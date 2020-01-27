В Данкове китайцев косит коронавирус?

В облаздраве категорически опровергают панические слухи.



«По Данкову ходят слухи, что в больнице лежат китайцы с коронавирусом, которые приезжают на работу в теплицы», «ходит слух, что одну китаянку лихорадило»... Такая информация появилась в липецких соцсетях.



За комментариями GOROD48 обратился в областное управление здравоохранения.



- Это ложь! Ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе среди приезжих, на территории области не зарегистрировано, - развеял слухи руководитель ведомства Юрий Шуршуков.



В свою очередь, GOROD48 обратился в приемный покой Данковской центральной районной больницы, и нам ответили, что в клинике нет ни одного больного китайца.



