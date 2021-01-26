Борщевой набор в Липецке обойдется в 72,5 рубля

Но к борщевому набору ещё нужно мясо.



Специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности в 6 гипермаркетах Липецка был проведен мониторинг цен на овощную продукцию, входящую в так называемый "борщевой набор" – туда включены свекла, картофель, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый.



- На сегодняшний день по самой низкой стоимости набор продуктов для борща можно приобрести за 72 рубля 45 копеек, - отмечают в агентстве. - А самая высокая итоговая стоимость продуктов для борща составила 129 рублей 95 копеек, что на 57 рублей 50 копеек или 79% выше.



Самая низкая цена на капусту белокочанную отмечена на уровне 12 рублей 10 копеек. Минимальные цены отмечены на картофель на уровне 17,49 руб/кг, свеклу - 11,19 руб/кг, лук репчатый - 17,49 руб/кг, морковь - 13,19 руб/кг. Максимальные отмечены на картофель на уровне 29,99 руб/кг, свеклу столовую - 29,99 руб/кг, капусту белокочанную - 16,99 руб/кг, лук репчатый - 19,99 руб/кг, морковь столовую - 33,99 руб/кг.

