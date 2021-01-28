Игорь Артамонов призвал не цацкаться с виновниками коммунальных аварий

- Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд, - заявил губернатор.

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Сегодня в Липецке на совещание по итогам деятельности управляющих компаний в прошедшем году пришли губернатор региона и мэры Липецка и Ельца. Но собственно работой «управляшек» вип-чиновники не ограничились. Жесткой критике со стороны Игоря Артамонова и Евгении Уваркиной подверглись ресурсоснабжающие организации, из-за которых в декабре прошлого года и январе этого без тепла оказались более тысячи многоквартирных домов в Липецке, а в минувшую субботу - без воды два микрорайона областного центра.Поднявшись на трибуну, глава Липецка Евгения Уваркина обратила внимание собравшихся на то, что при возникновении любого ЧП «департамент ЖКХ мэрии, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании работают как одна команда до выявления причины проблемы». На мозговой штурм и на принятие решений по таким инцидентам мэр дает чиновникам и бизнесу два часа.- Есть нормативные шесть часов на ликвидацию инцидентов по теплу и 24 часа - по холодной воде. Сразу же после определения утечки ресурсоснабжающие организации должны поставить об этом в известность прекрасно работающую Единую диспетчерскую службу. Также такая информация в ЕДС должна быть и по плановым отключениям. Но ресурсоснабжающие организации, никого не предупреждая, при возникновении проблем просто снижает давление в сети или отключает потребителей… - чеканила мэр. И тут ее перебил губернатор:- Не надо цацкаться! Возьмем порыв трубы у «Ривьеры» в прошлую субботу. Если там нарушен норматив ремонта, почему я должен читать сообщения о том, что люди с маленькими детьми сидят без воды? Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Тогда мы приведем в чувство всех наших партнеров.Руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев сообщил, что в декабре-январе были инциденты с отключением от тепла то более чем 800, то более чем 200 многоквартирных домов. Каждое такое отключение тут же вызывало по тысяче и больше жалоб в ГЖИ.Губернатора, по его словам, тревожит время реагирования ресурсоснабжающих организаций на внештатные ситуации и качество их работы. Впрочем, Игорь Артамонов считает, что скорость восстановительных работ после коммунальный аварий на теплотрассах «серьезно улучшилась по сравнению с предыдущими годами».- Наша задача - улучшать взаимодействия управляющих компаний с ресурсными организациями и жителями, чтобы было меньше жалоб мэрам городов и губернатору, - сказал глава региона.Тут же руководители УК «Дом наших друзей» и УК «Европейская» пожаловались главе региона на постоянные отключения электроэнергии в микрорайоне «Европейский». Глава Липецка сообщила, что проблем станет меньше, как только бывшие активы застройщика этого многострадального микрорайона, ранее принадлежавшие СУ-5 беглого депутата Михаила Захарова, а потом попавшие в управление новому застройщику, попадут в АО «ЛГЭК». Провести эту процедуру Евгения Уваркина пообещала в самое ближайшее время. А Игорь Артамонов попросил чиновников проводить по каждому такому отключению служебное расследование, чтобы разобраться в причинах и, если это необходимо, изыскать финансирование для увеличения мощности подающего ресурсы оборудования.Говоря об управляющих компаниях, губернатор отметил, что плотная работа госструктур с частным бизнесом уже принесла плоды. «Жалоб стало меньше на четверть, это положительный знак, но их по прежнему много». Из без малого 16 тысяч жалоб в прошлом году большинство касалось «славного города Липецка».- Мы наращивали способы обратной связи - через сайты, Инстаграмм, ЕДС. По закону на ответ по жалобе отведены 30 дней, но у нас этот срок снижен до трех дней. Или до немедленного реагирования, если это необходимо, - похвалился губернатор.В прошлом году 44 управляющие компании прекратили деятельность. В их числе такие крупные как УК «Сырская», «АДС», «Сокол». Лишились лицензий УК «Манеж», «ЦО ЖКХ», «Взаимодействие», «Престиж», «ЛИК», «ЖКО». В этом году без лицензии осталась УК «Проф-Экспкерт48».- До этих новогодних праздников мы все проверки УК проводили после согласования с прокуратурой. После снятия ограничений по ковиду мы продолжим работу с управляющими организациями, как это было в 2019 году, - в этом посыле руководители «управляшек» почувствовали угрозу, ведь в случае нарушений лицензионных требований руководитель УК может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч рублей, а юрлицо - на сумму до 300 тысяч.Руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев сообщил, что по-прежнему львиная доля жалоб его ведомство получает на управляющие компании. Он представил ситуацию в сладах, один из которых так и назывался: «управляющие компании-аутсайдеры»Потом появился слайд с худшими «управляшками» по уборке снега в этом году.- Каждый себя увидел во всей красе - указал чиновник на эти невеселые картинки. - По снегу на одиннадцать УК составили протоколы. Все они будут оштрафованы. Но штрафы - не самоцель, а стимул работать качественно (в прошлом году ГЖИ выписало «управляшкам» штрафов на 14,1 млн рублей, и для некоторых организаций они стали гвоздями в крышку их гроба).- Почему много претензий к УК «Лидер»? - вдруг прервал Надеева губернатор. -Такое название. Вы лидер по нарушениям?Представляющая эту «управляшку» женщина пообещала исправиться.- А кто от УК «Привокзальная»? У вас 201 тысяча квадратных метров жилья, а вы - в аутсайдерах? - поднял губернатор скандально известного Юрия Шклярова.Экс-депутат Липецкого горсовета оправдался обилием в его управлении старого жилфонда и кучи двухэтажек, где тариф на содержание жилья не менялся годами.- Ваше спокойствие меня напрягает, - сказал губернатор и велел Денису Надееву все компании-аутсайдеры внести в список на лишение лицензий.Денис Надеев привел и положительный опыт. Так, прошлым летом и осенью при подготовке жилого фонда к зиме УК во взаимодействии с «Квадрой» промыли более 80% сетей в многоквартирных жилых домах (к 1 сентября этого года должны быть промыть все сети там, где это технически возможно). Также в Липецке без УК сегодня остаются всего 29 домов, а годом ранее из было 312.- Сейчас стоит вопрос об ужесточении лицензирования управляющих организаций. Мы предложили Минстрою увеличить уставной фонд УК, увеличить штат, иметь в обязательном наличии свою материально-техническую базу, а также иметь регистрацию на территории региона, - сказал чиновник.Выслушав первого вице-мэра Липецка Константина Вострикова, пожаловавшегося на нежелание «управляшек» убирать снег во дворах и заявляющих, что их граница ответственности - отмостка домов, губернатор велел чиновникам помогать жильцам таких домов принимать решение об уходе в другие компании.- Вы пишите жалобы на такие УК, которые не убирают территории. Инициируйте собрания жильцов, не тяните. Пока вы размежуете территорию, жители вас подвергнут очень суровой критике. Это мое поручение. От вас хочу видеть еженедельный доклад. Чтобы мы видели, куда движемся. Задача - собрания жильцов под их роспись. Чтобы люди знали, что несут ответственность за свое решение, - сказал Игорь Артамонов.