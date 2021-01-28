44 минуты назад
За сутки в Липецке залатали 250 квадратных метров ям и откачали более 1100 кубометров воды
Сильный дождь и оттепель привели к подтоплению нескольких улиц Липецка. Больше суток сотрудники муниципального управления благоустройства работали в режиме повышенной готовности, не только откачивали воду с дорог, но и ремонтировали покрытие проезжих частей, размытое потоками.
Самые сложные участки – там, где отсутствуют сети ливневой канализации, - улицы 50 лет НЛМК, пересечение Неделина и Фрунзе, районы ГИБДД, АЗТП и 3 участка ЛТЗ. Серьёзное внимание специалисты уделяли и заявкам жителей – они поступали из разных районов города.
После обеда стало известно, что потоки воды серьёзно размыли покрытие ряда проезжих частей. Ямы, превышающие размеры допустимые ГОСТом, образовались на улицах 50 лет НЛМК, 8 марта, Неделина, 9 микрорайон, Полиграфическая, Фрунзе, на площадях Революции, Петра Великого, в районе Центрального рынка, моста в Новой Жизни и других дорогах. Общая площадь повреждённых участков порядка 500 квадратных метров. Устранять аварийные ситуации бригады МБУ вышли уже к вечеру 27 января. Опасные участки обозначили знаками снижения скорости. Заделывали их при помощи литого асфальтобетона – смесь позволят работать даже при сырой погоде, однако предварительно воду с дорог откачивали спецтехникой.
- В ночь нашим сотрудникам удалось залатать покрытие на улицах 50 лет НЛМК, 8 марта, Неделина, площади Революции и в районе моста в Новой Жизни – на устранение ям общей площадью порядка 250 квадратных метров ушло 24 тонны литой смеси. Сейчас ждём новую порцию асфальтобетона. В первую очередь восстановим покрытие в районе площади Петра Великого и на улицы Фрунзе. В ночь работы будем производить на улицах 9 микрорайон, Полиграфическая, у Центрального рынка. Объемы могут увеличиться – сейчас продолжается обследование дорог с целью выявления новых потенциально опасных участков, - отметил Алексей Романчукевич.
В связи с осложненной ситуацией на дорогах автомобилистов призывают быть максимально осторожными, строго соблюдать скоростной режим, в том числе обращать внимание на недавно установленные знаки.
Артурчик
Браво
да уж
Гидромицентр.
Враньё
Какой царь, такая и страна....