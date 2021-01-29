Тротуары и дороги Липецка холодный ветер превратил в катки

С утра на улицы города высыпаны 19 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн технической соли.

Сегодня утром живущие в разных районах города корреспонденты GOROD48 наблюдали одну и ту же картину: превратившиеся в стекло тротуары и пешеходные дорожки. И те, кто по ним шел к остановкам, демонстрировал чудеса эквилибристики. На дорогах ситуация оказалась получше: в центре города асфальт был мокрым, а вот в новых микрорайонах на окраинах и дороги были гладкими, как яичко.



Мы обратились за комментариями в пресс-службу мэрии Липецка.



- Мы ожидали образования гололеда ночью. Но только под утро подул холодный ветер и мокрые от тающего снега и тумана автомобильные дороги и тротуары покрыла корка льда. Наиболее серьезная ситуация сложилась в юго-западной части города, - сообщили в мэрии.



По информации МБУ «Управление благоустройства Липецка», на улицы и тротуары были выведены 25 единиц техники. Особое внимание уделяли обработке технической солью и пескосоляной смесью подъемов и спусков на дорогах, по которым ходит пассажирский транспорт. Техника работала как в центре города, так и в новых микрорайонах и в частном секторе. В ночь и утром организация израсходовала около 19 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн технической соли.



- Сейчас эта работа продолжается в новых микрорайонах юго-западной части Липецка, в районе Опытной станции и 10-й Шахты, - рассказали в управлении.



Одновременно ночью продолжали вывозить снег. С улиц Стаханова, Кривенкова, Механизаторов и Горького убрали почти 2,5 тысячи кубометров снежной каши. Сегодня снегоуборочная техника зайдет на улицы Баумана, Ильича, Энергостроителей, Неделина, 50 лет НЛМК, Свиридова, Хренникова и Катукова.