Хорошая болезнь склероз: ничего не болит, и каждый день - новости

Итоги недели.

Ну вот и закончился январь, месяц, принесший много потрясений как миру, так и России. Последняя беда - новый смертельный вид коронавируса, 2019-nCoV. На этой неделе нашлись больные этой инфекцией и в России. Пока китайцы. Минздрав России рекомендовал при лечении больных новым штаммом коронавируса препараты «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и рекомбинантный интерферон бета-1b.По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом вируса, в КНР превысило 8 тысяч человек, из которых без малого двести скончались. В южной туристической провинции страны, Хайнане, также выявлены случаи заражения коронавирусом. Житель Липецка, музыкант и телеведущий Денис Фурсов, который там отдыхает, говорит, что каждый второй встречный ходит в маске, но паники нет (см.).Между тем и по нашим пенатам поползли слухи о 2019-nCoV (см.). В облздраве их категорически опровергли. А через пару дней сначала в Сети, а потом и в официальных новостях появилось видео госпитализации в Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус. В кадре двое медработников в костюмах противоэпидемической защиты на носилках помещают в машину скорой помощи человека в специальном изолирующем модуле. Выходит, вирус может прийти и в наш регион?Возможно. Чтобы ему противостоять, в Липецкой области, как, впрочем, и во всех иных субъектах РФ, созданы оперативные штабы по мониторингу распространения коронавируса (см.). В облздраве обещают оперативно информировать население при необходимости о текущей ситуации и действиях властей. «Главврач» региона Юрий Шуршуков уже попросил липчан помнить об элементарных правилах гигиены, не паниковать, не бегать по аптекам, не скупать все подряд противовирусные и иммуномодулирующие препараты.- спросили мы у липчан.- А чего его бояться? Мы же русские! - ответил один мужчина.Между тем не все такие отважные. В пятницу выяснилось, что. Вместе со спросом выросла и цена. Так, упаковка из трех штук, которую еще в начале недели в одной аптеке продавали за 16 рублей, 31 января стоила уже 29. Провизор этой же аптеки сказал, что на днях те же три маски будут стоить уже 70 рублей! Областное управление потребительского рынка и ценовой политики тут же отозвалось на нашу публикацию, сообщив, что. Чиновники пообещали в случае необоснованного роста на маски обратиться в в прокуратуру и УФАС по Липецкой области.В минувшую пятницу губернатор посетил центральный офис ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф», чтобы посмотреть, как регион готов к борьбе с коронавирусом. Еще в 2016 году в распоряжение станции поступил один (!) специальный транспортировочный бокс, купленный на случай проникновения в регион лихорадки Эболы. Эта капсула еще ни разу не видела реального пациента - в него пока заталкивали только манекен.и выяснил, что китайская зараза - мелочь по сравнению с системными проблемами медицины. Оказалось, что укомплектованность «скорой помощи» врачами составляет всего 44%. Средний возраст врача «неотложки» - 55 лет (см.). Так что, в основном, на вызовы ездят фельдшерские бригады. Услышанное губернатор резюмировал одной фразой: «Позорная история...».И снова о китайцах. По данным РБК, в России еще в 2018 году было зарегистрировано 5 867 компаний, владельцами которых являются китайцы. В большинстве случаев в них - российские руководители. В связи с коронавирусом к гражданам КНР - особое внимание.28 января. Их нашли в селе Кулешовка Липецкого района. Зачем они там оказались?Выяснилось, что китайцы работали на производстве сапог и галош из кожзаменителя. На азиатов обратили внимание жители Кулешовки и пожаловали в Косыревский сельсовет. Людей озадачили не только гости с юга, но и странный запах с территории завода. Зайдя в производственные помещения вместе с силовиками, глава администрации сельсовета Надежда Чеботарева увидела оборудование и стеллажи с готовой обувью.