Политика

27 минут назад

Юрий Букреев будет и.о. главы Тербунского района

5 560
#Тербунский район
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Юрий Букреев будет и.о. главы Тербунского района

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев сегодня покидает свой пост - с 1 февраля он будет и.о. главы Тербунского района.

- Сегодня я покидаю пост начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики, - отметил Юрий Букреев на своей странице в Инстаграм. - Это взвешенное, ответственное и, как я считаю, правильное решение. Благодарю своих коллег, с которыми прошёл путь длиною в 10 лет, за совместные достижения и верную поддержку. Даже в самых сложных, стрессовых ситуациях вы сохраняли профессионализм и компетентность. Коллеги, спасибо вам за каждый рабочий день! Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития. Прямого диалога с властью. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают – в городах, районах, сёлах. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Именно сейчас нужно менять ситуацию к лучшему. 1 февраля я направляюсь в Тербунский район исполнять обязанности главы района. Благодарю за оказанное доверие губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Юрий Букреев родился в Липецке. Учился в лицее № 66 им. С.П.Меркулова.  В 2007 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». В 2009 году получил степень магистра юриспруденции в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в департаменте экономики администрации города Липецка, где работал ведущим специалистом, затем консультантом отдела. С 2011 года работал в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Прошёл путь от заместителя начальника отдела до начальника управления.

Слухи о назначении Юрия Букреева и.о. главы Тербунского района ходили с середины января: сразу после того, как они появились, Юрий Букреев завёл личную страничку в Инстаграм и ушёл в отпуск - отправился на горнолыжный курорт.  

5 560
#Тербунский район
2

Комментарии (5)

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Гость

4 минуты назад
А Воронина начальник управления? Ха ха ха
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Елена

9 минут назад
Держитесь Тербуны
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Перри Мейсон

9 минут назад
Че, теперь заживём?
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Елена

10 минут назад
Наконец то!
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Правда

18 минут назад
Невздумай там песок продавать!
ответить

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