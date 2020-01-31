24 минуты назад
Еще три новых ясельных корпуса готовы к приему детей
Все семь ясельных корпусов, построенных в прошлом году, открыты. Сегодня для самых маленьких липчан распахнули свои двери сразу трое яслей.
Во время небольшой экскурсии собравшиеся посетили пищеблок, спальни, медкабинет и игровые комнаты, где будет проходить образовательный процесс.
Сегодня в Липецке откроются еще два подобных учреждения. Как и «Игропарк», каждое из них рассчитано на 135 мест. Деятельность корпуса ДОУ №37 под названием «Затейники» направлена на развитие у малышей театральных способностей. Программа яслей при ДОУ №32 «МоЗайка» основывается на STEM – образовании, объединяющем естественные науки, технологии, инженерное искусство и математику.
Как отметил вице-мэр Евгений Павлов, на сегодня все семь ясельных корпусов, открытых в последнее время, получили лицензии. Таким образом, создано более 900 мест для детей до трех лет, что существенно сократило актуальную очередь. Полностью закрыть эту потребность планируют в ближайшие годы. Так, к 2021-му в Липецке должны построить еще три детских сада с собственными ясельными корпусами.