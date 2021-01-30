Липчанин 5 лет снимает историю одной лужи

Время от времени лужу осушают, но она снова появляется.

Липчанин Дмитрий Бакулин уже 5 лет - с 2016-го года снимает историю одной лужи. Огромная лужа расположилась на улице Калужская в посёлке Матырский рядом с поликлиникой, которая относится к Грязинской ЦРБ. И она там во все времена года - не только в зимнюю оттепель или весеннее половодье. Летом в ней даже купаются. В очередной раз лужа была заснята 28 января этого года. 29 января её откачали, но Дмитрий Бакулин задается вопросом: не легче ли решить проблему кардинально?Автор видео произвёл подсчёт: по его мнению, лужа - это примерно 500 кубометров воды, это 50 рейсов машины с баком вместимостью 10 кубометров, а при ориентировочной стоимости рейса около 1000 рублей, избавиться от лужи выходит около 50000 рублей, а в год так приезжают до 10 раз, луже - 5-7 лет... Что примечательно, в этой луже регулярно застревают автомобили.Как рассказал GOROD48 Дмитрий Бакулин, в администрацию Липецка с просьбой решить проблему жители Матырского обращались ещё при мэре Михаиле Гулевском, и даже получили письменный ответ, что им помогут, но воз, как говорится, и ныне там.