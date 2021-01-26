Общество

сегодня, 13:48

Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»

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#Липецкий горсовет #Евгения Уваркина
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Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»

На сессии горсовета сегодня много раз поднимали известный тост: за совпадение желаний с возможностями.

Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета много говорили о деньгах. Первым упомянул о финансах миллионер Андрей Выжанов. Сразу же после выступления председателя финансов мэрии Татьяны Григоровой парламентарий спросил, почему на все депутатские запросы о выделении финансов на разные нужды чиновники отделываются стандартной фразой: «после получения дополнительных доходов»:

- Если эти дополнительные доходы, то на них никто не рассчитывал. Если эти суммы падают с неба, то почему бы их не перераспределить вместе с депутатами? У нас порядка 80 вопросов на контроле, но они не решаются!

Коллегу поддержал Николай Двугрошев. Мол, Андрей Викторович задал правильный вопрос, так как является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности. И все обязательства мэрии должны быть известны депутатам загодя.

Потом депутаты согласовали изменения в положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений». На повышение окладов работников департамента культуры и туризма мэрии в этом году выделят дополнительно 5,1 млн рублей. В итоге должностные оклады специалистов и служащих увеличатся на 15-40%, руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, ДК, театра - на 60-100%.

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Таким образом, среднюю зарплату по департаменту культуры и туризма доведут до уровня среднемесячного дохода по Липецкой области, равного 31 151 рублю. Никаких иных индексаций доходов работникам бюджетной сферы в этом году не предусмотрено.

Традиционно депутаты не обошли стороной перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в этом году. Председатель департамента экономического развития Юлия Полоскина сообщила о трех муниципальных объектах, которые можно было бы сдать в концессию (предполагается, что все затраты на их реконструкцию и эксплуатацию возьмет на себя инвестор). Итак, чиновники предполагают (фантазируют, по словам Евгении Уваркиной), что в две разрушенные городские бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября - кто-то вложит более 30 млн рублей (предполагаемый тариф на помывку составит 400 рублей). Чиновники ищут желающего вложить 80 млн рублей в стадион по улице Архангельской и еще от 10 миллионов - в недействующее здание школы в Желтых Песках, где днем детям окажут услуги допобразования, а вечером тут будет работать некий досуговый центр для взрослых.

Депутаты тут же заволновались. Так, Владимир Гугнин заметил, что в Желтовке строят коттеджный поселок для многодетных, а здание школы готовятся сдать в концессию!  А Вера Урываева припомнила мэру вчерашний тяжелый разговор о желании городской администрации сдать частному бизнесу в длительную аренду все уличное освещение в городе.

Глава Липецка попыталась урезонить парламентариев. Она рассказала, что если есть или частная концессионная инициатива - это когда некий бизнес желает взять в длительное пользование какой-то муниципальный объект, или желание мэрии подыскать инвестора для социально значимых объектов без смены их предназначения, финансировать которые не по плечу муниципалитету. И что перед тем, как вести предметный разговор, депутатам нужно вначале утвердить перечень такого имущества. Сделать, так сказать, первый шаг к переговорному процессу.

- Вам сейчас не нужна никакая информация, ее просто нет! - заявила Евгения Уваркина.

Главу Липецка поддержал депутат Евгений Павлов:

- У нас есть всегда возможность либо согласовать сделку, либо нет. Мы же пугаемся заранее, но это нелепо!

В итоге депутаты проголосовали за список без концессии на уличное освещение: за бани, стадион и школу.

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Потом парламентарии при рассмотрении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей завалили вопросами и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Шачнева.

- Пока мы проторгуем все объекты на наш депутатский миллион и начнем работу, будет уже осень и зима….

- Я как депутат не могу попасть на прием в департамент ЖКХ по выполнению наказов избирателей...

- Почему у меня в прошлом году забрали часть депутатского миллиона в бюджет?...

- Детские городки требуют ремонта и обслуживания. Кто будет этим заниматься…

На все вопросы за Александра Шачнева ответила глава Липецка:

- В прошлом году была непростая ситуация весной в связи с пандемией, что задержало начало выполнения наказов избирателей. В этом году к 30 июля липчане должны увидеть результаты...

