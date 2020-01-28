Общество

сегодня, 16:14

Начальник управления главного смотрителя написал заявление по собственному

6 2058
#администрация Липецка
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Начальник управления главного смотрителя написал заявление по собственному

Сегодня начальник управления главного смотрителя города Липецка Алексей Огневой написал заявление об уходе по собственному желанию.

В администрации города сообщили, что Алексей Огневой увольняется в связи с переходом на новое место работы.

Алексей Огневой занимал данный пост с апреля 2019 года. Как отмечают в управлении главного смотрителя, во время его работы Липецк продолжил участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему были отремонтированы 18 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше 22 километров. При этом на двух объектах – улицах Космонавтов и Ильича – был применён комплексный подход, помимо асфальтового покрытия заменили бордюры, покрытие тротуаров, установили новые опоры освещения и малые архитектурные формы, выполнении озеленение. Также был проведён ремонт дорог на улицах 3-е Сентября, Ленинградская, Волгоградская, Липецкая, тротуара на улице Пожарского. На семи объектах выполнено устройство шлакового основания. Продолжены работы по ликвидации аварийных участков, в том числе литой асфальтобетонной смесью, горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом.

Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя начальника Виктора Алексеева.
6 2058
#администрация Липецка
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Комментарии (6)

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007

4 минуты назад
Возьмите меня главным смотрителем
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007

8 минут назад
дороги, машины и город никто НЕ убирает
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Липчанка

13 минут назад
007, грязь из-за машин.Чтобы было чисто, в город не впускать грязные машины и, как в Европе, что - то надо делать с газонами.Не беру в пример газоны в центре, остальные в ужасном состоянии, неровное покрытие земли или же слой земли насыпан выше нормы, растекается на дороги, да и машины тащат на колесах, да и уборщиков очень мало.
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Прокурор

28 минут назад
Все правильно нарулил себе и хватит дай другому порулить главное вовремя срулить Если вы ещё не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.
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А-48

30 минут назад
Ждём назначения какую нибудь даму
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Штирлиц

47 минут назад
Самый грамотный там как раз Алексеев и работает наверное всю жизнь. Но как всегда и о.
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