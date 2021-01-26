Общество
сегодня, 13:48
Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»
На сессии горсовета сегодня много раз поднимали известный тост: за совпадение желаний с возможностями.
Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета много говорили о деньгах. Первым упомянул о финансах миллионер Андрей Выжанов. Сразу же после выступления председателя финансов мэрии Татьяны Григоровой парламентарий спросил, почему на все депутатские запросы о выделении финансов на разные нужды чиновники отделываются стандартной фразой: «после получения дополнительных доходов»:
- Если эти дополнительные доходы, то на них никто не рассчитывал. Если эти суммы падают с неба, то почему бы их не перераспределить вместе с депутатами? У нас порядка 80 вопросов на контроле, но они не решаются!
Коллегу поддержал Николай Двугрошев. Мол, Андрей Викторович задал правильный вопрос, так как является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности. И все обязательства мэрии должны быть известны депутатам загодя.
Потом депутаты согласовали изменения в положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений». На повышение окладов работников департамента культуры и туризма мэрии в этом году выделят дополнительно 5,1 млн рублей. В итоге должностные оклады специалистов и служащих увеличатся на 15-40%, руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, ДК, театра - на 60-100%.
Таким образом, среднюю зарплату по департаменту культуры и туризма доведут до уровня среднемесячного дохода по Липецкой области, равного 31 151 рублю. Никаких иных индексаций доходов работникам бюджетной сферы в этом году не предусмотрено.
Традиционно депутаты не обошли стороной перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в этом году. Председатель департамента экономического развития Юлия Полоскина сообщила о трех муниципальных объектах, которые можно было бы сдать в концессию (предполагается, что все затраты на их реконструкцию и эксплуатацию возьмет на себя инвестор). Итак, чиновники предполагают (фантазируют, по словам Евгении Уваркиной), что в две разрушенные городские бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября - кто-то вложит более 30 млн рублей (предполагаемый тариф на помывку составит 400 рублей). Чиновники ищут желающего вложить 80 млн рублей в стадион по улице Архангельской и еще от 10 миллионов - в недействующее здание школы в Желтых Песках, где днем детям окажут услуги допобразования, а вечером тут будет работать некий досуговый центр для взрослых.
Депутаты тут же заволновались. Так, Владимир Гугнин заметил, что в Желтовке строят коттеджный поселок для многодетных, а здание школы готовятся сдать в концессию! А Вера Урываева припомнила мэру вчерашний тяжелый разговор о желании городской администрации сдать частному бизнесу в длительную аренду все уличное освещение в городе.
Глава Липецка попыталась урезонить парламентариев. Она рассказала, что если есть или частная концессионная инициатива - это когда некий бизнес желает взять в длительное пользование какой-то муниципальный объект, или желание мэрии подыскать инвестора для социально значимых объектов без смены их предназначения, финансировать которые не по плечу муниципалитету. И что перед тем, как вести предметный разговор, депутатам нужно вначале утвердить перечень такого имущества. Сделать, так сказать, первый шаг к переговорному процессу.
- Вам сейчас не нужна никакая информация, ее просто нет! - заявила Евгения Уваркина.
Главу Липецка поддержал депутат Евгений Павлов:
- У нас есть всегда возможность либо согласовать сделку, либо нет. Мы же пугаемся заранее, но это нелепо!
В итоге депутаты проголосовали за список без концессии на уличное освещение: за бани, стадион и школу.
Потом парламентарии при рассмотрении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей завалили вопросами и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Шачнева.
- Пока мы проторгуем все объекты на наш депутатский миллион и начнем работу, будет уже осень и зима….
- Я как депутат не могу попасть на прием в департамент ЖКХ по выполнению наказов избирателей...
- Почему у меня в прошлом году забрали часть депутатского миллиона в бюджет?...
- Детские городки требуют ремонта и обслуживания. Кто будет этим заниматься…
На все вопросы за Александра Шачнева ответила глава Липецка:
- В прошлом году была непростая ситуация весной в связи с пандемией, что задержало начало выполнения наказов избирателей. В этом году к 30 июля липчане должны увидеть результаты...
