Еще три новых ясельных корпуса готовы к приему детей

Все семь ясельных корпусов, построенных в прошлом году, открыты. Сегодня для самых маленьких липчан распахнули свои двери сразу трое яслей.

Один из них – «Игропарк» - появился на улице 40 лет Октября по соседству с детским садом №38, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Название выбрано не случайно. Основной упор здесь сделан на развитие ребенка в процессе игры. Для этого созданы все условия: будущих спортсменов на территории ясельного корпуса ждет площадка с полимерным покрытием, прирожденных скульпторов - песочница, а любителей покрутить руль – машина. Отдохнуть можно на скамейке-дельфине, а спрятаться от дождя в веранде, напоминающей теремок. Торжественная церемония открытия началась с творческого подарка от юных талантов.



Во время небольшой экскурсии собравшиеся посетили пищеблок, спальни, медкабинет и игровые комнаты, где будет проходить образовательный процесс.



Сегодня в Липецке откроются еще два подобных учреждения. Как и «Игропарк», каждое из них рассчитано на 135 мест. Деятельность корпуса ДОУ №37 под названием «Затейники» направлена на развитие у малышей театральных способностей. Программа яслей при ДОУ №32 «МоЗайка» основывается на STEM – образовании, объединяющем естественные науки, технологии, инженерное искусство и математику.



Как отметил вице-мэр Евгений Павлов, на сегодня все семь ясельных корпусов, открытых в последнее время, получили лицензии. Таким образом, создано более 900 мест для детей до трех лет, что существенно сократило актуальную очередь. Полностью закрыть эту потребность планируют в ближайшие годы. Так, к 2021-му в Липецке должны построить еще три детских сада с собственными ясельными корпусами.



