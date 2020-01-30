В Липецке может появиться памятник Герою Советского Союза и смотровая беседка

На заседании секции по культуре члены Общественного совета при председателе Липецкого горсовета обсудили установку памятника начальнику Липецкого авиацентра Константину Вершинину и беседки в Верхнем парке.



Как сообщает пресс-служба горсовета, инициатором открытия памятного знака Герою Советского Союза, Главнокомандующему ВВС СССР, Главному маршалу авиации выступил известный липецкий журналист Юрий Бакланов.Константин Вершинин руководил Липецкими высшими авиационными курсами с мая по сентябрь 1941 года. Затем отправился на фронт, где стал разрабатывать и применять новые тактические приемы. Благодаря ему многие города избежали бомбежек. Уже в ходе успешного проведения наступательной операции «Багратион» Константину Вершинину было присвоено звание Герой Советского Союза. После войны летчик служил в разных должностях и продолжал развивать военную авиацию.- Константин Вершинин стоял у истоков создания первого отряда космонавтов. Николай Каманин, генерал – полковник авиации, подбирал космонавтов, а Вершинин утверждал и представлял госкомиссии, - рассказал Юрий Бакланов. Как отметил журналист, в мае этого года будет отмечаться 100-летие со дня рождения прославленного летчика.Памятный знак Константину Вершинину планируют установить в районе улицы Космонавтов и площади Авиаторов в городе Липецке. Там уже есть мемориальный комплекс «Героическая слава авиацентра». Стоит отметить, что в Липецке одна из улиц носит имя Константина Вершинина, но она расположена в промышленном районе и мало кто о ней знает.По итогам обсуждения члены секции решили направить в мэрию письмо с ходатайством об установке памятника.Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании секции – установка беседки на смотровой площадке в Верхнем Парке. Конструкция когда-то стояла на спуске к Древне-Успенской церкви, еще до революции 1917 года. Была излюбленным местом посещения горожан и гостей Липецкого курорта. Несколько раз беседку ремонтировали и переделывали. А в 70-х годах XX века ее убрали. Сейчас на этом месте осталось только бетонное основание.Эскиз беседки представил председатель «Опора России» Андрей Плотников.- Есть предложение сделать беседку по мотивам той, что находилась здесь ранее. По типу колокольни. Выполнена будет из металла, художественная ковка. Там не будет посадочных мест. Это будет просто смотровая площадка. Ориентировочная стоимость – 550 тысяч рублей, - сообщил Андрей Плотников.От участников секции поступило несколько предложений по изменению эскиза беседки. Так, архитектор Злата Аристова отметила, что Древне-Успенская церковь планирует восстановить колокольню. И установка беседки в форме купола будет пересекаться со звонницей. Это будет «перегружать» общий вид. Андрей Плотников пояснил, что представленный вариант – это только эскиз, куда можно вносить изменения.- У нас появилась хорошая традиция, что предприниматели делают для города такие «серьезные» подарки. Александр Назаров установил памятник Виктору Сорокину, Владимир Чеботарев возвел бювет. Поэтому ждем от предпринимателей предложений по финансированию изготовления смотровой беседки, - подытожила обсуждение председатель секции, вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова.