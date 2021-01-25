Общество
49 минут назад
«Широко шагая, как бы штанов не порвать!»
В горсовете еще раз обсудили желание мэрии отдать в частные руки уличное освещение Липецка.
Сегодня в Липецком горсовете было горячо. Мэрия во второй раз, с перерывом в 11 дней, предоставила на рассмотрение членам постоянной депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства список муниципальных объектов для их включения в перечень концессий. Единственным камнем преткновения в нем была концессия на 564 миллиона рублей на сети наружного освещения Липецка. То есть предполагалось, что депутаты одобрят передачу в частные руки муниципального имущества на 15 лет (794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления). В течение этого срока частная организация должна смонтировать 122 километра уличных сетей, оснащенных 3,4 тысячами светодиодных светильников. Заявляется, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 55% электроэнергии при достижении нормативной освещенности улиц.
Не получив внятных ответов на вопросы, депутаты завернули этот проект, который, как предполагалось, мэрия намеревалась передать концессионеру ООО «КГК-48 Липецк», зарегистрированному в январе 2020 года и помещающемуся в офисе №520 МБУ «Технопарк-Липецк» (в компании с уставным капиталом в 100 тысяч рублей нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин). Но вдруг сегодня этот вопрос чиновники подняли заново и защищать проект в горсовет пришла лично глава Липецка Евгения Уваркина.
Перед выходом «королевы» вначале пошли в ход «слоны» и «кони»: председатели департаментов мэрии Николай Дергунов и Юлия Полоскина. Будучи главным по городскому хозяйству и благоустройству, а ранее директором «Липецкгорсвета», Николай Дергунов рассказал о проблемах уличного освещения Липецка.
- Оно не соответствует современным стандартам. Так, 85 процентов ламп освещения в городе - устаревшие морально натриевые лампы, семь процентов - современные светодиодные. Остальные - разных типов. Порядка 90 процентов ламп требует модернизации и замены. К тому же на балансе муниципалитета есть еще 325 объекта архитектурой подсветки и праздничная иллюминация, - рассказал Николай Дергунов.
По словам чиновника, Липецку для достижения нормативной освещенности требуется еще семь тысяч новых светоточек. Так как расходы муниципалитета на ночной свет растут (со 129,4 млн рублей в 2018 году до 174,5 миллионов в 2020-м), решением проблемы в рамках текущего муниципального бюджета, по мнению мэрии, может быть концессия.
Председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина сообщила, что на модернизацию городского энергохозяйства за 15 лет нужно израсходовать порядка пяти млрд рублей бюджетных средств. Таких денег в казне нет. Пойдя на концессию, городская администрация потеряет 3,7 млрд рублей, а не 4,7 миллиарда, если бы воспользовалась даже дешевым кредитом. То есть такая финансовая модель даст без малого миллиард рублей экономии.
- Разница очевидна. Муниципалитет не теряет ничего, а город приобретает нормативную освещенность улиц и дворов и экономию 55% электроэнергии, - отметила Юлия Полоскина.
Потом от лица мэрии говорила только глава Липецка.
Евгения Уваркина заявила, что муниципальные сети изношены. Привела в пример последнюю жертву уличного ДТП в Липецке, которая пострадала, по ее словам, в том числе и по вине ненормативной освещенности проезжей части дороги на улице 60 лет СССР. А цель власти - сделать город безопасным. Что невозможно за бюджетный счет:
- Цель - обеспечить полную модернизацию сетей уличного освещения за счет тех средств, которыми мы располагаем. В рамках концессии у нас появится не только три тысячи новых опор освещения, но и дополнительные светоточки. Плюс автоматика и единый центр управления. Часть сотрудников «Горсвета» перейдут к концессионеру как головы и руки, часть останется внутри «Горсовета» для отслеживания требования концессионного соглашения.
По словам Евгении Уваркиной, в мэрии долго решали, что выбрать для достижения этой цели: энергосервисный контракт или концессионное соглашение. Из-за неких не озвученных мэром рисков энергосервисный контракт отмели и остановились на концессии, имеющей «принципиально иной уровень ответственности для нашего контрагента». Евгения Уваркина считает, что концессионер будет под «жесточайшим контролем со стороны городской администрации» и сможет обеспечить освещенность улиц, микрорайонов и дворов по новому стандарту. И пообещала конкурентную среду и прозрачные конкурсные процедуры для выбора концессионера.
