса. ЛГЭК делает все возможное, чтобы снизить количество неплановых отключений», - сообщает GOROD48 пресс-служба муниципальных энергетиков.
В прошлом году на восстановление и обновление сетей водоснабжения и водоотведения ЛГЭК потратил около 120 млн рублей. В компании заявляют, что весной и летом для минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций проводятся круглосуточные ремонтные работы, и что специалисты прилагают все усилия для устранения неполадок в максимально короткие сроки. В итоге в прошлом году количество утечек снизилось на 3% - до 777 случаев. В этом году ЛГЭК продолжит модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.
Итак, ресурсоснабжающие организации рапортуют об увеличении ремонтов, а между тем липчане гремят на морозе ведрами в ожидании единственной на весь жилой массив водовозки, как это было в минувшее воскресенье в 27 микрорайоне, где сутки отсутствовала вода из-за лопнувшего магистрального водопровода у ТРЦ «Ривьера». А что же мэрия? По Уставу Липецка именно муниципалитет, а не ЛГЭК и «Квадра», отвечают за обеспечение горожан коммунальными ресурсами.
- По статистике, которую ведут сразу несколько организаций независимо от мэрии, количество утечек и порывов на сетях в этом отопительном сезоне не превышает число таких инцидентов в 2019 году. Но это плохо. Причины большого количества ЧП на коммунальных коммуникациях - в большом проценте их физического износа, - говорит первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.
В мэрии признают, что в последние три года липецкий филиал «Квадры» значительно, в разы, увеличил объем ремонтных и инвестиционных программ. Речь идет о миллиарде рублей. Липчане видят это по большому количеству раскопок на сетях после весенне-летних гидравлических испытаний. Да, у чиновников есть вопросы по срокам этих работ, но сам факт таких раскопок свидетельствует о значительном вкладе компании в обновление сетей.
Решить проблему можно одним путем - увеличением финансирования деятельности по замене аварийных участков сетей, а не латанием труб.
- Мы ищем все возможные источники бюджетного финансирования этой работы, ведь муниципалитет ее не потянет даже вместе с регионом. Мы включились в нацпроект «Чистая вода», но ее годовой объем в 300 миллионов рублей на всю область не позволяет рассчитывать на серьезные капвложения. Липецк уже попал в федеральную программу «60 плюс», но она пока без средств. Но там, где есть федеральные деньги, муниципалитет присутствует, что не может не обнадеживать, - говорит Константин Востриков.
Еще одна возможность увеличить работу по замене ветхих коммуникаций на новые, - участие муниципалитета в концессионных соглашениях, которые позволят ресурсоснабжающим организациям привлекать дешевые банковские кредиты и в разы увеличивать объемы своих инвестиций.
Большие претензии мэрии к ЛГЭКу и «Квадре» - по недостаточному информированию липчан о плановых отключениях и ремонтах, не оперативному их оповещению об аварийных ситуациях.
- Мы недовольны тем, как ЛГЭК организовал подвоз воды в 27 микрорайон при ликвидации последнего ЧП в районе «Ривьеры». Одной цистерны с водой на весь микрорайон было явно недостаточно. Ответ ЛГЭКа о том, что у организации - всего три водовозки, нас не устраивает. Мы посоветовали руководству компании взять пример с МБУ «Управление благоустройства Липецка», - оно на зимний период заключило договоры со сторонними организациями на очистку улиц частного сектора от снега. Что мешает ЛГЭКу иметь подобные договоры? - говорит чиновник.
Также администрация Липецка обязала ресурсоснабжающие организации при возникновении внештатных ситуаций искать возможности не только быстро их устранять, но и на время ремонта стараться не оставлять горожан без ресурсов при такой возможности. Как это было сделано в минувшую субботу, когда после аварии у «Ривьеры» ЛГЭК сумел подать воду жителям 28 и 29 микрорайонов, а также в «Елецкий» по резервным водоводам
Перед ресурсниками и Единой диспетчерской службой городская администрация поставила еще одну задачу. По своевременному информированию жителей, администраций детских садов и школ о плановых отключениях. Уже в эту пятницу, как утверждают в мэрии, ЕДС заработает по-новому: диспетчеры за сутки до отключений подачи воды, тепла и электроэнергии будут знать адреса, сроки начала и окончания ремонтов.
