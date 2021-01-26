сегодня, 11:16
Оценку состояния теплосетей в Липецке затормозила жалоба
Городская администрация объявила тендер на проект актуализации схемы теплоснабжения города, но потенциальный подрядчик нашел в требованиях чиновников существенные нарушения закона.
Тендер «заморожен» до вынесения решения об обоснованности жалобы. Стоит заметить, что на кону контракт на 5,8 млн рублей из городского бюджета. Что должен сделать подрядчик, чтобы получить деньги? Техническое задание к тендеру заняло почти 50 листов требований к выполнению работы. Приведем только несколько задач из этого внушительного перечня:
- исследование показателей существующего и перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в пределах Липецка,
- создание мастер-плана развития систем теплоснабжения города,
- формирование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии,
- перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей, оценка инвестиций на выполнение этих задач,
- перспективы по принятию решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации;
- решения по бесхозяйным тепловым сетям,
- оценка тарифных последствий принятых решений.
Обязательства подрядчика считаются выполненными после утверждения проекта «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2035 года» в Минэнерго России. На выполнение всего фронта работ подрядчику отведено 120 дней.
Цели актуализации схемы теплоснабжения - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни, повышение энергетической эффективности путём оптимизации, снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей и развитие централизованных систем теплоснабжения.
Стоит отметить, что городская администрация регулярно проводит тендеры на актуализацию схем теплоснабжения. По данным единой информационной системы в сфере закупок аналогичные тендеры с 2015 по 2020 год проводились семь раз. Услуги подрядчиков оценивали от 5,6 млн рублей до 10,6 млн рублей.
Город
Пипецк
Ну ну.
дед
цирк
ВЫВОД.
гостья
социализм был эффективней капитализма
Зато под контролем.
Зоркий