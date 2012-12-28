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Депутаты областного Совета оценили строительство и ремонт школ в Липецке
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25 минут назад

Депутаты областного Совета оценили строительство и ремонт школ в Липецке

В городе строятся две крупные школы и несколько капитально ремонтируются. Депутаты проверили, как ведутся работы. Свою оценку дали представили разных фракций

Члены двух комитетов областного Совета — по образованию и экономике — сегодня объехали четыре школы Липецка: две из них строятся, в одной ведётся капитальный ремонт, а ещё одна уже приняла учеников после кардинального обновления.



Объезд начался с самой большой в Липецкой области школы — на 1500 мест. Она строится по концессии на улицах Виктора Музыки и Михаила Трунова. За основу взят воронежский проект.



На фасаде школы появятся звёзды







Так скоро будет выглядеть школа внутри.

Стоимость школы — 2,89 млрд рублей, строительная готовность — 89%. Скоро в здание начнут завозить оборудование. Внутри пока пахнет краской.

— Запах детства. Когда приходили летом в школу и сами красили, — сказал вице-спикер облсовета, член партии «Единая Россия» Андрей Фролов.

В школу уже записались 950 учеников. Рядом находится школа № 14, рассчитанная на 600 мест. Но она сильно переполнена.

— Уже набрали 60% педагогического состава. Больше всего не хватает учителей начальных классов, — доложил депутатам директор школы Евгений Беляев. — Работаем в этом направление с нашими педагогическими вузами.

— Для маломобильных учеников школа приспособлена? — поинтересовалась депутат, член партии «Единая Россия» Елена Богомолова.

Оказалось, что не только приспособлена — для таких детей даже предназначен один из пяти спортзалов.



Столовая на 800 мест



Актовый зал на 800 мест



В нескольких лабораториях сделали модульные двери, которые раздвигаются и превращают два маленьких помещения в одно большое.

— Я впечатлена увиденным. Много места, много света, просторные классы. О чём, естественно, мечтает и каждый педагог, и каждый ученик, и мамы. Большая пришкольная территория, есть где детям поиграть, провести уроки физкультуры. Хотелось бы, чтобы таких школ было побольше, — поделилась впечатлениями депутат и учитель начальных классов, член партии КПРФ Анна Гунькина.



Следующей стала школа в микрорайоне «Елецкий». Тоже долгожданная. Она рассчитана на 1225 мест. Существующая школа на 800 мест не справляется с нагрузкой. Стоимость объекта — 2,8 млрд руб.

— Школа имеет естественно-научную направленность. Особое внимание уделено информатизации учебного процесса. Оборудование сразу закупали под современные требования, — пояснила депутатам председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Директор школы Евгений Таракановский добавил, что в здании предусмотрены лаборатория гидропоники, агролаборатория, лаборатория 3D-моделирования, учебный сад.



В школе три спортивных зала



Столовая на 620 мест

— В столовой есть выход на улицу. Почти как в кафе, — похвалилась Светлана Бедрова.

В эту школу родители записали уже 820 детей. Педагогический состав на сегодняшний день уже укомплектован на 65%.

— Профиль школы, безусловно, радует, потому что мы сможем подготовить ребят к поступлению в аграрные и медицинские вузы. Ребята вернутся, а нашему региону очень нужны аграрии и медики, — считает депутат-биотехнолог, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Лариса Ксенофонтова.

Обе новостройки должны принять учеников уже 1 сентября.

Как в городских школах ведётся капитальный ремонт, депутаты проверяли на примере школы № 6.



— Здание 1974 года постройки находилось в кризисном состоянии, — рассказала Светлана Бедрова, — Когда начали ремонт, выяснилось, что необходимо дополнительное проектирование, чтобы усилить конструктив.



На ремонт школы потрачено 233 миллиона рублей. Работы начались прошлым летом, и уже 1 сентября дети должны вернуться в здание. На время ремонта они учились в школах № 18 и № 23.

— Мы посетили две новостройки практически равнозначные и по количеству мест, и по качеству оборудования. Обе — космические! В моём детстве я даже мечтать о таком не мог. Те же школы, что сейчас ремонтируются, после завершения работ ничем, кроме размеров, новым не уступят: оборудование и оснащение на очень хорошем уровне. Я уверен, что дети, придя сюда после перерыва, будут рады. То, что было и то, что есть — небо и земля, — считает вице-спикер. Член партии «Единая Россия» Андрей Фролов, который в своё время закончил типовую липецкую школу.



Последней точкой маршрута стала школа № 46 на улице Титова. Её отремонтировали за пять месяцев. Уже год как здесь учатся дети. После ремонта в школе появился актовый зал — раньше он был совмещён со столовой.



— Интерактивные доски появились. С моим предметом вести урок намного проще. Можно показать детям то, что нужно рисовать. Школа стала яркой, в ней множество мест, где можно посидеть или поиграть. Актовый зал наконец-то появился, — рассказала учитель рисования Елизавета Беляева.



— Школа впечатляет. Чувствуется порядок. Я думаю, что здесь детям очень комфортно учиться. Видно, что учебно-воспитательный процесс вышел на совершенно другой уровень. Здание отделано современными материалами. Очень продуманные локации, — оценил сделанное депутат — директор Хлевенского лицея. Член партии «Единая Россия» Сергей Пожидаев.

В текущем году в Липецкой области ремонтируется 10 школ. В 2026 году капремонт пройдёт в 36 школах, а в 2027 году — ещё в 14. С 2025 по 2027 год отремонтируют 15 детских садов региона. В планах — строительство новых школ в микрорайонах «Университетский», «Европейский», «Елецкий» и в Соколе.
школы
облсовет
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