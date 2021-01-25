Запись на прививку от коронавируса через классных руководителей в школах продолжится

Всеми возможными способами на вакцинацию от коронавируса записались 4,5 тысячи липчан.

Как сообщает мэрия Липецка, на вакцинацию от коронавируса записались 4,5 тысячи липчан. Это данные по всем существующим каналам записи.



С пятницы у липчан стало ещё больше способов записаться на прививку: сделать это можно, позвонив в единую диспетчерскую службу по телефону 8800-450-48-48, обратившись в поликлинику по месту жительства, заполнив форму на портале госуслуг, а также обратившись к классному руководителю или воспитателю своего ребёнка.



В образовательном учреждении сформируют списки и передадут в поликлинику, закрепленную за школой или детским садом. Именно родители смогут сделать прививку, а о дате и времени прививки им сообщат медработники.



В сводной форме, по которой собирают информацию по школам, несколько граф: ФИО, класс обучения ребёнка, дата рождения, адрес регистрации, номер полиса ОМС, наименование подведомственного учреждения или предприятия (при наличии).



Сколько родителей уже воспользовались возможностью записи на прививку через школы и детские сады, пока не подсчитали.