Председатель депутатской комиссии Вера Урываева, собственница сети магазинов «Эталон», в благие помыслы частного бизнеса не поверила. Мол, какой интерес заточенному на получение прибыли бизнесу горбатиться на мэрию, если концессией предполагается, что инвестор будет на сэкономленные от эксплуатации уличных сетей освещения средства строить новые объекты?
- Окупаемость модели строится на экономии энергопотребления. Из числа потенциальных концессионеров кто-то производит опоры, кто-то - светильники, кто-то - энергооборудование, - ответила глава Липецка.
- Мне как бизнесмену все равно ничего не понятно. Мы читали публикации по концессиям и не нашли ни одного положительного примера! - дожимала мэра Вера Урываева.
- Мы представим вам финансовую модель. Сейчас наша задача - сделать первый шаг к концессии, начать переговоры, - сказала Евгения Уваркина.
- Вот этого-то все и боятся! - заметила председатель депутатской комиссии.
Потом глава Липецка вошла в клинч со спикером горсовета по вопросу муниципальных бань - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября - которые мэрия также попыталась сдать то в аренду, то в концессию, а в итоге осталась с аварийными объектами.
- Вопросов у депутатов много. Презентация не дает на них ответы. Мы видим какие-то слайды, и все. Ваша позиция, что мы 15 лет ничего не будем делать, так как все сделает частный бизнес, вызывает недоумение. Вы сказали, что горадминистрация может получить до 200 миллионов рублей бюджетного кредита под минимальный процент. Умножим эту сумму на 15 лет и получим три «ярда», - воскликнул председатель горсовета.
Но Евгения Уваркина если и собирается брать такой кредит, то не на модернизацию сетевого хозяйства мэрии, а на крайний случай, чтобы не допустить технического дефолта муниципалитета. А что до бань, то в концессию их решили сдать только потому, что их прежний арендатор тут же захотел сделать из них магазины по торговле алкоголем. Поэтому, чтобы обеспечить социальное назначение бань, в мэрии решили уйти в концессию, так как этот финансовый инструмент предполагает сохранение муниципального имущества.
Депутаты Александр Мишин, Игорь Крутских, Борис Понаморев так и не смогли услышать, как ни желали, не только никаких подробностей реализации проекта передачи уличного освещения в частные руки. Также им пообещали, но не привели ни одного положительного примера реализации в России подобного рода проектов.
- Широко шагая, как бы штанов не порвать! Я бы начал эксперимент с какого-то района города. Пусть частник там что-то построит и поэксплуатирует. Тогда мы увидим потенциал концессионера. А сейчас нам предлагают решать вопрос с закрытыми глазами! - сказал один из парламентариев.
Но оказывается, так нельзя. Такая схема, по словам главы Липецка, не даст никакого экономического эффекта. Схема подразумевает все и сразу.
- Надо семь раз отмерить, а потом отрезать. Нам нужна экономика этого проекта. В пояснительной записке я не увидел информации по лампам, фонарям, опорам, которые нужно менять. А это - движимое имущество! А потом мы не найдем концов - кто за что отвечает! Этот перечень должен быть отработан и все имущество подсчитано. На деле ведь выйдет, что все предложения от инвестора через пару лет эксплуатации муниципального имущества поменяются. В минус для нас, - сказал депутат Станислав Каменецкий.
Но Евгения Уваркина продолжала продавливать парламентариев. Мол, депутаты не очень-то разбираются в концессии как в инструменте, раз задают такие вопросы.
- В рамках концессии все вложения инвестора делаются в течение полутора лет, а муниципалитет за них будет рассчитываться 15 лет. Если модель выходит из строя, то мы забираем себе обновленное имущество и им управляем, - сказала мэр.
- Это должно быть открыто и прозрачно. Все должно быть у нас перед глазами. У нас завтра сессия. Дорожная карта у нас уже должна быть! - сказал спикер горсовета.
- Сегодня мы должны принять принципиальное решение...
- С массой неизвестных! - оставил за собой последнее слово Александр Афанасьев и заметил, что никаких положительных примеров передачи муниципального имущества в частные руки он не видел.
