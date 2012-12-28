Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
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Происшествия
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21 минуту назад
52-летний водитель пострадал в столкновении на улице Юношеской
За сутки на дорогах области произошли два ДТП.
Еще одна авария произошла вчера на дороге Липецк – Грязи: столкнулись «Ссанг Йонг» под управлением 65-летнего водителя и «ВАЗ-2110» с 52-летним мужчиной за рулем. Водитель «Ссанг Йонга» госпитализирован.
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