И это — только на прошлой неделе. С начала же отопительного сезона в Липецке произошел уже добрый десяток аварий на водо- теплосетях, результатом которых стали повсеместные неудобства горожан. Так, в ноябре трубопроводы рвало на улице Ушинского (Сокол), в 27 микрорайоне у ТЦ «Европа», на улице Краснознаменной (ЛТЗ). В декабре эстафетную палочку у ЛГЭКа забрал липецкий филиал «Квадры». Так, эта ресурсоснабжающая организация бодалась с УК «Привокзальная» из-за того, что несколько двухэтажек на Пролетарской остались без тепла, а 11 декабря «Квадра» меняла расходомерную шайбу на магистральном трубопроводе для «повышения надежности теплоснабжения потребителей в условиях низких температур». В итоге с остывшими батареями остались жители Левобережья, центра города, жилых массивов в районе проспекта Победы и улицы Неделина - по терминологии энергетиков у потребителей были «снижены параметры теплоносителя». Но самая большая беда случилась в январе: в промоину с кипятком на месте прорыва теплосети на улице Стаханова попали мужчина и девушка, за их здоровье до сих пор борются специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского. На фоне этого жуткого случая, сопровождаемого уголовным делом по факту получения липчанами тяжких телесных повреждений, даже неудобно вспоминать о том, что более суток без холодной воды провели жители поселков Дачный и Казинка.
По факту липчанам каждый день приходится ждать какой-то подставы со стороны энергетиков, что чрезвычайно нервирует людей, у которых и без того есть много причин для волнений. Возникает резонный вопрос: неужели той же «Квадре» мало летнего месяца для проведения гидравлических испытаний и ремонтов сетей для предотвращения ЧП в осеннее-зимний период? Почему еще на экваторе этого отопительного сезона горожан дважды лишали горячей воды и отопления?
Вот что на эти вопросы GOROD48 ответили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра»:
«Во время подготовки к новому отопительному сезону филиал выполнил все запланированные капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования и тепловых сетей. В том числе, в летний период была произведена замена прокладки расходомерной шайбы на Липецкой ТЭЦ-2, проблема с которой и стала причиной инцидента 11 декабря 2020 года. После установки узел дважды проходил гидравлические испытания и до последнего момента находился в рабочем состоянии. Как только повреждение было выявлено, в компании приняли решение о замене прокладки. Работы были произведены в максимально сжатые сроки. Позже эксперты установили, что причиной неисправности стал некачественный материал (паронит), из которого была изготовлена прокладка (паронит был приобретен в результате конкурсных процедур, поставщик предоставил на него все необходимые сертификаты).
Участок тепловой сети на улице Стаханова в 2020 году дважды выдерживал гидравлические испытания. Повреждений зафиксировано не было. В данный момент над установление причин случившегося 14 января 2021 года работает специальная комиссия, куда входят и сотрудники Ростехнадзора. О выводах, которые сделает комиссия, мы сообщим позднее».
Из ответа липецкого филиала «Квадры» следует, что организация обслуживает 1074 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Их общий их износ - 70%.
«Компания активно работает над улучшением ситуации. Так, только за последние три года липецкий филиал модернизировал более 70 км тепловых сетей. Обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону является проведение гидравлических испытаний. Они проводятся в два этапа и позволяют выявить наиболее изношенные участки теплосетей и минимизировать риски потенциальных инцидентов. Однако стоит принять во внимание высокую изношенность тепловых сетей, поэтому упредить все инциденты невозможно. На этот случай у филиала есть обученные ремонтные бригады со всей необходимой техникой. Таким образом, даже самые сложные повреждения на сетях удается устранять в регламентированные сроки», - говорят в «Квадре».
В зоне ответственности АО «ЛГЭК» - 1063 км сетей холодного водоснабжения и без малого 900 км сетей водоотведения. По информации компании, изношенность водопроводных магистралей составляет 80%, канализационных - более 90%.
«Большая часть трубопроводов была проложена в середине прошлого века. При имеющемся износе коммуникаций резко возрастает количество нештатных ситуаций. Чтобы исключить старение сетей, ежегодно необходимо вкладывать в ремонт и модернизацию сотни миллионов рублей. С каждым годом объемы реконструкций увеличиваются, но пока темпы износа коммуникаций опережают их модернизацию. Компания увеличила вдвое время на замену запорной арматуры для уменьшения района отключения воды при возникновения проблемных ситуаций. Средняя длительность отключения холодной воды у потребителей, пусть небольшими темпами, но снижается - на 6% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году ЛГЭК заменил 4,3 км сетей, устранил 8196 засоров канализации, восстановил 575 колодцев, заменил 104 насоса. ЛГЭК делает все возможное, чтобы снизить количество неплановых отключений», - сообщает GOROD48 пресс-служба муниципальных энергетиков.
