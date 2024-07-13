Сегодня в Липецке: гроза, машина времени, какие ещё льготы нужно дать многодетным семьям

Всё про наступившую среду.

Днём будет не жарко – 19-21 градус. Пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.















В кое-то веки плановых отключений воды не предвидится. Возможно, работники ответственных служб все силы истратили в выходные дни и праздники, когда работали, не покладая рук, а липчане сидели без удобств.















- ул. Ю. Смирнова.















Пробки



Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.









«Машина времени»





Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в 16:00 порадует открытием новой выставки «Машина времени» (12+).









Провести вечер среды за прослушиванием речей и мыслей умного человека приглашает концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 здесь начнётся лекция искусствоведа и культуролога Андрея Ломоносова из серии «Столицы мировой художественной культуры». Речь пойдёт о Милане (16+).













Леонардо жил и много творил в Милане

Речь пойдёт и об античности, и о Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэле Санти, их вкладе в формирование культурного образа города.

Юным беззаботным во время каникул зрителям предлагают сходить в Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74). В 10:30 там покажут спектакль «Огневушка» (6+).

















Кино



А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». В 10:00 покажут фильм «Манюня: Приключения в Москве». Россия, 2024. Комедия, приключения. Режиссёр Денис Гуляр (6+).











В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.





Сегодня празднуют международный День пикника, а ещё – международный День суши. Но так как ни то, ни другое в рабочее время большинству людей недоступно, то международный День паники тоже сегодня.















Заявки на конкурс, организованный министерством спорта РФ, принимаются до 30 июня 2025 года. Победителей ждет незабываемый финал в Москве в конце августа, всеобщее признание и ценные призы.















Преодоление препятствий, езда верхом – всё это завораживает. Можно прийти и посмотреть.















58% липчан заявили SuperJob, что поддерживают проект увеличения продолжительности отпуска для многодетных родителей. Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить отдых для плодовитых мам и пап на 14 календарных дней. «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех», - высказались липецкие сторонники идеи.















Против 18%: «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников».





Чаще всего инициативу одобряет молодёжь до 35 лет, но больше всего – те, у кого трое и больше детей. Среди них уровень поддержки составляет 82%.





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