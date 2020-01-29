19-летнего парня, который удерживал мать 14-летней девушки, обвиняют по двум статьям УК

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Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя статье 319 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), и по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия).



- По данным следствия, утром 28 января молодой человек пришел в квартиру 14-летней возлюбленной, чтобы выяснить причины разрыва отношений. Школьницы дома не оказалось. Её мать отказалась пускать парня, однако он против воли хозяйки квартиры незаконно проник в помещение и, угрожая ей ножом, лишил свободы передвижения. Юноша удерживал женщину в квартире на протяжении пяти часов, - сообщает детали произошедшего вчера в Данкове ЧП пресс-служба следственного управления.



Парень согласился отпустить женщину после переговоров с полицейскими, которые длились пять часов.



- 28 января в М ОМВД России «Данковский» поступило сообщение о том, что 19-летний житель Данкова незаконно удерживает 48-летнюю местную жительницу в её квартире по улице Фомичёвой, угрожая ей предметом, похожим на нож. Прилегающая к дому территория была оцеплена сотрудниками полиции. В результате длительных переговоров исполняющему обязанности начальника уголовного розыска М ОМВД России «Данковский» майору полиции Петру Брянкину удалось убедить молодого мужчину прекратить противоправное поведение, - рассказали в областном управлении МВД.



Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она уже поблагодарила полицейских и отметила, что их помощь была своевременной.



В ходе расследования уголовного дела будет установлена вменяемость юноши. Незаконное лишение человека свободы наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.