- Я вас приглашаю в департамент ЖКХ или на работу волонтером…
- В Липецке - 1200 дворов. Что во дворе - это имущество жильцов дома. Они должны заботиться о своем имуществе. Нужно формировать культуру. И принимать игровое и спортивное оборудование на баланс управляющих компаний или отдельной службы каких-то местных кулибиных...
- Давайте коммуницировать напрямую, есть современные средства связи. Телефоны друг друга мы знаем...
Заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Пушилин рассказал о желании провести реновацию несколько старых районов, предполагающую снос аварийного жилья и строительство нового. Соответственно, каждый такой район в перспективе должен обзавестись еще детсадами и школами.
Евгения Уваркина лелеет надежды на недавние изменения в Градостроительном кодексе РФ, предполагающие комплексную застройку территорий без оглядки на мнение собственников гаражей и иных построек.
- Гражданам предоставляется право на узаконивание такой недвижимости. Но в случае попадания территории под реновацию будет проведена ее независимая оценка, и собственникам будет предоставлена выкупная цена объектов, - сказала мэр.
В Липецке программа реновации, как думает Евгения Уваркина, может стартовать уже в этом году.
А вот реконструкция ГДМ «Октябрь» если и начнется, то разве что в 2023 году.
- Недавно мы получили отрицательную экспертизу проекта увеличения площади «Октября» под согласованный с художественным руководителем государственного театра танца «Казаки России» Леонидом Миловановым проект ценой в два миллиарда рублей. Поэтому проект Милованова отложен. Мы были вынуждены вернуться к реконструкции здания в его существующих габаритах. В марте идем с этим проектом в Министерство культуры. Если нас включат в список объектов, подпадающих под федеральное финансирование, то, возможно, начнем реновацию «Октября» в 2023 году, - сказала глава Липецка.
Еще в этом году руину бывшего кинотеатра «Маяк» в поселке ЛТЗ перекроют новой крышей — там собираются создать досуговый молодежный центр.
- У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет, - завершила дискуссии с депутатами глава Липецка.
- Если эти дополнительные доходы, то на них никто не рассчитывал. Если эти суммы падают с неба, то почему бы их не перераспределить вместе с депутатами? У нас порядка 80 вопросов на контроле, но они не решаются!
Коллегу поддержал Николай Двугрошев. Мол, Андрей Викторович задал правильный вопрос, так как является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности. И все обязательства мэрии должны быть известны депутатам загодя.
Потом депутаты согласовали изменения в положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений». На повышение окладов работников департамента культуры и туризма мэрии в этом году выделят дополнительно 5,1 млн рублей. В итоге должностные оклады специалистов и служащих увеличатся на 15-40%, руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, ДК, театра - на 60-100%.
Таким образом, среднюю зарплату по департаменту культуры и туризма доведут до уровня среднемесячного дохода по Липецкой области, равного 31 151 рублю. Никаких иных индексаций доходов работникам бюджетной сферы в этом году не предусмотрено.
Традиционно депутаты не обошли стороной перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в этом году. Председатель департамента экономического развития Юлия Полоскина сообщила о трех муниципальных объектах, которые можно было бы сдать в концессию (предполагается, что все затраты на их реконструкцию и эксплуатацию возьмет на себя инвестор). Итак, чиновники предполагают (фантазируют, по словам Евгении Уваркиной), что в две разрушенные городские бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября - кто-то вложит более 30 млн рублей (предполагаемый тариф на помывку составит 400 рублей). Чиновники ищут желающего вложить 80 млн рублей в стадион по улице Архангельской и еще от 10 миллионов - в недействующее здание школы в Желтых Песках, где днем детям окажут услуги допобразования, а вечером тут будет работать некий досуговый центр для взрослых.
