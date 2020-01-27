Общество

31 минуту назад

Акция «Блокадный хлеб»: за и против

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#блокада Ленинграда #День Победы
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Акция «Блокадный хлеб»: за и против

Липчане разошлись в оценках проекта, посвященного памяти блокады Ленинграда.

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Сегодня в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 76 лет назад, 27 января 1944 года, войсками Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской операции город был полностью деблокирован. За 872 дня осады только от голода в Ленинграде умерли свыше 640 тысяч человек… 

Сегодня же во многих городах России пройдет Всероссийская акция «Блокадный хлеб» - желающие смогут получить суточный паек хлеба, который выдавали ленинградцам. Организаторы акции хотят дать понять россиянам, какой была цена жизни в блокадном Ленинграде. В Липецке 240-граммовые хлебные буханки (такой паек выдавали работающим людям в Ленинграде) начнут раздавать в семи торговых центрах и сетевых магазинах. Торжественное открытие акции проходит сейчас в ТРЦ «Европа» на улице Советской.   
     
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В соцсетях акция «Блокадный хлеб» вызвала неоднозначную реакцию. Так, руководитель областной молодежной общественной организации Военно-исторический клуб «Копьё» Павел Семенов высказался крайне категорично: 

«Когда всё начиналось с акции «Георгиевская ленточка», это было интересно. Это было свежо. Люди после долгих лет показного равнодушия к прошлому всеми силами пытались показать, что они помнят. Что они ценят, уважают и гордятся. Потом эти ленточки стали безусловным атрибутом обыденного городского ландшафта. Сколько раз в день вы видите замызганную ленточку, завязанную на дворнике заднего стекла впереди идущего авто? Вот это Память? Или может, Уважение? Точно? Вы уверены?..

Чем дальше от ВОВ, тем масштабнее будут праздники про нее. Тем шире акции и больше размах. Были ветераны. Кончились. Давай хуч каких, хуч поддельных, главное чтоб были!!!
Появились «Дети войны». Скоро они кончатся, появятся «Внуки Победителей», потом «Правнуки Героев»…  А теперь начинается новая акция! «Блокадный Хлеб». Будут в торговых центрах раздавать по 125 гр хлеба. «Чтобы вы почувствовали, как это было».

Вы что, совсем там с катух уехали? Что почувствовать? Как можно почувствовать, если эти 125 гр будут съедены вместе с куском мяса и супом? Почувствовать себя голодным и умирающим через кусок к сытному обеду?..». А надо идти дальше! Как насчёт акции «Глоток воды Аджимушкая»? Ну, в смысле, когда бойцы, умирающие от жажды, сражались за глоток воды для раненых. Выдавайте в торговых центрах по глоточку из ложечки, на язычок.

Много ещё можно прекрасных акций придумать. Только вот, стоит ли? Это хороший вопрос».

А вот что думает об этой акции глава Липецка Евгения Уваркина: 

- «Блокадный хлеб» - уникальная всероссийская акция, цель которой – передать и сохранить память о страшных днях блокады, перенесенных жителями Ленинграда. И я очень рада, что Липецк к ней присоединился. Возможно, некоторых настораживает формат акции - то, что в торговых точках будут раздавать блокадный хлеб. Но, если вдуматься, это не минус, даже наоборот. Сегодня мы многое знаем про блокаду. Но практически никто из нас никогда не держал в руках «125 граммов жизни» - малюсенькую буханочку, которую выдавали всего одну на сутки. Нам, сытым, не знавшим войны, очень сложно понять, что пришлось перенести жителям Ленинграда. Может быть, подержав в руках этот хлеб, у нас появится больше понимания, мы сможем хотя бы на мгновение перенестись в то время и осознать, какое это великое счастье - жить под мирным небом.

7 430
#блокада Ленинграда #День Победы
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Комментарии (7)

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Серджио Иванетти

4 минуты назад
Уваркина, что же ты несешь?
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Баба Шура

10 минут назад
А кто-то этим хлебом бросается. Я сколько раз находила не доеденые куски хлеба на улицах города. Совсем люди зажрались! Ни стыда, ни совести у таких нет.
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Юрок Алтушок.

11 минут назад
Вот бы эта мэрша недели бы 2 пожила бы на эту пайку.
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Блюма

11 минут назад
Во времена Сталина день победы был обыкновенным рабочим днем. Теперь же яростно пропагандируем патриотизм. Люди знают историю, помнят и почтят погибших. Но всему должна быть мера. Иначе начинается перебор.
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Марфа

13 минут назад
Ну да.это все для того,что б дать понять народу,что жизнь не так уж и плоха,не так велики коммунальные,не так мала зарплата,не так мала пенсия и все у нас хорошо!!!! не то что раньше!!!!!! и то жили и не ныли! а мы такие бестыжие и зажравшиеся......... Политика сплошная а не дань памяти.
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Епт

13 минут назад
Умница Павел Семенов! А что могут предложить еще жертвы ЕГЭ? СамоПиАр на костях!
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Электромеханик

15 минут назад
Будущее пенсионеров!ПОМНИТЕ!
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