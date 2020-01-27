Здоровье

19 минут назад

В Данкове китайцев косит коронавирус?

1 666
#коронавирус #инфекция #слухи
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В Данкове китайцев косит коронавирус?

В облаздраве категорически опровергают панические слухи.

«По Данкову ходят слухи, что в больнице лежат китайцы с коронавирусом, которые приезжают на работу в теплицы», «ходит слух, что одну китаянку лихорадило»... Такая информация появилась в липецких соцсетях. 

За комментариями GOROD48 обратился в областное управление здравоохранения.

- Это ложь! Ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе среди приезжих, на территории области не зарегистрировано, - развеял слухи руководитель ведомства Юрий Шуршуков.

В свою очередь, GOROD48 обратился в приемный покой Данковской центральной районной больницы, и нам ответили, что в клинике нет ни одного больного китайца.  

1 666
#коронавирус #инфекция #слухи
1

Комментарии (1)

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смех да и только

2 минуты назад
ага,прям так взяли и рассказали
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