если депутаты в январе согласовали бы сделку, то уже в октябре в мэрии бы подписали концессионное соглашение
Пыл главы Липецка несколько угас после заявления председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой, которая заявила, что никакой концессионер не будет нести возложенную федеральным законодательством и Уставом Липецка на мэрию ответственность, случись что нехорошее со сданным в аренду или в концессию муниципальным имуществом. «Все претензии будут к вам и к администрации со стороны контролирующих органов».
В итоге продолжавшегося полтора часа обсуждения депутаты и чиновники пришли к общему знаменателю: обе ветви власти берут месяц паузы на согласование позиций.
Не получив внятных ответов на вопросы, депутаты завернули этот проект, который, как предполагалось, мэрия намеревалась передать концессионеру ООО «КГК-48 Липецк», зарегистрированному в январе 2020 года и помещающемуся в офисе №520 МБУ «Технопарк-Липецк» (в компании с уставным капиталом в 100 тысяч рублей нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин). Но вдруг сегодня этот вопрос чиновники подняли заново и защищать проект в горсовет пришла лично глава Липецка Евгения Уваркина.
Перед выходом «королевы» вначале пошли в ход «слоны» и «кони»: председатели департаментов мэрии Николай Дергунов и Юлия Полоскина. Будучи главным по городскому хозяйству и благоустройству, а ранее директором «Липецкгорсвета», Николай Дергунов рассказал о проблемах уличного освещения Липецка.
- Оно не соответствует современным стандартам. Так, 85 процентов ламп освещения в городе - устаревшие морально натриевые лампы, семь процентов - современные светодиодные. Остальные - разных типов. Порядка 90 процентов ламп требует модернизации и замены. К тому же на балансе муниципалитета есть еще 325 объекта архитектурой подсветки и праздничная иллюминация, - рассказал Николай Дергунов.
По словам чиновника, Липецку для достижения нормативной освещенности требуется еще семь тысяч новых светоточек. Так как расходы муниципалитета на ночной свет растут (со 129,4 млн рублей в 2018 году до 174,5 миллионов в 2020-м), решением проблемы в рамках текущего муниципального бюджета, по мнению мэрии, может быть концессия.
Председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина сообщила, что на модернизацию городского энергохозяйства за 15 лет нужно израсходовать порядка пяти млрд рублей бюджетных средств. Таких денег в казне нет. Пойдя на концессию, городская администрация потеряет 3,7 млрд рублей, а не 4,7 миллиарда, если бы воспользовалась даже дешевым кредитом. То есть такая финансовая модель даст без малого миллиард рублей экономии.
- Разница очевидна. Муниципалитет не теряет ничего, а город приобретает нормативную освещенность улиц и дворов и экономию 55% электроэнергии, - отметила Юлия Полоскина.
Потом от лица мэрии говорила только глава Липецка.
Евгения Уваркина заявила, что муниципальные сети изношены. Привела в пример последнюю жертву уличного ДТП в Липецке, которая пострадала, по ее словам, в том числе и по вине ненормативной освещенности проезжей части дороги на улице 60 лет СССР. А цель власти - сделать город безопасным. Что невозможно за бюджетный счет:
- Цель - обеспечить полную модернизацию сетей уличного освещения за счет тех средств, которыми мы располагаем. В рамках концессии у нас появится не только три тысячи новых опор освещения, но и дополнительные светоточки. Плюс автоматика и единый центр управления. Часть сотрудников «Горсвета» перейдут к концессионеру как головы и руки, часть останется внутри «Горсовета» для отслеживания требования концессионного соглашения.
По словам Евгении Уваркиной, в мэрии долго решали, что выбрать для достижения этой цели: энергосервисный контракт или концессионное соглашение. Из-за неких не озвученных мэром рисков энергосервисный контракт отмели и остановились на концессии, имеющей «принципиально иной уровень ответственности для нашего контрагента». Евгения Уваркина считает, что концессионер будет под «жесточайшим контролем со стороны городской администрации» и сможет обеспечить освещенность улиц, микрорайонов и дворов по новому стандарту. И пообещала конкурентную среду и прозрачные конкурсные процедуры для выбора концессионера.
Председатель депутатской комиссии Вера Урываева, собственница сети магазинов «Эталон», в благие помыслы частного бизнеса не поверила. Мол, какой интерес заточенному на получение прибыли бизнесу горбатиться на мэрию, если концессией предполагается, что инвестор будет на сэкономленные от эксплуатации уличных сетей освещения средства строить новые объекты?
