В Липецке разбирают медицинские маски

В Липецке вырос спрос на медицинские маски. Во многих аптеках их разбирают мгновенно.

В двух из трех аптек, расположенных по соседству на улице Плеханова, масок нет. В третьей покупательница брала сразу несколько упаковок.При этом, в тех аптеках где мы были, поднялись и цены на маски: упаковка из трех штук, которая стоила 16 рублей, теперь стоит 29 рублей. Упаковка из пяти штук подорожала с 30 до 45 рублей.Мы обзвонили еще несколько аптек, ответы «да» и «вот-вот завезут» на вопрос «есть ли у вас маски?» распределились поровну.В интернет-аптеках некоторые виды масок уже не найти: