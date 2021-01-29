Председатель городского департамента ЖКХ получил представление от прокурора

В надзорном ведомстве от Вадима Негробова потребовали устранить нарушения.

Накануне GOROD48 сообщил о затоплении части городского кладбища в Желтых Песках . Сегодня прокурор Правобережного района Липецка Алексей Никонов вручил представление председателю городского департамента ЖКХ Вадиму Негробову по этому факту.— Проверка показала, что участок, отведенный под кладбище не имеет общего уклона, часть территории расположена в низине и была затоплена из-за выпавших осадков, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура отметила, что мэрия начала проводить работы по благоустройству участка кладбища только после того, как началась прокурорская проверка. Несвоевременное проведение этих мероприятий и привело к затоплению.

Причины подтопления кладбища уже разобрали на совещании под руководством мэра Евгении Уваркиной.— Основные причины две — рельеф местности, часть захоронений находится в низине, и погодные условия — в промерзший грунт такое количество одномоментно выпавших осадков быстро впитаться просто не могло, — сообщили в пресс-службе городской администрации.Захоронения на подтопленном участке кладбища остановлены до нормализации ситуации. Специалисты откачали воду. Подтопленные места засыпят песком и восстановят пострадавшие захоронения.