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Оценку состояния теплосетей в Липецке затормозила жалоба

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#тендер #теплосети #жалоба
Оценку состояния теплосетей в Липецке затормозила жалоба

Городская администрация объявила тендер на проект актуализации схемы теплоснабжения города, но потенциальный подрядчик нашел в требованиях чиновников существенные нарушения закона.

Управление Федеральной антимонопольной службы Липецкой области приостановило торги на тендер департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Чиновники объявили открытый конкурс на актуализацию схемы теплоснабжения города, но на требования мэрии поступила жалоба потенциального подрядчика из Ленинградской области, который наше несоответствия в документации и нарушения закона.

Тендер «заморожен» до вынесения решения об обоснованности жалобы. Стоит заметить, что на кону контракт на 5,8 млн рублей из городского бюджета. Что должен сделать подрядчик, чтобы получить деньги? Техническое задание к тендеру заняло почти 50 листов требований к выполнению работы. Приведем только несколько задач из этого внушительного перечня:

- исследование показателей существующего и перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в пределах Липецка,
- создание мастер-плана развития систем теплоснабжения города,
- формирование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии,
- перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей, оценка инвестиций на выполнение этих задач,
- перспективы по принятию решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации;
- решения по бесхозяйным тепловым сетям,
- оценка тарифных последствий принятых решений.

Обязательства подрядчика считаются выполненными после утверждения проекта «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2035 года» в Минэнерго России. На выполнение всего фронта работ подрядчику отведено 120 дней.

Цели актуализации схемы теплоснабжения - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни, повышение энергетической эффективности путём оптимизации, снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей и развитие централизованных систем теплоснабжения.

Стоит отметить, что городская администрация регулярно проводит тендеры на актуализацию схем теплоснабжения. По данным единой информационной системы в сфере закупок аналогичные тендеры с 2015 по 2020 год проводились семь раз. Услуги подрядчиков оценивали от 5,6 млн рублей до 10,6 млн рублей.
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#тендер #теплосети #жалоба

Комментарии (10)

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Город

10 минут назад
По моему надо полностью оптимизировать администрацию города. От них и так никакого толка нет
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Пипецк

13 минут назад
Что это за бред....
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Ну ну.

15 минут назад
На туризм 20м. На парки 107и +38 м. 2020год. На гнилые трубы 5,8м. БУРЕМ СКВАЖИНЫ В КАЖДОМ ДВОРЕ. И СКИДЫВАЕМСЯ НА МИНИКОТЕЛЬНЫЕ.
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дед

22 минуты назад
социализм был эффективней капитализма, Потому,что не было чиновников-паразитов,которые паразитируют вокруг бюджетов всех уровней.
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цирк

31 минуту назад
как в библии, ничего не понятно, бред сумасшедшего -142 процента
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ВЫВОД.

35 минут назад
Чтоб они не делали не идут дела , потому что в понедельник их мама родила. За что не возьмутся одни не доработки. НЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
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гостья

36 минут назад
Набот слов,актуализация,модернизация.....
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социализм был эффективней капитализма

39 минут назад
почему в СССР все стремительно развивалось и строилось по хорошо продуманому Генплану без всяких тендеров, подрядчиков, аукционов и эффективных менеджеров?
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Зато под контролем.

42 минуты назад
А это значит что менеджеры даже здесь не способны грамотно составить иск. А дальше будет полный развал инфраструктуры в горячем и холодном водоснабжении города.
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Зоркий

43 минуты назад
Ребята, я вам сэкономлю 5,8 млн руб на три Тойоты камри: состояние теплосетей Липецка очень плохое, вот вам оценка. Квадра как не занималась, так и не занимается ничем, кроме выкачивания бабла с граждан. Вот вам кстати ещё и оценка того, что будет, если освещение передать коммерческой фирме.
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