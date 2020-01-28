Начальник управления главного смотрителя написал заявление по собственному

Сегодня начальник управления главного смотрителя города Липецка Алексей Огневой написал заявление об уходе по собственному желанию.

В администрации города сообщили, что Алексей Огневой увольняется в связи с переходом на новое место работы.



Алексей Огневой занимал данный пост с апреля 2019 года. Как отмечают в управлении главного смотрителя, во время его работы Липецк продолжил участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему были отремонтированы 18 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше 22 километров. При этом на двух объектах – улицах Космонавтов и Ильича – был применён комплексный подход, помимо асфальтового покрытия заменили бордюры, покрытие тротуаров, установили новые опоры освещения и малые архитектурные формы, выполнении озеленение. Также был проведён ремонт дорог на улицах 3-е Сентября, Ленинградская, Волгоградская, Липецкая, тротуара на улице Пожарского. На семи объектах выполнено устройство шлакового основания. Продолжены работы по ликвидации аварийных участков, в том числе литой асфальтобетонной смесью, горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом.



Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя начальника Виктора Алексеева.

