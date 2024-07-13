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Сегодня в Липецке: гроза, машина времени, какие ещё льготы нужно дать многодетным семьям
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: гроза, машина времени, какие ещё льготы нужно дать многодетным семьям

Всё про наступившую среду.

Дождь с грозой

Днём будет не жарко – 19-21 градус. Пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.

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Всем воды

В кое-то веки плановых отключений воды не предвидится. Возможно, работники ответственных служб все силы истратили в выходные дни и праздники, когда работали, не покладая рук, а липчане сидели без удобств.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Васильковая;
- ул. Земляничная;
- ул. Зегеля, 15
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Московская, 6, 6в;
- ул. Надежды;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Ю. Смирнова.

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Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


«Машина времени»

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в 16:00 порадует открытием новой выставки «Машина времени» (12+).

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Экспонаты привезли из рязанского музея заповедника «Усадьба С.Н. Худекова», русского драматурга, историка белета, создателя знаменитых Ерлинского и Сочинского парков-дендрариев.
Выставка - это уникальная возможность окунуться в атмосферу дворянской усадьбы конца XIX – начала XX веков. Вы увидите фотографии дворянских и крестьянских костюмов, воссозданных по архивным материалам; копии фото усадебного дома в имении Ерлино; портреты Сергея Худекова и его супруги Надежды Алексеевны, членов их семьи и крестьян села Ерлино.
Выставка продлится до 17 июля. Музей работает пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:45.

Милан. Не шоппинг

Провести вечер среды за прослушиванием речей и мыслей умного человека приглашает концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 здесь начнётся лекция искусствоведа и культуролога Андрея Ломоносова из серии «Столицы мировой художественной культуры». Речь пойдёт о Милане (16+).

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Леонардо жил и много творил в Милане

Речь пойдёт и об античности, и о Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэле Санти, их вкладе в формирование культурного образа города.

Перед лекцией в фойе будет выступать лауреат всероссийских и международных конкурсов, аккордеонист Максим Аникеев. По окончании на сцене состоится живой концерт секстета Алёны Молчановой.

Театр кукол

Юным беззаботным во время каникул зрителям предлагают сходить в Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74). В 10:30 там покажут спектакль «Огневушка» (6+).

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Фото www.lgtk48.ru

По сказке Павла Бажова «Огневушка-поскакушка», входящий в цикл «Уральских сказов». Волшебная история про лесную волшебницу Огневушку, которая помогла мальчику Федюньке найти золотые залежи. Нужно всегда верить в чудеса и в свои силы, и тогда природа сама раскроет свои удивительные тайны.

Кино

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». В 10:00 покажут фильм «Манюня: Приключения в Москве». Россия, 2024. Комедия, приключения. Режиссёр Денис Гуляр (6+).

Жизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.


День паники

Сегодня празднуют международный День пикника, а ещё – международный День суши. Но так как ни то, ни другое в рабочее время большинству людей недоступно, то международный День паники тоже сегодня.

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«Мама, папа, я…»

Липчан приглашают принять участие в конкурсе на звание самой спортивной семьи. Покажите всей стране, как вы вместе покоряете спортивные вершины, сдаете нормативы ГТО, участвуете в массовых забегах и поддерживаете друг друга на пути к победе.

Заявки на конкурс, организованный министерством спорта РФ, принимаются до 30 июня 2025 года. Победителей ждет незабываемый финал в Москве в конце августа, всеобщее признание и ценные призы.

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Подробности о конкурсе и форма заявки доступны на сайте проекта.

Кони, кони

В липецком КСК «Кини-Л» (ул. Бардина, 2) сегодня пройдёт главное спортивное событие дня. В 16:00 стартует первенство Областной комплексной спортшколы по конному спорту (6+). 

Преодоление препятствий, езда верхом – всё это завораживает. Можно прийти и посмотреть.


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Фото vk.com/koni_l

Сделал детей (дело) – гуляй смело

58% липчан заявили SuperJob, что поддерживают проект увеличения продолжительности отпуска для многодетных родителей. Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить отдых для плодовитых мам и пап на 14 календарных дней. «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех», - высказались липецкие сторонники идеи.

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Против 18%: «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников».

Чаще всего инициативу одобряет молодёжь до 35 лет, но больше всего – те, у кого трое и больше детей. Среди них уровень поддержки составляет 82%.

Дорогие липчане! Рабочая неделя набирает обороты, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
дилетант
28 минут назад
слова "машина времени " у большинства ассоциируются не с выставкой о дворянских усадьбах, а с рок-группой макаревича и песнями марионетки\скачки\поворот\не надо прогибаться... и др.
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Большинство
23 минуты назад
За всех не говори.
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