40 домов Новолипецка остались без тепла

Во время планового обхода теплосетей сотрудники компании «Квадра» обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова. На месте повреждения трубопровода уже работает ремонтная бригада.

Как сообщает пресс-служба компании, 26 января на время ремонта временно приостановлена подача тепла и горячей воды потребителям, которые проживают по следующим адресам:



ул. Фурманова 2а, 8, 10, 12, 14;

пр. Осенний 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 23, 34а, 36, 36а, 32, 37, 23/3, 41, 43, 44;

ул. Адмирала Макарова 2, 2а, 4, 6, 8;

ул. Дзержинского 13, 5, З;

ул. З. Космодемьянской 2, 2/1, 4, 4а;

пр. Мира 1, 1а, 3, 5, 5а;

пр. Мира 1а.