В прошлом году на восстановление и обновление сетей водоснабжения и водоотведения ЛГЭК потратил около 120 млн рублей. В компании заявляют, что весной и летом для минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций проводятся круглосуточные ремонтные работы, и что специалисты прилагают все усилия для устранения неполадок в максимально короткие сроки. В итоге в прошлом году количество утечек снизилось на 3% - до 777 случаев. В этом году ЛГЭК продолжит модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.
Итак, ресурсоснабжающие организации рапортуют об увеличении ремонтов, а между тем липчане гремят на морозе ведрами в ожидании единственной на весь жилой массив водовозки, как это было в минувшее воскресенье в 27 микрорайоне, где сутки отсутствовала вода из-за лопнувшего магистрального водопровода у ТРЦ «Ривьера». А что же мэрия? По Уставу Липецка именно муниципалитет, а не ЛГЭК и «Квадра», отвечают за обеспечение горожан коммунальными ресурсами.
- По статистике, которую ведут сразу несколько организаций независимо от мэрии, количество утечек и порывов на сетях в этом отопительном сезоне не превышает число таких инцидентов в 2019 году. Но это плохо. Причины большого количества ЧП на коммунальных коммуникациях - в большом проценте их физического износа, - говорит первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.
В мэрии признают, что в последние три года липецкий филиал «Квадры» значительно, в разы, увеличил объем ремонтных и инвестиционных программ. Речь идет о миллиарде рублей. Липчане видят это по большому количеству раскопок на сетях после весенне-летних гидравлических испытаний. Да, у чиновников есть вопросы по срокам этих работ, но сам факт таких раскопок свидетельствует о значительном вкладе компании в обновление сетей.
Решить проблему можно одним путем - увеличением финансирования деятельности по замене аварийных участков сетей, а не латанием труб.
- Мы ищем все возможные источники бюджетного финансирования этой работы, ведь муниципалитет ее не потянет даже вместе с регионом. Мы включились в нацпроект «Чистая вода», но ее годовой объем в 300 миллионов рублей на всю область не позволяет рассчитывать на серьезные капвложения. Липецк уже попал в федеральную программу «60 плюс», но она пока без средств. Но там, где есть федеральные деньги, муниципалитет присутствует, что не может не обнадеживать, - говорит Константин Востриков.
Еще одна возможность увеличить работу по замене ветхих коммуникаций на новые, - участие муниципалитета в концессионных соглашениях, которые позволят ресурсоснабжающим организациям привлекать дешевые банковские кредиты и в разы увеличивать объемы своих инвестиций.
Большие претензии мэрии к ЛГЭКу и «Квадре» - по недостаточному информированию липчан о плановых отключениях и ремонтах, не оперативному их оповещению об аварийных ситуациях.
- Мы недовольны тем, как ЛГЭК организовал подвоз воды в 27 микрорайон при ликвидации последнего ЧП в районе «Ривьеры». Одной цистерны с водой на весь микрорайон было явно недостаточно. Ответ ЛГЭКа о том, что у организации - всего три водовозки, нас не устраивает. Мы посоветовали руководству компании взять пример с МБУ «Управление благоустройства Липецка», - оно на зимний период заключило договоры со сторонними организациями на очистку улиц частного сектора от снега. Что мешает ЛГЭКу иметь подобные договоры? - говорит чиновник.
Также администрация Липецка обязала ресурсоснабжающие организации при возникновении внештатных ситуаций искать возможности не только быстро их устранять, но и на время ремонта стараться не оставлять горожан без ресурсов при такой возможности. Как это было сделано в минувшую субботу, когда после аварии у «Ривьеры» ЛГЭК сумел подать воду жителям 28 и 29 микрорайонов, а также в «Елецкий» по резервным водоводам
Перед ресурсниками и Единой диспетчерской службой городская администрация поставила еще одну задачу. По своевременному информированию жителей, администраций детских садов и школ о плановых отключениях. Уже в эту пятницу, как утверждают в мэрии, ЕДС заработает по-новому: диспетчеры за сутки до отключений подачи воды, тепла и электроэнергии будут знать адреса, сроки начала и окончания ремонтов.
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ГОСТЬ
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Артурчик
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Алоизий
Шариковы потомки
гость
Вперёд, ребята!
Skrip
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