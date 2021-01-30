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Липчанин 5 лет снимает историю одной лужи

24 2167
#лужа #подтопление
5
Липчанин 5 лет снимает историю одной лужи

Время от времени лужу осушают, но она снова появляется.

Липчанин Дмитрий Бакулин уже 5 лет - с 2016-го года снимает историю одной лужи. Огромная лужа расположилась на улице Калужская в посёлке Матырский рядом с поликлиникой, которая относится к Грязинской ЦРБ. И она там во все времена года - не только в зимнюю оттепель или весеннее половодье. Летом в ней даже купаются. В очередной раз лужа была заснята 28 января этого года. 29 января её откачали, но Дмитрий Бакулин задается вопросом: не легче ли решить проблему кардинально?

Автор видео произвёл подсчёт: по его мнению, лужа - это примерно 500 кубометров воды, это 50 рейсов машины с баком вместимостью 10 кубометров, а при ориентировочной стоимости рейса около 1000 рублей, избавиться от лужи выходит около 50000 рублей, а в год так приезжают до 10 раз, луже - 5-7 лет... Что примечательно, в этой луже регулярно застревают автомобили.

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Как рассказал GOROD48 Дмитрий Бакулин, в администрацию Липецка с просьбой решить проблему жители Матырского обращались ещё при мэре Михаиле Гулевском, и даже получили письменный ответ, что им помогут, но воз, как говорится, и ныне там.




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24 2167
#лужа #подтопление
5

Комментарии (24)

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Дада

7 минут назад
Как это мешает его бизнесу- сауне и кафе и производству плитки , раньше вода уходила в лес и на огороды, потом построили гаражи и фотограф построил кафе и все озеро появилось.
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Вован настоящий

9 минут назад
Хм, у нас во дворе дома на площади Победы 3А, всю мою сознательную жизнь стоит лужа и никто её не может победить. А там проход к Пятёрочке, и двор жилого дома. И это в центре Липецка. А Вы говорите 5 лет на Матырском. Надо ещё чуть-чуть подождать и лужа сама высохнет....
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Перри Мейсон

11 минут назад
Сергей V, охтыж.. Рынок.. Сравни тогда и их стадион Труд с его прилегающими территориями и наш Металлург. Для, так сказать, чистоты эксперимента))
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Житель Левобережья

11 минут назад
По ул. Парковая из-за плитки сейчас ходить невозможно, сплошной лед!!!
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Житель Левобережья

13 минут назад
В Липецке, даже если что-то меняется, то чаще всего по принципу «хотели как лучше, а получилось...» Дорогу на пр. Мира отремонтировали, но во время дождя или таяния снега и машинам и пешеходам приходится плавать, такие потоки - по колено!!! Потому что старые «советские» ливневки закатали в асфальт! Ну не подумали, что осадки не отменили! Уложили плитку с такими спусками и подъёмами, что в холодное время каждый раз «добрым словом» вспоминаешь всех причастных, плитка очень скользкая, наледь образуется быстрее и сильнее, чем на асфальте
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Полностью

18 минут назад
Сергей V, с вами согласен.Убожество в Липецке везде.
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Дмитрий

24 минуты назад
Он и так там всё сделал за свой счёт,пешеходную дорожку проложил!А до комплекса лет 10 назад та же самая история была с лужей только тогда её обходить не где было
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Сергей

28 минут назад
Сергей V, И покупать недвижку на загневающем западе
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Как же

29 минут назад
Смешно видеть как липецкие чиновники едут на дорогих автомобилях по лужам ,ямам в асфальте и колдобинам.Какой бы дорогой автомобиль у тебя не был,а вид из окна вернет тебя в действительность)))))
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Похоже на цырк.

30 минут назад
А что КЛИЕНТ на заборе забыл? Пешеходная дорожка на другой стороне, РАМЦЫ ПОСЛЕ САУНЫ ПОПУТАЛ ИЛИ ДЕМОНСТРИРОВАЛ ?
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