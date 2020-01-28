Молодой данковчанин взял в плен несостоявшуюся тещу

19-летний юноша три часа держал нож у горла 49-летней женщины.

Сегодня все правоохранительные органы Усмани были задействованы в операции по спасению 49-летней женщины, ставшей заложницей зашедших в тупик отношений ее несовершеннолетней дочери и 19-летнего парня.



Драма разыгралась в многоквартирном доме, в котором живут мать с 14-летней дочерью. Утром в квартиру пришел 19-летний парень, с которым школьница порвала отношения. В ходе скандала молодой человек взялся за нож.



- Парень три часа удерживал с ножом у горла мать своей возлюбленной, пока его не удалось разоружить сотруднику уголовного розыска местного отдела полиции. Все это время у дома находились все экстренные службы, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.



В данный момент с задержанным работают сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении в отношении парня уголовного дела по 127-й статье УК РФ («незаконное лишение свободы»). В отношении подозреваемого будет назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.