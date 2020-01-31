Общество

сегодня, 10:50

В Липецке разбирают медицинские маски

13 1216
#коронавирус
1
В Липецке разбирают медицинские маски

В Липецке вырос спрос на медицинские маски. Во многих аптеках их разбирают мгновенно. 

Загрузка плеера
В двух из трех аптек, расположенных по соседству на улице Плеханова, масок нет. В третьей покупательница брала сразу несколько упаковок. 

При этом, в тех аптеках где мы были, поднялись и цены на маски: упаковка из трех штук, которая стоила 16 рублей, теперь стоит 29 рублей. Упаковка из пяти штук подорожала с 30 до 45 рублей. 

Мы обзвонили еще несколько аптек, ответы «да» и «вот-вот завезут» на вопрос «есть ли у вас маски?» распределились поровну.

В интернет-аптеках некоторые виды масок уже не найти:

3c7e297a-75b7-4db5-ac0e-8397ac039660.jpg


13 1216
#коронавирус
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

В Корновирусе!

3 минуты назад
Виноваты америкосы , Они срывают нацпроект Путина- "роди рабченка" ! ,Но коронавируса россияне не боятся, Если только триппера !.
ответить

У тебя

5 минут назад
Любовь, Три головы- головки- тричлен ?!.
ответить

А ещё нужно разбирать !

6 минут назад
Презервативы и смазки !, Правда пострадает лозунг Путина-" заделай АРабченкА", Зато презервативы дырявые !.
ответить

Любовь

16 минут назад
только что купила три маски за 13 рублей в аптеке на ЖД
ответить

Липчанин

18 минут назад
Короновирус уже в Липецке. Артамонов и его дебилы это скрывают. Потому, что в области ничего не делалось и не делается для исключения распространения этой страшной болезни. Для них главное это разворовывание бюджетных (наших) денег. Если в регионе появится вспышка корононовируса Артамонова нужно судить и давать самые большие сроки.
ответить

Марго

18 минут назад
В аптеке на Победы 48 пять масок стоят 85 рублей. Офигели.
ответить

Серый

38 минут назад
В "бонусе" много распираторов, ждём .
ответить

МИД Лавров

48 минут назад
Дебилы @ять...
ответить

МестныйЯ

52 минуты назад
Всё как при развитом капитализме - спрос рождает повышение цен. Не удивлюсь, если со временем выяснится, что ажиотаж вызван искусственно, как в свое время было с гречкой и солью. Народ, не скупись, тряся мошной веселись!
ответить

доктор Херболит

53 минуты назад
Рекомендую пурген.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Капитана» катера, изрубившего винтами пенсионерку, арестовали в зале суда
#катер
«Капитана» катера, изрубившего винтами пенсионерку, арестовали в зале суда

21 минуту назад

Общество
Аномально-теплая зима ударила по древнему елецкому промыслу
#валенки #сапоговаляльная фабрика
5
Аномально-теплая зима ударила по древнему елецкому промыслу

36 минут назад

Общество
Бывшего главу Данкова подозревают в получении еще одной взятки
#взятка #Алексей Левин
11
Бывшего главу Данкова подозревают в получении еще одной взятки

57 минут назад

Общество
Цифровое моделирование отложило ограничение движения у Новой Жизни
#дорожные работы
7
Цифровое моделирование отложило ограничение движения у Новой Жизни

сегодня, 10:39

Общество
Бассейн у «Звездного» откачали
#ливневая канализация
8
Бассейн у «Звездного» откачали

сегодня, 10:31

Общество
Пятеро липчан стали судебными примирителями
#медиация #примирение
1
Пятеро липчан стали судебными примирителями

сегодня, 08:28

Общество