Депутаты тут же заволновались. Так, Владимир Гугнин заметил, что в Желтовке строят коттеджный поселок для многодетных, а здание школы готовятся сдать в концессию! А Вера Урываева припомнила мэру вчерашний тяжелый разговор о желании городской администрации сдать частному бизнесу в длительную аренду все уличное освещение в городе.
Глава Липецка попыталась урезонить парламентариев. Она рассказала, что если есть или частная концессионная инициатива - это когда некий бизнес желает взять в длительное пользование какой-то муниципальный объект, или желание мэрии подыскать инвестора для социально значимых объектов без смены их предназначения, финансировать которые не по плечу муниципалитету. И что перед тем, как вести предметный разговор, депутатам нужно вначале утвердить перечень такого имущества. Сделать, так сказать, первый шаг к переговорному процессу.
- Вам сейчас не нужна никакая информация, ее просто нет! - заявила Евгения Уваркина.
Главу Липецка поддержал депутат Евгений Павлов:
- У нас есть всегда возможность либо согласовать сделку, либо нет. Мы же пугаемся заранее, но это нелепо!
В итоге депутаты проголосовали за список без концессии на уличное освещение: за бани, стадион и школу.
Потом парламентарии при рассмотрении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей завалили вопросами и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Шачнева.
- Пока мы проторгуем все объекты на наш депутатский миллион и начнем работу, будет уже осень и зима….
- Я как депутат не могу попасть на прием в департамент ЖКХ по выполнению наказов избирателей...
- Почему у меня в прошлом году забрали часть депутатского миллиона в бюджет?...
- Детские городки требуют ремонта и обслуживания. Кто будет этим заниматься…
На все вопросы за Александра Шачнева ответила глава Липецка:
- В прошлом году была непростая ситуация весной в связи с пандемией, что задержало начало выполнения наказов избирателей. В этом году к 30 июля липчане должны увидеть результаты...
- Я вас приглашаю в департамент ЖКХ или на работу волонтером…
- В Липецке - 1200 дворов. Что во дворе - это имущество жильцов дома. Они должны заботиться о своем имуществе. Нужно формировать культуру. И принимать игровое и спортивное оборудование на баланс управляющих компаний или отдельной службы каких-то местных кулибиных...
- Давайте коммуницировать напрямую, есть современные средства связи. Телефоны друг друга мы знаем...
Заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Пушилин рассказал о желании провести реновацию несколько старых районов, предполагающую снос аварийного жилья и строительство нового. Соответственно, каждый такой район в перспективе должен обзавестись еще детсадами и школами.
Евгения Уваркина лелеет надежды на недавние изменения в Градостроительном кодексе РФ, предполагающие комплексную застройку территорий без оглядки на мнение собственников гаражей и иных построек.
- Гражданам предоставляется право на узаконивание такой недвижимости. Но в случае попадания территории под реновацию будет проведена ее независимая оценка, и собственникам будет предоставлена выкупная цена объектов, - сказала мэр.
В Липецке программа реновации, как думает Евгения Уваркина, может стартовать уже в этом году.
А вот реконструкция ГДМ «Октябрь» если и начнется, то разве что в 2023 году.
- Недавно мы получили отрицательную экспертизу проекта увеличения площади «Октября» под согласованный с художественным руководителем государственного театра танца «Казаки России» Леонидом Миловановым проект ценой в два миллиарда рублей. Поэтому проект Милованова отложен. Мы были вынуждены вернуться к реконструкции здания в его существующих габаритах. В марте идем с этим проектом в Министерство культуры. Если нас включат в список объектов, подпадающих под федеральное финансирование, то, возможно, начнем реновацию «Октября» в 2023 году, - сказала глава Липецка.
Еще в этом году руину бывшего кинотеатра «Маяк» в поселке ЛТЗ перекроют новой крышей — там собираются создать досуговый молодежный центр.
- У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет, - завершила дискуссии с депутатами глава Липецка.
Комментарии (40)
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гость
Главе Липецка
Другая реальность
Интересно
в СССР такого не было
Подлиза
Сказки бог вам судья
камнетес
Mikl