Автомобилист отсудил почти 79 тысяч рублей за оторванное на дороге в центре Липецка колесо

Машина угодила в открытый канализационный люк.

В Липецке автомобилисту удалось отсудить 78800 рублей у Управления главного смотрителя за открытый канализационный люк, в который угодила машина. Правда, тяжба длилась несколько лет.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, само ДТП было ещё 7 мая 2017 года в районе дома 6/1 на площади Победы (или в районе улицы Союзная).Водитель автомобиля «Хёндай-Солярис» въехал в открытый канализационный люк. В результате у машины буквально оторвало одно колесо, были повреждены ряд узлов и деталей автомобиля.Убытки представители автомобилиста сначала пытались взыскать в досудебном порядке, а потом обратились в суд. В суде разбирательства длились с конца 2018-го года по конец 2020 года.В результате долгих разбирательств и экспертиз, Арбитражный суд встал на сторону представителей автомобилиста: присудил компенсацию расходов на восстановление авто в размере 58800 рублей, убытков за проведенную досудебную экспертизу в размере 20000 рублей, судебных расходов.Ответчик - Управление главного смотрителя Липецка все расходы уже компенсировал. Решение было вынесено 23 ноября 2020 года, и спустя месяц – в конце декабря прошлого года оно уже вступило в законную силу.Добавим, что вчера в Липецке произошла похожая ситуация: в центре города в залитую водой яму попали сразу восемь автомобилей. ЧП случилось на улице Карла Маркса рядом с Нижним парком. Владельцы пострадавших машин намерены через суд потребовать от администрации Липецка возмещения ущерба. Однако чиновники уверяют, что не сидели сложа руки. Накануне, пока яма была не такой глубокой, они установили на улице ограничивающие движение знаки.