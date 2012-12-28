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52-летний водитель пострадал в столкновении на улице Юношеской
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Происшествия
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21 минуту назад

52-летний водитель пострадал в столкновении на улице Юношеской

За сутки на дорогах области произошли два ДТП.

17 июня в Липецке на улице Юношеской столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 23-летнего водителя и «Ниссан» с 53-летним мужчиной за рулем. Как сообщает Госавтоинспекция, в аварии получил травмы водитель второго автомобиля. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Еще одна авария произошла вчера на дороге Липецк – Грязи: столкнулись «Ссанг Йонг» под управлением 65-летнего водителя и «ВАЗ-2110» с 52-летним мужчиной за рулем. Водитель «Ссанг Йонга» госпитализирован.

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