- Я вас приглашаю в департамент ЖКХ или на работу волонтером…

- В Липецке - 1200 дворов. Что во дворе - это имущество жильцов дома. Они должны заботиться о своем имуществе. Нужно формировать культуру. И принимать игровое и спортивное оборудование на баланс управляющих компаний или отдельной службы каких-то местных кулибиных...

- Давайте коммуницировать напрямую, есть современные средства связи. Телефоны друг друга мы знаем...

Заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Пушилин рассказал о желании провести реновацию несколько старых районов, предполагающую снос аварийного жилья и строительство нового. Соответственно, каждый такой район в перспективе должен обзавестись еще детсадами и школами.

Евгения Уваркина лелеет надежды на недавние изменения в Градостроительном кодексе РФ, предполагающие комплексную застройку территорий без оглядки на мнение собственников гаражей и иных построек.

- Гражданам предоставляется право на узаконивание такой недвижимости. Но в случае попадания территории под реновацию будет проведена ее независимая оценка, и собственникам будет предоставлена выкупная цена объектов, - сказала мэр.

В Липецке программа реновации, как думает Евгения Уваркина, может стартовать уже в этом году.

А вот реконструкция ГДМ «Октябрь» если и начнется, то разве что в 2023 году.

- Недавно мы получили отрицательную экспертизу проекта увеличения площади «Октября» под согласованный с художественным руководителем государственного театра танца «Казаки России» Леонидом Миловановым проект ценой в два миллиарда рублей. Поэтому проект Милованова отложен. Мы были вынуждены вернуться к реконструкции здания в его существующих габаритах. В марте идем с этим проектом в Министерство культуры. Если нас включат в список объектов, подпадающих под федеральное финансирование, то, возможно, начнем реновацию «Октября» в 2023 году, - сказала глава Липецка.

Еще в этом году руину бывшего кинотеатра «Маяк» в поселке ЛТЗ перекроют новой крышей — там собираются создать досуговый молодежный центр.

- У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет, - завершила дискуссии с депутатами глава Липецка.



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#Липецкий горсовет #Евгения Уваркина
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Комментарии (40)

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20 минут назад
у некоторых школ мест нет куда детей сажать, а они школу в допобразование и досуговый центр для взрослых переделывают...а ничего что сертификатами допобразования минимальный процент воспользовался?никто никуда не ходит...понятно что через лет 5 будем школу для многодетных в ЖП за 40 мультов строить.
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гость

21 минуту назад
Пора уже и о платных тротуарах подумать.
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Главе Липецка

23 минуты назад
Хватит плакать.И хватит грабить Липецк.
ответить

Другая реальность

23 минуты назад
Только так и скажешь
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Интересно

24 минуты назад
Как они такие оклады назначают...а как же МРОТ,среднеотраслевая зп..?!
ответить

в СССР такого не было

24 минуты назад
днём в школе окажут услуги допобразования, а вечером будет работать "некий досуговый клуб для взрослых".
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Подлиза

24 минуты назад
На персональные машины деньги есть , а на другое нет
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Сказки бог вам судья

26 минут назад
Испугались многоразовых митингов! Нужно больше выходить и добиваться справедливости и правды! Нас много а врагов мало! Не будьте трусливыми шакалами, вместе мы сила и добьёмся! Зп копейки, жкх дерут деньги в наглую, цены кусаются на всё. Пора не быть рабами государства, вместо того работать на дворцы и на жуликов пора освободить себя от кредитов и ценить свой труд! Мы будущее и Россия в наших руках! Что они сделали? Обворовали и дальше сидят и им всё мало и мало, природу снубили, леса вырубают, многое другое, планета устала от воров и меркатильных жуликов поэтому и стихия топит! Победит добро и дьявола уничтожат! Мы не рабы и мы тоже хотим жить свободно, скоро всё станет на свои места, земля круглая!
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камнетес

28 минут назад
Аня, Это же природный гранит.Когда эти ступени демонтируют,на их место установят из бетона,а гранит после обработки,пойдет на отделку особняков.
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Mikl

32 минуты назад
На фоне пандемии когда многие лишились работы и бизнеса, стоят закрытые кафе, везде "аренда" и поднятие зарплаты чиновникам -неуместно. И вы думаете, что в выходной люди шли поддерживать Навального? Вы ошибаетесь, это были голодные. безработные и отчаившиеся. Среди которых показали задержанных коммунистов, что говорит о правильности моего суждения так как коммунисты никогда не поддержат этого товарища.
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