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сегодня, 14:11

Игорь Артамонов откровенно поговорил с врачами

48 2869
#здравоохранение #скорая помощь #Игорь Артамонов #коронавирус
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Игорь Артамонов откровенно поговорил с врачами

Губернатор Липецкой области приехал на центральную станцию скорой помощи, чтобы посмотреть как регион готов к борьбе с коронавирусом, но во время визита выяснилось, что китайская зараза — мелочь по сравнению с системными проблемами медицины.

Игорь Артамонов сегодня посетил центральную станцию липецкой скорой помощи. Во время визита к медикам губернатора интересовали те же вопросы, что волнуют пациентов и самих врачей: почему «скорая» едет так долго, почему не хватает врачей, какая у них зарплата и что делается для того, чтобы исправить ситуацию. Отвечали губернатору заместитель главы администрации области Александр Ильин, курирующий сферу медицины, начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков и главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский.

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- Врачебная укомплектованность у нас какая? - спросил губернатор.

- Врачебная укомплектованность у нас сейчас незначительная, - быстро ответил Юрий Шуршуков.

- Что значит незначительная? 50%? 70? - добивался четкого ответа Игорь Артамонов.

- С учетом совместимости укомплектованность «скорой» врачами составляет 44%, - признал Юрий Шуршуков. - Но мы сейчас работаем над этим. Например, у нас два «целевика» (студенты, получающие образование и обязанные придти на работу в «скорую»).

- Подождите, 44%?

- Игорь Георгиевич, поймите, что по большинству идет комплектация фельдшерскими бригадами. А здесь у нас укомплектованность 90%. Да и за четыре года мы приняли на работу 180 человек как средний медицинский персонал, - наперебой объясняли губернатору чиновники от медицины.

От проблем с кадрами перешли к вопросу зарплат врачей «скорой помощи». Здесь, как оказалось, начальству от медицины есть чем похвалиться.

- У вас укомплектованность 44%. Это о чем говорит? Что условия труда здесь сложнее — раз. Что ответственность есть, да. А зарплата отличается? - спросил губернатор.

- Зарплата врача «скорой помощи» в среднем составляет около 60 000 рублей в месяц. Это на 50-80% больше, чем получают врачи в поликлиниках. Наши врачи получают надбавки — все как положено. - не без гордости доложили Игорю Артамонову.

- Если в поликлинике врач получает 100 рублей, то здесь 180, правильно? Где тогда молодежь?

- Опасная работа, - вторят друг другу медики. - Средний возраст врача «скорой» 55 лет, с тенденцией к повышению.

- И что вы будете делать, когда они на пенсию уйдут?

- У нас два «целевика» готовятся.

Услышав этот ответ Юрия Шуршукова, Игорь Артамонов громко рассмеялся.

- Вообще есть общемировая тенденция на укомплектовывания бригад фельдшерами и медицинскими сестрами.

- Если у тебя такая тенденция, то должно было произойти сокращение штатных единиц и укомплектованность врачами явно не 44%, - парировал Игорь Артамонов.

- Мы работаем над этим, -  ответил Юрий Шуршуков.

- Не, вы мне тут рассказываете не о том. Мы отдельно об этом поговорим. Либо вы идете по тенденции, либо разбираетесь с нехваткой врачей.

- Мы пересмотрим штатное расписание, - согласился Юрий Шуршуков.

Услышанное губернатор резюмировал одной фразой: «Позорная история...». Теперь Игорь Артамонов будет ждать начальников от медицины с подробным отчетом о положении дел и принимаемых мерах исправления ситуации.

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Проблема ожидания «скорой» - не только в нехватке кадров, но и техники. Машин «скорой» не хватает и в Липецке, и в Грязях, и в Ельце. Но постепенно ситуация выправляется. Если еще пару лет назад износ автомобилей составлял 90%, то сейчас уже только 20%: региональная власть договорилась с федеральной на поставку новых «карет». Кстати, норматив обеспечения автомобилями «скорой» составляет одну машину на 10 000 жителей.

Общаясь напрямую с врачами Игорь Артамонов прекрасно понимал, что за его спиной стоит их непосредственные начальники. Так что, как губернатор ни «выкруживал» собеседников на честные ответы, их слова его мало убедили.

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Врачи и фельдшеры «скорой» уверяли губернатора, что их все устраивает — и помещение станции, и условия труда, и даже зарплаты. По станции «скорой» ходят легенды, что кто-то из их врачей получает по 90 000 рублей в месяц. Не на камеру и без присутствия начальства работники «скорой» признались, что такую зарплату может получать только тот, кто работает круглосуточно. А работа — не сахар. На выезде может случиться всякое: мат, оскорбления — уже считаются нормой. Бывают и нападения. Потому сами медики говорят, что их работа — это призвание, и вряд ли даже огромные зарплаты привлекут в «скорую» молодежь. Юные студенты просто боятся ответственности и встречи с пациентом лицом к лицу.

