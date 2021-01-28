Восемь автомобилей лишились колес и подвесок из-за ямы у Нижнего парка

Глубокую колдобину скрывала вода.





Сегодня утром в покрытую водой яму на улице Карла Маркса у Нижнего парка угодили восемь автомобилей.- Мы все попали: у машин разбиты колеса, диски, подвески, - рассказала владелица одной из машин Ольга.Об опасной яме водители сообщили в службу «112». На улицу Карла Маркса прибыла техника МБУ «Управление благоустройства Липецка». С ее помощью коммунальщики откачивают из ямы воду.Владельцы пострадавших машин намерены через суд потребовать от администрации Липецка возмещения ущерба.- Власть не бездействовала. Яма на улице Карла Маркса стала образовываться еще вчера, но ситуация в этом месте была не столь критична, как в других местах города. Поэтому вчера вечером сотрудники муниципального коммунального предприятия установили тут предупреждающие знаки, ограничивающие скорость движения автотранспорта до 40 и до 20 километров в час, а сами приступили к срочному ремонту повреждений дорог на улице 50 лет НЛМК, площади Революции, в поселке Новая Жизнь. Сегодня утром МБУ «Управление благоустройства Липецка» установило тут водоналивной барьер, ограничивающий движение транспорта, откачало воду из ям. Сегодня этот участок дороги будет отремонтирован литым асфальтом, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.