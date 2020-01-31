Игорь Артамонов откровенно поговорил с врачами

Губернатор Липецкой области приехал на центральную станцию скорой помощи, чтобы посмотреть как регион готов к борьбе с коронавирусом, но во время визита выяснилось, что китайская зараза — мелочь по сравнению с системными проблемами медицины.

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Игорь Артамонов сегодня посетил центральную станцию липецкой скорой помощи. Во время визита к медикам губернатора интересовали те же вопросы, что волнуют пациентов и самих врачей: почему «скорая» едет так долго, почему не хватает врачей, какая у них зарплата и что делается для того, чтобы исправить ситуацию. Отвечали губернатору заместитель главы администрации области Александр Ильин, курирующий сферу медицины, начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков и главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский.- Врачебная укомплектованность у нас какая? - спросил губернатор.- Врачебная укомплектованность у нас сейчас незначительная, - быстро ответил Юрий Шуршуков.- Что значит незначительная? 50%? 70? - добивался четкого ответа Игорь Артамонов.- С учетом совместимости укомплектованность «скорой» врачами составляет 44%, - признал Юрий Шуршуков. - Но мы сейчас работаем над этим. Например, у нас два «целевика» (студенты, получающие образование и обязанные придти на работу в «скорую»).- Подождите, 44%?- Игорь Георгиевич, поймите, что по большинству идет комплектация фельдшерскими бригадами. А здесь у нас укомплектованность 90%. Да и за четыре года мы приняли на работу 180 человек как средний медицинский персонал, - наперебой объясняли губернатору чиновники от медицины.От проблем с кадрами перешли к вопросу зарплат врачей «скорой помощи». Здесь, как оказалось, начальству от медицины есть чем похвалиться.- У вас укомплектованность 44%. Это о чем говорит? Что условия труда здесь сложнее — раз. Что ответственность есть, да. А зарплата отличается? - спросил губернатор.- Зарплата врача «скорой помощи» в среднем составляет около 60 000 рублей в месяц. Это на 50-80% больше, чем получают врачи в поликлиниках. Наши врачи получают надбавки — все как положено. - не без гордости доложили Игорю Артамонову.- Если в поликлинике врач получает 100 рублей, то здесь 180, правильно? Где тогда молодежь?- Опасная работа, - вторят друг другу медики. - Средний возраст врача «скорой» 55 лет, с тенденцией к повышению.- И что вы будете делать, когда они на пенсию уйдут?- У нас два «целевика» готовятся.Услышав этот ответ Юрия Шуршукова, Игорь Артамонов громко рассмеялся.- Вообще есть общемировая тенденция на укомплектовывания бригад фельдшерами и медицинскими сестрами.- Если у тебя такая тенденция, то должно было произойти сокращение штатных единиц и укомплектованность врачами явно не 44%, - парировал Игорь Артамонов.- Мы работаем над этим, - ответил Юрий Шуршуков.- Не, вы мне тут рассказываете не о том. Мы отдельно об этом поговорим. Либо вы идете по тенденции, либо разбираетесь с нехваткой врачей.- Мы пересмотрим штатное расписание, - согласился Юрий Шуршуков.Услышанное губернатор резюмировал одной фразой: «Позорная история...». Теперь Игорь Артамонов будет ждать начальников от медицины с подробным отчетом о положении дел и принимаемых мерах исправления ситуации.Проблема ожидания «скорой» - не только в нехватке кадров, но и техники. Машин «скорой» не хватает и в Липецке, и в Грязях, и в Ельце. Но постепенно ситуация выправляется. Если еще пару лет назад износ автомобилей составлял 90%, то сейчас уже только 20%: региональная власть договорилась с федеральной на поставку новых «карет». Кстати, норматив обеспечения автомобилями «скорой» составляет одну машину на 10 000 жителей.Общаясь напрямую с врачами Игорь Артамонов прекрасно понимал, что за его спиной стоит их непосредственные начальники. Так что, как губернатор ни «выкруживал» собеседников на честные ответы, их слова его мало убедили.Врачи и фельдшеры «скорой» уверяли губернатора, что их все устраивает — и помещение станции, и условия труда, и даже зарплаты. По станции «скорой» ходят легенды, что кто-то из их врачей получает по 90 000 рублей в месяц. Не на камеру и без присутствия начальства работники «скорой» признались, что такую зарплату может получать только тот, кто работает круглосуточно. А работа — не сахар. На выезде может случиться всякое: мат, оскорбления — уже считаются нормой. Бывают и нападения. Потому сами медики говорят, что их работа — это призвание, и вряд ли даже огромные зарплаты привлекут в «скорую» молодежь. Юные студенты просто боятся ответственности и встречи с пациентом лицом к лицу.Нормативное время прибытия «скорой помощи» к экстренному пациенту составляет 20 минут. Среднее ожидание машины в Липецкой области, по словам чиновников — 22 минуты. За сутки на центральную станцию поступает порядка 500 вызовов, в «гриппозный» период — примерно 650 вызовов. Средняя нагрузка на бригаду — по 16 вызовов за 12-часовую смену....Кстати, о коронавирусе. «Скорая» к нему готова еще с 2016 года. Тогда в распоряжение станции поступил специальный транспортировочный бокс для тех, у кого заподозрили опасное инфекционное заболевание. Спецбокс на станции липецкой «скорой» живет уже четыре года и ни разу не видел реального пациента - в нем бывал только манекен. Медики ласково называют его Людмила. Бокс покупали на случай проникновения в регион лихорадки Эболы и антипичной пневмонии.О том, что в мире бушует коронавирус, на станции «скорой» напоминают развешенные на всех стенах и дверях памятки и ежедневные тренировки по одеванию спецкостюмов.В «скорой» разработан особый регламент действий при вызове к пациенту с подозрением на коронавирус. Возможна ли у пациента коронавирусная инфекция, определяет диспетчер, принимающий вызов. Свой вывод он делает по той симптоматике, которую описывает больной. Диспетчер передаёт вызов бригаде «скорой помощи». Бригада в течение 3-4 минут должна облачиться в специальные защитные костюмы, взять защитный бокс для транспортировки инфицированных больных и мчаться на вызов. С собой, помимо бокса и лекарств, медики забирают со станции специальный дезинфицирующий раствор. Им потом обработают самих врачей и их костюмы. Пациента с подозрением на коронавирус отвезут в защитном боксе в инфекционную больницу, где его уже будет ждать палата-бокс. Передав больного коллегам из больницы, медики обработают себя, костюмы и машину, а потом отправятся на следующий вызов.- Медики несут службу на въездах в регион. Идет подготовка к встрече с инфекцией, ее характеристики известны. Известен порядок действий при обнаружении заболевания, проводятся тренировки. Сегодня будем докладывать в министерство образования о готовности региона, - резюмировал Игорь Артамонов.