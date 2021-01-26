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сегодня, 12:44

40 домов Новолипецка остались без тепла

12 1086
#теплоснабжение
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40 домов Новолипецка остались без тепла

Во время планового обхода теплосетей сотрудники компании «Квадра» обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова. На месте повреждения трубопровода уже работает ремонтная бригада.

Как сообщает пресс-служба компании, 26 января на время ремонта временно приостановлена подача тепла и горячей воды потребителям, которые проживают по следующим адресам:
 
ул. Фурманова 2а, 8, 10, 12, 14; 
пр. Осенний 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 23, 34а, 36, 36а, 32, 37, 23/3, 41, 43, 44; 
ул. Адмирала Макарова 2, 2а, 4, 6, 8; 
ул. Дзержинского 13, 5, З; 
ул. З. Космодемьянской 2, 2/1, 4, 4а; 
пр. Мира 1, 1а, 3, 5, 5а; 
пр. Мира 1а.
 

12 1086
#теплоснабжение
2

Комментарии (16)

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Город

15 минут назад
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Сергей

19 минут назад
Я думаю что это месть за Навального...вышли первый раз ...вот и нате
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Петросян

20 минут назад
Теперь Вам полный коммунальный коллапс. Как трубы узнали, что теперь госпожа Мэр все взяла под личный контроль, рвуться со смеху.
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Влад

26 минут назад
Я думаю одновременный выезд дву автобусов Следственного комитета по адресам Горадминистрации и Квадры устранит аварию еще до их приезда...а прокурор у нас и правда ручной. И еще ...вот и результат передачи сетей частнику....следующий свет...ждем...аж страшно как город погрузится во тьму...и гореть в темноте будут домны Мордора.
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Светлая

28 минут назад
МестныйЯ, ой . Никто ничего неделает. Мы уже живем с прохладными батаркями 12 лет. Всех привлекали.. Толку никакого . Согрейте нас пожалуста.
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НС

29 минут назад
слава Богу, что на улице плюсовая температура.... а ведь сколько было хвастовства в сми от квадры: и это они сделали, и то модернизировали, и денег потратили.... когда же наконец администрация найдет другого поставщика услуг? Когда закончат топить при плюсовой температуре как будто на улице минус сорок? Старые коммуникации (даже и советского производства) этого больше не выдерживают...
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222

32 минуты назад
Шо опять
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222

32 минуты назад
Шо опять
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Женя У

33 минуты назад
Ну когда откроются глаза у нашего "ручного" прокурора области? И он начнет работать? Нужна срочная проверка этого очередного детища нашей администрации. Или слабо?
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Гость

38 минут назад
Это управляшка дала ответ жильцам дома Площадь победы 3, со вчерашнего вечера нет отопления
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