660 тысяч рублей положила липчанка в мусорный банк на улице Папина

Два крупных мошенничества зарегистрированы полицейскими в эти выходные. В первом из них 66-летня жительница Липецка лишилась 660 000 рублей, во втором обманутая 63-летняя липчанка осталась без 460 000 рублей.





Полицейские в очередной раз напоминают: проверяйте любую поступившую к вам информацию, не доверяйте незнакомцам, которые предлагают сомнительные сделки.





В эти выходные на телефон 66-летней липчанки позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками полиции. Звонившие сообщили женщине, что ее дочь совершила ДТП и ей грозит уголовная ответственность. Однако дело можно замять за деньги.- Липчанка рассказала мошенникам, что на ее счету есть 660 тысяч рублей, эти деньги ей предложили поместить в мусорный бак на улице Папина, что она и сделала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Потом она созвонилась с дочерью и поняла, что ее обманули.Еще одно мошенничество было совершено на улице Филипченко. В дом 63-летний местной жительницы постучались две назнакомки, которые спросили дорогу к ближайшему магазину. Затем они заявили, что на хозяйку наложена порча и предложили провести обряд очищения от проклятья. Для обряда женщина передала гостьям все свои накопления - 460 000 рублей.