- Окупаемость модели строится на экономии энергопотребления. Из числа потенциальных концессионеров кто-то производит опоры, кто-то - светильники, кто-то - энергооборудование, - ответила глава Липецка.
- Мне как бизнесмену все равно ничего не понятно. Мы читали публикации по концессиям и не нашли ни одного положительного примера! - дожимала мэра Вера Урываева.
- Мы представим вам финансовую модель. Сейчас наша задача - сделать первый шаг к концессии, начать переговоры, - сказала Евгения Уваркина.
- Вот этого-то все и боятся! - заметила председатель депутатской комиссии.
Потом глава Липецка вошла в клинч со спикером горсовета по вопросу муниципальных бань - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября - которые мэрия также попыталась сдать то в аренду, то в концессию, а в итоге осталась с аварийными объектами.
- Вопросов у депутатов много. Презентация не дает на них ответы. Мы видим какие-то слайды, и все. Ваша позиция, что мы 15 лет ничего не будем делать, так как все сделает частный бизнес, вызывает недоумение. Вы сказали, что горадминистрация может получить до 200 миллионов рублей бюджетного кредита под минимальный процент. Умножим эту сумму на 15 лет и получим три «ярда», - воскликнул председатель горсовета.
Но Евгения Уваркина если и собирается брать такой кредит, то не на модернизацию сетевого хозяйства мэрии, а на крайний случай, чтобы не допустить технического дефолта муниципалитета. А что до бань, то в концессию их решили сдать только потому, что их прежний арендатор тут же захотел сделать из них магазины по торговле алкоголем. Поэтому, чтобы обеспечить социальное назначение бань, в мэрии решили уйти в концессию, так как этот финансовый инструмент предполагает сохранение муниципального имущества.
Депутаты Александр Мишин, Игорь Крутских, Борис Понаморев так и не смогли услышать, как ни желали, не только никаких подробностей реализации проекта передачи уличного освещения в частные руки. Также им пообещали, но не привели ни одного положительного примера реализации в России подобного рода проектов.
- Широко шагая, как бы штанов не порвать! Я бы начал эксперимент с какого-то района города. Пусть частник там что-то построит и поэксплуатирует. Тогда мы увидим потенциал концессионера. А сейчас нам предлагают решать вопрос с закрытыми глазами! - сказал один из парламентариев.
Но оказывается, так нельзя. Такая схема, по словам главы Липецка, не даст никакого экономического эффекта. Схема подразумевает все и сразу.
- Надо семь раз отмерить, а потом отрезать. Нам нужна экономика этого проекта. В пояснительной записке я не увидел информации по лампам, фонарям, опорам, которые нужно менять. А это - движимое имущество! А потом мы не найдем концов - кто за что отвечает! Этот перечень должен быть отработан и все имущество подсчитано. На деле ведь выйдет, что все предложения от инвестора через пару лет эксплуатации муниципального имущества поменяются. В минус для нас, - сказал депутат Станислав Каменецкий.
Но Евгения Уваркина продолжала продавливать парламентариев. Мол, депутаты не очень-то разбираются в концессии как в инструменте, раз задают такие вопросы.
- В рамках концессии все вложения инвестора делаются в течение полутора лет, а муниципалитет за них будет рассчитываться 15 лет. Если модель выходит из строя, то мы забираем себе обновленное имущество и им управляем, - сказала мэр.
- Это должно быть открыто и прозрачно. Все должно быть у нас перед глазами. У нас завтра сессия. Дорожная карта у нас уже должна быть! - сказал спикер горсовета.
- Сегодня мы должны принять принципиальное решение...
- С массой неизвестных! - оставил за собой последнее слово Александр Афанасьев и заметил, что никаких положительных примеров передачи муниципального имущества в частные руки он не видел.
если депутаты в январе согласовали бы сделку, то уже в октябре в мэрии бы подписали концессионное соглашение
Пыл главы Липецка несколько угас после заявления председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой, которая заявила, что никакой концессионер не будет нести возложенную федеральным законодательством и Уставом Липецка на мэрию ответственность, случись что нехорошее со сданным в аренду или в концессию муниципальным имуществом. «Все претензии будут к вам и к администрации со стороны контролирующих органов».
В итоге продолжавшегося полтора часа обсуждения депутаты и чиновники пришли к общему знаменателю: обе ветви власти берут месяц паузы на согласование позиций.
Кто знает ?
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