А не тот ли это китайский заводик, против которого в декабре прошлого года восстали в Сселках?. Это, мол, другое предприятие, которое будет производить обувь из кожзаменителя, а не из ПВХ.В пятницу в Кулешовке прошел сельский сход с участием главы администрации Липецкого района Александра Коростелева. Глава района сообщил, что арендатор земельного участка отдал его в субаренду. И уже субарендатор завез оборудование в изначально складские помещения. «Никаких разрешающих документов представитель компании нам не предоставил. Предприятие не работает, и вряд ли будет работать».Кто же этот субарендатор? По словам Александра Коростелева, тот же самый человек, который владеет фирмой, собиравшейся запустить производство обуви в Сселках! Итак,. В свою очередь, в администрации области сообщили, что эту ситуацию взял под контроль вице-губернатор Дмитрий Аверов.Эта неделя отметилась новостями, героями которых были бывшие и действующие чиновники, заподозренные или уже обвиненные в коррупции. Так,. Следствие считает, что Алексей Левин получил 50 тысяч рублей от фирмы «Эверест» за подписания актов выполненных работ по не исполненному в срок муниципальному контракту. Напомним, что Левина отправили в отставку 17 сентября 2019 года: региональное управление по вопросам противодействия коррупции выявило нелады мэра с законом. В том же месяце в СУ СК России по Липецкой области возбудили в отношении Левина уголовные дела по обвинению в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями, в превышении должностных полномочий.В этом месяце в Советском районном суде Липецка начнется суд над экс-чиновниками области и администрации Липецка Ольги Крючковой и Михаилом Баклановым. По версии следствия, осенью 2016 года тогда начальник областного управления имущественных и земельных отношений Ольга Крючкова получила взятку от предпринимателя за выдачу ему согласия на предоставление права аренды на земельный участок по улице Ангарской. А на этой неделе. Жители переулка Любимый в Липецке, где строится фигурант громкого уголовного дела, просят Константина Кожевникова вернуть земельный участок государству как полученный незаконно.. Руководителя компании «Елецспецстрой» Вячеслава Лаухина обвинили в том, что летом прошлого года он дал коммерческому директору ОЭЗ «Липецк» три миллиона рублей взятки за подписание актов выполненных работ по строительству дороги на елецкой площадке экономзоны - подрядная организация без согласования с заказчиком использовала в качестве основания дороги не доменный шлак, а известняковый щебень.На этой неделе большинством голосов депутаты Липецкого горсовета решили вынести на публичные слушания проект изменений в Устав города (если президент меняет Конституцию, то чем мы хуже!). Но это техническое решение вызвало бурные споры: против изменения системы выборов депутатов со смешанной на мажоритарную, в результате чего число парламентариев уменьшится с нынешних 48-ми до 36-ти, выступили представители всех малочисленных фракций, кроме Коммунистической партии «Коммунистов России». Но «единороссов» сломить не удалось. Даже спикер горсовета проголосовал за сокращение числа депутатов, хотя ранее он отказался подписать письмо авторов соответствующей реформы (см.).В защиту реформаторов-обрезальщиков выступили несколько депутатов-«единороссов».- Нет ничего страшного в предложении коллег. Если у вас (обращение к фракции КПРФ) были осенью прошлого года сильные депутаты, то вы и победили на довыборах. Но у нас, как сказал Путин, приведя в пример Жириновского, часто партия ассоциируется с конкретным человеком. За четыре с половиной года моей работы на округе я не видела ни разу депутата от партий на встречах с избирателями или в ТОСе. Мы знаем своих избирателей. Поэтому новая система формирования горсовета будет лучше нынешней, - заявила одномандатница Вера Урываева.- За время работы на своем округе я выложилась полностью. И я не делю людей на своих и чужих на встречах с избирателями. Историю вершат личности. Идите на выборы и побеждайте! - обратилась к представителям партиям меньшинства другая одномандатница, Александра Гвозденко.