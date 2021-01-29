41 минуту назад
Председатель городского департамента ЖКХ получил представление от прокурора
В надзорном ведомстве от Вадима Негробова потребовали устранить нарушения.
— Проверка показала, что участок, отведенный под кладбище не имеет общего уклона, часть территории расположена в низине и была затоплена из-за выпавших осадков, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура отметила, что мэрия начала проводить работы по благоустройству участка кладбища только после того, как началась прокурорская проверка. Несвоевременное проведение этих мероприятий и привело к затоплению.Причины подтопления кладбища уже разобрали на совещании под руководством мэра Евгении Уваркиной.
— Основные причины две — рельеф местности, часть захоронений находится в низине, и погодные условия — в промерзший грунт такое количество одномоментно выпавших осадков быстро впитаться просто не могло, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Захоронения на подтопленном участке кладбища остановлены до нормализации ситуации. Специалисты откачали воду. Подтопленные места засыпят песком и восстановят пострадавшие захоронения.
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