Происшествия

25 минут назад

660 тысяч рублей положила липчанка в мусорный банк на улице Папина

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#мошенничество
660 тысяч рублей положила липчанка в мусорный банк на улице Папина

Два крупных мошенничества зарегистрированы полицейскими в эти выходные. В первом из них 66-летня жительница Липецка лишилась 660 000 рублей, во втором обманутая 63-летняя липчанка осталась без 460 000 рублей. 

В эти выходные на телефон 66-летней липчанки позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками полиции. Звонившие сообщили женщине, что ее дочь совершила ДТП и ей грозит уголовная ответственность. Однако дело можно замять за деньги.

- Липчанка рассказала мошенникам, что на ее счету есть 660 тысяч рублей, эти деньги ей предложили поместить в мусорный бак на улице Папина, что она и сделала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Потом она созвонилась с дочерью  и поняла, что ее обманули.

Еще одно мошенничество было совершено на улице Филипченко. В дом 63-летний местной жительницы постучались две назнакомки, которые спросили дорогу к ближайшему магазину. Затем они заявили, что на хозяйку наложена порча и предложили провести обряд очищения от проклятья. Для обряда женщина передала гостьям все свои накопления - 460 000 рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают: проверяйте любую поступившую к вам информацию, не доверяйте незнакомцам, которые предлагают сомнительные сделки.

1 336
#мошенничество

Комментарии (1)

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баба Нюра

2 минуты назад
" Уж сколько раз твердили миру..." У меня только один вопрос, откуда у них такие деньжищи!!!! Мне моей пенсии не хватает!!!!!!
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