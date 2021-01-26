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Борщевой набор в Липецке обойдется в 72,5 рубля

13 543
#торговля #цены
Борщевой набор в Липецке обойдется в 72,5 рубля

Но к борщевому набору ещё нужно мясо.

Специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности в 6 гипермаркетах Липецка был проведен мониторинг цен на овощную продукцию, входящую в так называемый "борщевой набор" – туда включены свекла, картофель, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый.

- На сегодняшний день по самой низкой стоимости набор продуктов для борща можно приобрести за 72 рубля 45 копеек, - отмечают в агентстве. -  А самая высокая итоговая стоимость продуктов для борща составила 129 рублей 95 копеек, что на 57 рублей 50 копеек или 79% выше.

Самая низкая цена на капусту белокочанную отмечена на уровне 12 рублей 10 копеек. Минимальные цены отмечены на картофель на уровне 17,49 руб/кг, свеклу - 11,19 руб/кг,  лук репчатый - 17,49 руб/кг, морковь - 13,19 руб/кг. Максимальные отмечены на картофель на уровне 29,99 руб/кг, свеклу столовую - 29,99 руб/кг, капусту белокочанную - 16,99 руб/кг, лук репчатый - 19,99 руб/кг, морковь столовую - 33,99 руб/кг.
13 543
#торговля #цены

Комментарии (13)

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5 минут назад
Ой коллеги,отведало бы борща с удовольствием,только некогда,на Кавказ лечу,там поужинаю лангустинами,устрицами и икрой.
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Дык @

6 минут назад
Мало есть управление потребительского рынка, так еще и ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Скоро на одного работающего будет 33 чиновника!
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Лена

7 минут назад
Липецкие чиновники,мэр и депутаты,этого не поймут,они практически все миллионеры и миллиардеры.
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правда

14 минут назад
вот пусть депутаты гос.думы вместе с советом федерации и администрацией президента покушают месяц,да и все областные и городские вместе с ними, вот потом и узнаем,хотя толку мало,все равно ложь сплошная будет!
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Вася

22 минуты назад
Готов завтра сварить из таких продуктов борщ и накормить всех сотрудников этого агенства. Даже могу предложить по 2 порции.
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Артурчик

24 минуты назад
Вот те кто эту статью писал пусть сами варят из этих продуктов борщ и кормят свою семью таким кушаньем.
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Перри Мейсоненко

28 минут назад
Люблю украинский борщ !
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Марина

31 минуту назад
А у меня все овощи свои,с огорода.А мясо купим
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Я

32 минуты назад
Пусть этот набор кушают те, кто такую статистику составляет!!!
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Если

33 минуты назад
Бы мне жена за 73 руб приготовила борщ,я бы ей заварил дверь на кухню.
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