Происшествия

сегодня, 14:24

Молодой данковчанин взял в плен несостоявшуюся тещу

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#ЧП #заложник
Молодой данковчанин взял в плен несостоявшуюся тещу

19-летний юноша три часа держал нож у горла 49-летней женщины.

Сегодня все правоохранительные органы Усмани были задействованы в операции по спасению 49-летней женщины, ставшей заложницей зашедших в тупик отношений ее несовершеннолетней дочери и 19-летнего парня.

Драма разыгралась в многоквартирном доме, в котором живут мать с 14-летней дочерью. Утром в квартиру пришел 19-летний парень, с которым школьница порвала отношения. В ходе скандала молодой человек взялся за нож.

- Парень три часа удерживал с ножом у горла мать своей возлюбленной, пока его не удалось разоружить сотруднику уголовного розыска местного отдела полиции. Все это время у дома находились все экстренные службы, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

В данный момент с задержанным работают сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении в отношении парня уголовного дела по 127-й статье УК РФ («незаконное лишение свободы»). В отношении подозреваемого будет назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
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#ЧП #заложник

Комментарии (9)

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Военком

8 минут назад
Ну да-с армейки соскачил(во блин-отмазался )хитер пацан.
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план Резидента

17 минут назад
видимо послание Путина в Усмани на него так подействовало
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Reg

39 минут назад
Паренек то не промах, от армейки теперь 100 пудов отмажется, без всякого бакшиша
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Оля

59 минут назад
Молодец, пацан! За своё счастье надо бороться, любыми способами, даже хоть вот таким. Все средства хороши.
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Нона

сегодня, 14:49
сопля 14-летняя
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Мышка

сегодня, 14:48
МИРОТВОРЕЦ, согласна на все 100%
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 14:44
с каждым днем все лучше и лучше жить становится в россии ! спасибо вв путину !
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Колян

сегодня, 14:35
Теперь его пару лет будут удерживать в тюрьме. Всё по справедливости, так сказать!
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Диман

сегодня, 14:29
* олень
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