Общество

41 минуту назад

Привлечение ИП к контролю за соблюдением масочного режима объяснено «обстоятельствами непреодолимой силы»

15 919
#коронавирус #масочный режим
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Привлечение ИП к контролю за соблюдением масочного режима объяснено «обстоятельствами непреодолимой силы»

В ОКУ «Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области» ответили GOROD48.

Вчера в публикации «На проверке масочного режима в транспорте частная организация заработала 5,8 миллиона рублей» GOROD48 сообщил о том, как себе в помощь ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» взяло в прошлом году без аукциона, то есть без возможности понижения стоимости закупки, некое ИП Волкова Н.С. Мы задались вопросом: неужели на такие заказы не нашлось бы иных исполнителей, которые могли бы и скинуть стартовую цену контракта? Его в телефонном разговоре  адресовали лично начальнику ОКУ Александру Выголовскому, но отвечать на него он отказался.

Спустя сутки ведомство все же прислало в редакцию свой ответ:

«На основании приказа Управления дорог и транспорта Липецкой области ОКУ «Агентство Автомобильного транспорта Липецкой области» было поручено организовать контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте во всех муниципальных образованиях Липецкой области. В связи с тем, что в начале 2020 года отдел контроля Агентства автомобильного транспорта был упразднен, для оказания услуг привлекались сторонние организации. Об этом неоднократно говорилось в СМИ и в социальных сетях.

Поскольку данный вид услуг не является запланированным и связан с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, которыми является распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, заключение контракта проводилось согласно писем Минфина России, ФАС России в соответствии с п. 9 ч.1 ст. 93 44 ФЗ у единственного поставщика.

Проводимый анализ рынка показал отсутствие предложений подобных услуг и сделок по идентичным услугам на территории Липецкой области, размещенных в открытом доступе. Кроме того, Агентством были предприняты попытки найти потенциального исполнителя в сфере схожих по своему роду услуг, осуществляемых частными охранными предприятиями. По результату проведенных переговоров с представителями данных организаций был получен отказ в связи со спецификой оказываемых услуг.

В поисках альтернативных вариантов Агентство получило информацию от хозяйствующих субъектов Липецкой области об исполнителе, осуществляющим с ноября 2019 года схожие по своему роду услуги, в частности по проведению контрольных мероприятий за соблюдением водителями финансовой дисциплины и обсчетом пассажиропотока.

Что касается комментарий директора Агентства, стоит отметить, что официального запроса от информационного портала «Город 48» в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта» не поступало».

Итак, в ОКУ «Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области» привлечение частного предпринимателя к контролю за соблюдением масочного режима объяснили «обстоятельствами непреодолимой силы».

Напомним, что нашей публикацией заинтересовались в прокуратуре.
15 919
#коронавирус #масочный режим
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Комментарии (15)

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Виталя

6 минут назад
С ,,уличным освещением,, такую же бадью хотят провернуть!!!совсем страх потеряли)))
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Кондратий

7 минут назад
Зря ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» так легкомысленно делает неуклюжую попытку сослаться на форс-мажорные обстоятельства. Это подмена понятий. Юридические последствия при форс-мажоре наступают для сторон уже связанным имеющимся договором (контрактом). Т.е. договор должен быть заключён ДО того, а не ПОСЛЕ того.
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Сентябрь скоро

8 минут назад
Ребята, это дно цинизма. Прокуратура, ФСБ, МВД работать будут?
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Любопытный

12 минут назад
Интересно, усидит ли этот самый честный в кресле?
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Учитесь у Надежды , господа !

15 минут назад
ИП Волкова Надежда Степановна Дата регистрации 31.03.2020 ОКУ "ААТ Липецкой области" 6 контрактов на 5 808 000 руб.
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Анна Ванна

15 минут назад
Ни красиво соврать, ни грамотно написать - замечательное ОКУ. Они хотя бы прочитали свой бред? И в который раз подрядчиком становить лицо, зарегистрированное почти вчера? Но все это случайности! Им нашли альтернативный вариант, и что?
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Вася

16 минут назад
Блин...красава)))лихо горбатого слепил)))
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цирк

19 минут назад
а я то думал ,почему произошла ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ ,а теперь знаю, оказывается непреодолимая сила виновата- хорошо хоть не абама -145 процентов
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Смотрящий

19 минут назад
Отмазка. На нары начальство!
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Скучно

26 минут назад
Девочки
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