Для справки: 

Нормативное время прибытия «скорой помощи» к экстренному пациенту составляет 20 минут. Среднее ожидание машины в Липецкой области, по словам чиновников — 22 минуты. За сутки на центральную станцию поступает порядка 500 вызовов, в «гриппозный» период — примерно 650 вызовов. Средняя нагрузка на бригаду — по 16 вызовов за 12-часовую смену.

...Кстати, о коронавирусе. «Скорая» к нему готова еще с 2016 года. Тогда в распоряжение станции поступил специальный транспортировочный бокс для тех, у кого заподозрили опасное инфекционное заболевание. Спецбокс на станции липецкой «скорой» живет уже четыре года и ни разу не видел реального пациента - в нем бывал только манекен. Медики ласково называют его Людмила. Бокс покупали на случай проникновения в регион лихорадки Эболы и антипичной пневмонии.

О том, что в мире бушует коронавирус, на станции «скорой» напоминают развешенные на всех стенах и дверях памятки и ежедневные тренировки по одеванию спецкостюмов.

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В «скорой» разработан особый регламент действий при вызове к пациенту с подозрением на коронавирус. Возможна ли у пациента коронавирусная инфекция, определяет диспетчер, принимающий вызов. Свой вывод он делает по той симптоматике, которую описывает больной. Диспетчер передаёт вызов бригаде «скорой помощи». Бригада в течение 3-4 минут должна облачиться в специальные защитные костюмы, взять защитный бокс для транспортировки инфицированных больных и мчаться на вызов. С собой, помимо бокса и лекарств, медики забирают со станции специальный дезинфицирующий раствор. Им потом обработают самих врачей и их костюмы. Пациента с подозрением на коронавирус отвезут в защитном боксе в инфекционную больницу, где его уже будет ждать палата-бокс. Передав больного коллегам из больницы, медики обработают себя, костюмы и машину, а потом отправятся на следующий вызов.

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 - Медики несут службу на въездах в регион. Идет подготовка к встрече с инфекцией, ее характеристики известны. Известен порядок действий при обнаружении заболевания, проводятся тренировки. Сегодня будем докладывать в министерство образования о готовности региона, - резюмировал Игорь Артамонов.
48 2869
#здравоохранение #скорая помощь #Игорь Артамонов #коронавирус
3

Комментарии (48)

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Больной

2 минуты назад
Скорая едет 1,5 часа на вызов, но это не их вина,это подонки которые уничтожили медицину и ниточка тянеться в кремль,а местное тупое гамно всего лишь исполнтэители
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Интересно

5 минут назад
Георгич читает огород48?
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Рацпредложение

7 минут назад
Бригады скорых формировать только из шоферов.
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Показуха ля ля

7 минут назад
А Артамонов типа дурачок? Сходил бы в бухгалтерию и сказал бы показать рассчетные листы.
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Гость

10 минут назад
А Игорь Георгиевич в курсе финансовой ситуации в медицинских учреждениях???????? Задолженность перед поставщиками зашкаливает!!!!!!! Работать в малом бизнесе невозможно!!!! Мед. учреждения выполняют указы президента, а поставщикам должны миллионы!!!!!!
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Спасибо

11 минут назад
Работникам Скорой.Не раз спасали.Здоровья Вам.
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ДА УЖ

13 минут назад
Сан.Мечта ставка медсестры 9600.Молодежь на херу видела такую зарплату.Нищебродское государство.Зато долги всем списали.Только не своему народу.Вас народ уже давно проклял.
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Бывший в профсоюзе

14 минут назад
Ну, приехал, ну рисонулся, поставил галочку. А не судьба, приехать без экскорта, да поговорить с теми же фельшерами, (врачей там практически нет) водителями, санитарками, взять табуляционный лист и посмотреть истинные з/п,или зайти к бухгалтеру и попросить общитать одну ставку иврача, и всех остальных? Вот и будет Вам уважаемый Губернатор вся ясность и правда. А так просто дешёвая показуха!
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эд

14 минут назад
Нет у нас бесплатной медицины в принципе. Но... сотрудникам скорой (рядовым) низкий поклон!!! Не знаю, может и случаются такие вымогательства, на моем пути такие люди не попадались. Маме было плохо непонятно от чего, вызвали скорую, по телефону объяснили, что подозреваем инсульт. Скорая прибыла через 7МИНУТ!!! Со всем необходимым для диагностики инсульта оборудованием.
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Врач

17 минут назад
Работаю в поликлинике. Оклад 11490. С недавним повышением в 5,8% это сколько будет? Ну явно не 60000! Даже со стимулирующими! Господин Артамонов, если Вы действительно желаете узнать реальную зарплату медиков, организуйте встречу с ними. И пусть они придут на неё со своими зарплатными квитками.
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