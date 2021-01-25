Здоровье
54 минуты назад
Запись на прививку от коронавируса через классных руководителей в школах продолжится
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Всеми возможными способами на вакцинацию от коронавируса записались 4,5 тысячи липчан.
Как сообщает мэрия Липецка, на вакцинацию от коронавируса записались 4,5 тысячи липчан. Это данные по всем существующим каналам записи.
С пятницы у липчан стало ещё больше способов записаться на прививку: сделать это можно, позвонив в единую диспетчерскую службу по телефону 8800-450-48-48, обратившись в поликлинику по месту жительства, заполнив форму на портале госуслуг, а также обратившись к классному руководителю или воспитателю своего ребёнка.
В образовательном учреждении сформируют списки и передадут в поликлинику, закрепленную за школой или детским садом. Именно родители смогут сделать прививку, а о дате и времени прививки им сообщат медработники.
В сводной форме, по которой собирают информацию по школам, несколько граф: ФИО, класс обучения ребёнка, дата рождения, адрес регистрации, номер полиса ОМС, наименование подведомственного учреждения или предприятия (при наличии).
Сколько родителей уже воспользовались возможностью записи на прививку через школы и детские сады, пока не подсчитали.
С пятницы у липчан стало ещё больше способов записаться на прививку: сделать это можно, позвонив в единую диспетчерскую службу по телефону 8800-450-48-48, обратившись в поликлинику по месту жительства, заполнив форму на портале госуслуг, а также обратившись к классному руководителю или воспитателю своего ребёнка.
В образовательном учреждении сформируют списки и передадут в поликлинику, закрепленную за школой или детским садом. Именно родители смогут сделать прививку, а о дате и времени прививки им сообщат медработники.
В сводной форме, по которой собирают информацию по школам, несколько граф: ФИО, класс обучения ребёнка, дата рождения, адрес регистрации, номер полиса ОМС, наименование подведомственного учреждения или предприятия (при наличии).
Сколько родителей уже воспользовались возможностью записи на прививку через школы и детские сады, пока не подсчитали.
4 406
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