- Надо быть ближе к народу. Это моя гражданская позиция и позиция как депутата, - сказал вице-спикер Николай Двугрошев. - Депутат от округа знает проблемы избирателей, он в них погружен. Знаешь округ - решаешь проблемы. А «партийные» депутаты руководствуются больше партийной проблематикой. Нам же надо решать проблемы жителей города. Одномандатники в этом отношении куда эффективнее.. К мощам городской Конституции доступ будет открыт до вечера 13 февраля.. Алексей Огневой написал заявление об уходе по собственному желанию. Примечательно, что главным смотрителем Огневой, креатура Евгении Уваркиной, не проработал и года. Врио руководителя УГС Липецка в который уже раз возложено на заместителя начальника ведомства Виктора Алексеева.Впрочем, не все так плохо. Так,. Они были построены в прошлом году, но открыты после необходимых бюрократических процедур на этой неделе. Таким образом, в Липецке появились более 900 новых мест для детей до трех лет, что существенно сократило актуальную очередь. А вот и новость для детей от трех до семи лет: в этом году будут сданы детворе три новых детсада - в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский». Кстати,. А еще. Новый объект обойдется почти в 145 млн рублей.- на заседании секции по культуре члены Общественного совета при председателе Липецкого горсовета обсудили установку памятника начальнику Липецкого авиацентра Константину Вершинину и беседки в Верхнем парке. В свою очередь, мэрия пообещала горожанам, что. Его обновление планируют завершить к 9 мая.- В 2020 году в Липецке преобразятся парк Победы, площадь Героев, площадь Победы, бульвар Белана, будет закончена реконструкция Нижнего парка. В этом году запланировано реконструировать 53 общественных территории, на что выделено из федерального и областного бюджетов 200 млн рублей, - сообщают чиновники.27 января в России отметили День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Липецке сегодня живут 35 пожилых блокадников. С одной из них, 86-летней женщиной, встретился наш корреспондент (см.).В этот же день во многих городах России прошла Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В Липецке пекари ПАО «Лимак» приготовили для раздачи в семи торговых центрах и сетевых магазинах почему-то не 125-граммовые пайки, которые месяцами выдавали блокадникам, а 240-граммовые кирпичики с названием «Хлеб Фронтовой». Липчане разошлись в оценках проекта, посвященного памяти блокады Ленинграда (см.).- Практически никто из нас никогда не держал в руках «125 граммов жизни» - малюсенькую буханочку, которую выдавали всего одну на сутки. Нам, сытым, не знавшим войны, очень сложно понять, что пришлось перенести жителям Ленинграда. Может быть, подержав в руках этот хлеб, у нас появится больше понимания, мы сможем хотя бы на мгновение перенестись в то время и осознать, какое это великое счастье - жить под мирным небом, - считает глава Липецка Евгения Уваркина.- Чем дальше от ВОВ, тем масштабнее будут праздники про нее. Тем шире акции и больше размах. Были ветераны. Кончились. Давай хуч каких, хуч поддельных, главное чтоб были!Появились «Дети войны». Скоро они кончатся, появятся «Внуки Победителей», потом «Правнуки Героев»… А теперь начинается новая акция! «Блокадный Хлеб». Вы что, совсем там с катух уехали? Что почувствовать? Как можно почувствовать, если эти 125 гр будут съедены вместе с куском мяса и супом? Почувствовать себя голодным и умирающим через кусок к сытному обеду? - возмутился действом руководитель областной молодежной общественной организации Военно-исторический клуб «Копье» Павел Семенов.. Юноша пять часов держал нож у горла 49-летней женщины, ставшей заложницей зашедших в тупик его отношений с ее несовершеннолетней дочерью. В итоге- незаконном проникновение в жилище и незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия.. 66-летняя женщина купилась на развод телефонных аферистов: звонившие заявили, что ее дочь совершила ДТП и ей грозит уголовная ответственность, но за деньги замять это уголовное дело.