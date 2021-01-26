сегодня, 12:44
40 домов Новолипецка остались без тепла
Во время планового обхода теплосетей сотрудники компании «Квадра» обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова. На месте повреждения трубопровода уже работает ремонтная бригада.
ул. Фурманова 2а, 8, 10, 12, 14;
пр. Осенний 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 23, 34а, 36, 36а, 32, 37, 23/3, 41, 43, 44;
ул. Адмирала Макарова 2, 2а, 4, 6, 8;
ул. Дзержинского 13, 5, З;
ул. З. Космодемьянской 2, 2/1, 4, 4а;
пр. Мира 1, 1а, 3, 5, 5а;
пр. Мира 1а.
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