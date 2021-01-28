Происшествия

сегодня, 10:11

Восемь автомобилей лишились колес и подвесок из-за ямы у Нижнего парка

31 2328
#дорожные работы
8

Глубокую колдобину скрывала вода.

Загрузка плеера
Сегодня утром в покрытую водой яму на улице Карла Маркса у Нижнего парка угодили восемь автомобилей. 

- Мы все попали: у машин разбиты колеса, диски, подвески, - рассказала владелица одной из машин Ольга.

WhatsApp Image 2021-01-28 at 09.57.58.jpeg+2021-01-28-10.01.01.jpg

WhatsApp Image 2021-01-28 at 09.57.57 (1).jpeg+2021-01-28-10.01.01.jpg

WhatsApp Image 2021-01-28 at 09.54.40.jpeg+2021-01-28-10.01.01.jpg

WhatsApp Image 2021-01-28 at 09.54.40 (1).jpeg+2021-01-28-10.01.01.jpg

WhatsApp Image 2021-01-28 at 09.57.57.jpeg+2021-01-28-10.01.01.jpg

Об опасной яме водители сообщили в службу «112». На улицу Карла Маркса прибыла техника МБУ «Управление благоустройства Липецка». С ее помощью коммунальщики откачивают из ямы воду. 

Владельцы пострадавших машин намерены через суд потребовать от администрации Липецка возмещения ущерба.

- Власть не бездействовала. Яма на улице Карла Маркса стала образовываться еще вчера, но ситуация в этом месте была не столь критична, как в других местах города. Поэтому вчера вечером сотрудники муниципального коммунального предприятия установили тут предупреждающие знаки, ограничивающие скорость движения автотранспорта до 40 и до 20 километров в час, а сами приступили к срочному ремонту повреждений дорог на улице 50 лет НЛМК, площади Революции, в поселке Новая Жизнь. Сегодня утром МБУ «Управление благоустройства Липецка» установило тут водоналивной барьер, ограничивающий движение транспорта, откачало воду из ям. Сегодня этот участок дороги будет отремонтирован литым асфальтом, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
31 2328
#дорожные работы
8

Комментарии (31)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мужичек

13 минут назад
Пока на перекладке асфальта можно очень хорошо зашибать деньгу-асфальт так и будет на 1-2 сезона годный только.
ответить

Липчанин

19 минут назад
Вот если бы там Уваркина поставила клумбу с цветами или поменяли опять бордюры,было бы красивей яма . А так у неё столько планов,столько планов
ответить

Аня

22 минуты назад
Ливневки надо делать, иначе так и будем после каждого дождя без асфальта. Когда будут нормальные, работающие ливневки? Не знаю ни одной улицы, по которой бы не текли мутные потоки в дождливую погоду. Если кто знает, приведите пример.
ответить

Аня

24 минуты назад
пешеход, они не молчат, они рассказывают, что пешеброд сам виноват, не убедился, и пр.
ответить

Водила

24 минуты назад
пешеход, закрой пасть, воняет
ответить

Сергей

25 минут назад
Вроде бы совсем недавно на этом участке клали новый асфальт.
ответить

30 лет ворья у власти

28 минут назад
ул. 60 лет СССР прошлым летом полностью отремонтировали в новый асфальт . теперь она превратилась в поле битвы под Прохоровкой с ямами по колено. хотя, еще даже года не прошло. в СССР по технологиям тридцатилетней давности дороги делали вразы лучше.
ответить

Владимир.

30 минут назад
Эти ямы не только там. Уже неделю как по разгромленной дороге ездим от Московской мимо троллейбусного парка в сторону Вермишева. яма на яме, асфальт разрушается прям на глазах
ответить

it_happens

30 минут назад
объездная тоже посыпалась. Ей похоже не суждено стать ЛКАДом ))
ответить

Житель Липецка

30 минут назад
А щас подморозит вообще все дороги рассыпятся...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сбившему 22-летнего парня водителю грозит до 5 лет лишения свободы
#ДТП
1
Сбившему 22-летнего парня водителю грозит до 5 лет лишения свободы

28 минут назад

Происшествия
45-летняя женщина пострадала в аварии на улице Неделина
#авария #ДТП
1
45-летняя женщина пострадала в аварии на улице Неделина

сегодня, 10:28

Происшествия
В Липецке пропал 13-летний мальчик
#пропавшие без вести
1
В Липецке пропал 13-летний мальчик

сегодня, 09:56

Происшествия
Пожарные нашли труп мужчины в садовом доме
#МЧС #пожар
3
Пожарные нашли труп мужчины в садовом доме

сегодня, 09:45

Происшествия
В Данковском районе сгорело здание детского сада
#пожар
4
В Данковском районе сгорело здание детского сада

сегодня, 09:43

Происшествия
Разгромивший подъезд в 15-м микрорайоне хулиган найден
#хулиганство
17
Разгромивший подъезд в 15-м микрорайоне хулиган найден

сегодня, 09:09

Происшествия