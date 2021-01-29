Общество

41 минуту назад

Председатель городского департамента ЖКХ получил представление от прокурора

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#потоп #прокуратура #кладбище
Председатель городского департамента ЖКХ получил представление от прокурора

В надзорном ведомстве от Вадима Негробова потребовали устранить нарушения.

Накануне GOROD48 сообщил о  затоплении части городского кладбища в Желтых Песках. Сегодня прокурор Правобережного района Липецка Алексей Никонов вручил представление председателю городского департамента ЖКХ Вадиму Негробову по этому факту.

 — Проверка показала, что участок, отведенный под кладбище не имеет общего уклона, часть территории расположена в низине и была затоплена из-за выпавших осадков, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура отметила, что мэрия начала проводить работы по благоустройству участка кладбища только после того, как началась прокурорская проверка. Несвоевременное проведение этих мероприятий и привело к затоплению.

Причины подтопления кладбища уже разобрали на совещании под руководством мэра Евгении Уваркиной.

 — Основные причины две — рельеф местности, часть захоронений находится в низине, и погодные условия — в промерзший грунт такое количество одномоментно выпавших осадков быстро впитаться просто не могло, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Захоронения на подтопленном участке кладбища остановлены до нормализации ситуации. Специалисты откачали воду. Подтопленные места засыпят песком и восстановят пострадавшие захоронения.
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#потоп #прокуратура #кладбище

Комментарии (5)

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Просто мимо проходил

9 минут назад
Мимоходом, голосование электронное - электорат уже не интересен!
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Гостья

18 минут назад
Нельзя располагать кладбища, там где возможны подтопления. Это граничит с вандализма. Нарушение могил, памятников это скорбь для родственников. Кладбища расположены вдалеке от мест проживания и посещения порой затруднено. А подтопы будут постоянно нарушать места покоя родственников. Да и добраться в отдаленные места не всегда возможно.
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Мимоходом

28 минут назад
Блин, как кладбище затопило, так прокуратура тут как тут с проверкой. А как полгорода затопило, прорыв на прорыве, яма на яме, прокуратуры нет. А в городе живые люди живут.
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Город

30 минут назад
Наконец то
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житель

38 минут назад
Только бумагу переводят.
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