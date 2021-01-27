Общество
41 минуту назад
Привлечение ИП к контролю за соблюдением масочного режима объяснено «обстоятельствами непреодолимой силы»
15 919
В ОКУ «Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области» ответили GOROD48.
Вчера в публикации «На проверке масочного режима в транспорте частная организация заработала 5,8 миллиона рублей» GOROD48 сообщил о том, как себе в помощь ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» взяло в прошлом году без аукциона, то есть без возможности понижения стоимости закупки, некое ИП Волкова Н.С. Мы задались вопросом: неужели на такие заказы не нашлось бы иных исполнителей, которые могли бы и скинуть стартовую цену контракта? Его в телефонном разговоре адресовали лично начальнику ОКУ Александру Выголовскому, но отвечать на него он отказался.
Спустя сутки ведомство все же прислало в редакцию свой ответ:
«На основании приказа Управления дорог и транспорта Липецкой области ОКУ «Агентство Автомобильного транспорта Липецкой области» было поручено организовать контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте во всех муниципальных образованиях Липецкой области. В связи с тем, что в начале 2020 года отдел контроля Агентства автомобильного транспорта был упразднен, для оказания услуг привлекались сторонние организации. Об этом неоднократно говорилось в СМИ и в социальных сетях.
Поскольку данный вид услуг не является запланированным и связан с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, которыми является распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, заключение контракта проводилось согласно писем Минфина России, ФАС России в соответствии с п. 9 ч.1 ст. 93 44 ФЗ у единственного поставщика.
Проводимый анализ рынка показал отсутствие предложений подобных услуг и сделок по идентичным услугам на территории Липецкой области, размещенных в открытом доступе. Кроме того, Агентством были предприняты попытки найти потенциального исполнителя в сфере схожих по своему роду услуг, осуществляемых частными охранными предприятиями. По результату проведенных переговоров с представителями данных организаций был получен отказ в связи со спецификой оказываемых услуг.
В поисках альтернативных вариантов Агентство получило информацию от хозяйствующих субъектов Липецкой области об исполнителе, осуществляющим с ноября 2019 года схожие по своему роду услуги, в частности по проведению контрольных мероприятий за соблюдением водителями финансовой дисциплины и обсчетом пассажиропотока.
Что касается комментарий директора Агентства, стоит отметить, что официального запроса от информационного портала «Город 48» в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта» не поступало».
Итак, в ОКУ «Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области» привлечение частного предпринимателя к контролю за соблюдением масочного режима объяснили «обстоятельствами непреодолимой силы».
Напомним, что нашей публикацией заинтересовались в прокуратуре.
Спустя сутки ведомство все же прислало в редакцию свой ответ:
«На основании приказа Управления дорог и транспорта Липецкой области ОКУ «Агентство Автомобильного транспорта Липецкой области» было поручено организовать контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте во всех муниципальных образованиях Липецкой области. В связи с тем, что в начале 2020 года отдел контроля Агентства автомобильного транспорта был упразднен, для оказания услуг привлекались сторонние организации. Об этом неоднократно говорилось в СМИ и в социальных сетях.
Поскольку данный вид услуг не является запланированным и связан с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, которыми является распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, заключение контракта проводилось согласно писем Минфина России, ФАС России в соответствии с п. 9 ч.1 ст. 93 44 ФЗ у единственного поставщика.
Проводимый анализ рынка показал отсутствие предложений подобных услуг и сделок по идентичным услугам на территории Липецкой области, размещенных в открытом доступе. Кроме того, Агентством были предприняты попытки найти потенциального исполнителя в сфере схожих по своему роду услуг, осуществляемых частными охранными предприятиями. По результату проведенных переговоров с представителями данных организаций был получен отказ в связи со спецификой оказываемых услуг.
В поисках альтернативных вариантов Агентство получило информацию от хозяйствующих субъектов Липецкой области об исполнителе, осуществляющим с ноября 2019 года схожие по своему роду услуги, в частности по проведению контрольных мероприятий за соблюдением водителями финансовой дисциплины и обсчетом пассажиропотока.
Что касается комментарий директора Агентства, стоит отметить, что официального запроса от информационного портала «Город 48» в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта» не поступало».
Итак, в ОКУ «Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области» привлечение частного предпринимателя к контролю за соблюдением масочного режима объяснили «обстоятельствами непреодолимой силы».
Напомним, что нашей публикацией заинтересовались в прокуратуре.
15 919
Комментарии (15)
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Виталя
Кондратий
Сентябрь скоро
Любопытный
Учитесь у Надежды , господа !
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Вася
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