И так сойдет. Липчанам хотели сдать недоделанные квартиры

Речь идет о долгострое на улице Ударников, дом 24.

Когда липчанка Юлия Алексеева зашла после новогодних праздников в свою квартиру — ахнула. В ней пахло гарь, а стены покрывала копоть. Эту однушку женщина ждала почти семь лет. Дом должны были сдать в 2016 году. Когда Юлия вступала в долевое строительство, у нее был один ребенок, сейчас уже трое.— Застройщик никак не реагирует. Отказывается что-то делать. Просит подписать акт приема передачи. Не хочет приехать сюда, посмотреть на жилье, — рассказала Юлия Алексеева.Этот дом достраивала фирма «Строймастер». Здание сдали накануне Нового года. На торжественное мероприятие пригласили даже губернатора Игоря Артамонова. И теперь получается, что вышло совсем некрасиво. Губернатор сдал дом с недоделками.— Надо разделять понятия «сдан в эксплуатацию» и «передан жильцам». После того, как дом сдаётся, проходит процедура приемки квартир их владельцами. Те, кто покупал квартиры или делал ремонт знают, что недостатки при приемке находятся очень часто, к сожалению. В данном случае недостатков действительно много, но среди них нет критичных. Следы копоти — следствие неисправного оборудования строителей.Что касается исправления. Примерно с первой половины января ведётся работа с будущими жильцами. Несколько дней назад с ними прошла встреча в управлении строительства и архитектуры. Данные о выявленных недостатках направлены застройщику, который всё устранит.Круг лиц, которые, так или иначе, ввели главу администрации области в заблуждение, известен. К ним будут применены дисциплинарные меры, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.Сегодня в злополучный дом приехала комиссия во главе с начальником областного управления архитектуры и строительства Наидой Исматулаевой. Появился и представитель застройщика — начальник участка компании «Строймастер» Даниил Бобылкин. Он пояснил, что пожар случился уже после Нового года. В квартире находился сторож, у которого сгорела микроволновка. Представитель застройщика сегодня был «сама любезность». На вопросы, почему новоселов довели до ручки, невозмутимо пояснял, что, может, до кого-то информация просто не дошла. А фирма готова исправить все недочеты.— Мы проведем работы по устранению повреждений от испорченного электроприбора. Напомним, что по договору долевого участия чистовая отделка жилых помещений дома не входит в условия. Иные визуальные недочеты мы будем устранять в соответствии с индивидуальным графиком, утвержденным с жильцами по мере поступления их обращений, — это уже заочный комментарий генерального директора ООО «Строймастер» Алексея Берестнева.— Завтра состоится встреча с дольщиками. И мы составим акт, в котором зафиксируем все недочеты и график их устранения. Мы взяли на контроль ситуацию с этим домом, — сообщила начальник областного управления архитектуры и строительства Наида Исматулаева.Чиновники пояснили, что дом был сдан в эксплуатацию 28 декабря 2020 года. Для того чтобы начать передавать квартиры будущим жильцам, необходимо зарегистрировать право собственности. Для этого застройщик сейчас ведет постановку здания на кадастровый учет.После того, как собственники стали жаловаться во все инстанции и СМИ, чиновники и застройщик всеми силами постарались замять скандал и пошли на переговоры с жителями, которым пообещали нормальные квартиры, а не такие, какими их увидели некоторые жильцы в Новый год.