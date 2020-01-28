Общество

56 минут назад

Прокурору области пожаловались на действия проходящего по делу Ольги Крючковой свидетеля-застройщика

11 1232
#Ольга Крючкова #Андрей Журов #прокуратура
Прокурору области пожаловались на действия проходящего по делу Ольги Крючковой свидетеля-застройщика

«Учитывая незаконный характер получения прав на земельный участок, права аренды должны быть прекращены, а сам участок возвращен государству»: жители переулка Любимый в Липецке, где строится фигурант громкого уголовного дела, написали письмо Константину Кожевникову.

Как уже сообщал GOROD48, в феврале в Советском районном суде Липецка начнется рассмотрение по существу громкого уголовного дела по обвинению во взяточничестве бывшего начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой (на скамье подсудимых вместе с ней будут находиться бывший председатель департамента архитектуры и градостроительства администрации Липецка Михаил Бакланов и адвокат Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве в получении Крючковой взятки в размере пяти миллионов рублей). По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила взятку от предпринимателя за выдачу ему согласия на предоставление права аренды на земельный участок по улице Ангарской, находящегося в собственности Липецкой области. Следствие считает, что Михаил Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Владимир Писаренко получили согласие предпринимателя Андрея Журова стать арендатором этого земельного участка за взятку в 10 млн рублей (половину этой суммы посредники будто бы поделили между собой).

А вчера прокурор Липецкой области получил коллективное письмо от жителей переулка Любимый (район Сырского Рудника), возмущенных тем, что фигурирующий в материалах уголовного дела Ольги Крючковой земельный участок, находящийся между их домовладениями и улицей Ангарской, активно застраивается проходящим по этому делу свидетелем Андреем Журовым.

0d7f03f6-90eb-45d7-87f1-198084fe574611111.jpg

f37e7c58-6781-463f-9e97-f27a73ceaa2f2222222222.jpg

a59b6b8f-ba60-4e55-9e7d-1b3b5605b57f33333333.jpg

Об этой истории GOROD48 уже писал в ноябре прошлого года. Тогда «Жители переулка Любимый обратились к губернатору с просьбой спасти их общественное пространство». Застройщик уничтожил во время начала работ по строительству частного медицинского центра отсыпанную за средства обитателей коттеджей дорогу, которая соединила их переулок с улицей Ангарской, вымощенную тротуарной плиткой пешеходную зону, высаженную с помощью депутата областного Совета Антонины Минаевой, директора ОГУП-дендропарк «Лесо-степная опытно-селекционная станция» (ныне покойной), сиреневую аллею.

fe4398d36dd9485cb1aff87371ee9bc7.jpg

a6c20a6e-056b-443f-843f-9d3984da76a0.jpg

7661cac64a6b56fd3ecacd99935703c5.jpg

- Получилось как в поговорке о семи няньках. Участок под застройку выделяло областное управление имущественных и земельных отношений, а межевание проводили специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры. Сюда по нашим просьбам никто из чиновников не приезжал. Поэтому вначале нашу дорогу уничтожил житель переулка Чистый, потом, во второй раз, строители. Выходит, именно с попустительства чиновников и случились эти безобразия, - возмущались тогда жители переулка.

А потом из СМИ жители Любимого узнали, что земельный участок, на котором началось строительство, как раз тот самый, из-за которого в СИЗО попали два высокопоставленных чиновника - Крючкова и Бакланов. А также выяснили, что его застройщиком является ООО «Легион-Л» Андрея Журова, фигуранта этого громкого уголовного дела. И жители переулка решили спросить у прокурора области о том, почему этот самый земельный участок до сих пор не возвращен государству?

- По данным Генпрокуратуры, уголовное преследование в отношении Медникова, Ларина и Журова следствием прекращено в связи с их деятельным раскаянием, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления. Хорошо. Но прекращение уголовного дела при таких обстоятельствах не является реабилитирующим основанием. Соответственно, если лицо совершило уголовное преступление, в результате которого получило этот земельный участок по договору аренды, то оно должно вернуть его государству. Возврат земельного участка возможен через расторжение договора аренды по соглашению сторон. Либо государство в лице областного УИЗО или прокуратуры может обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной. Если на этот земельный участок был наложен арест, то, по закону, его владелец не вправе им пользоваться. Но ничего такого почему-то в этом случае не произошло, - сказали GOROD48 авторы письма Константину Кожевникову.

Жителям переулка Любимый также непонятно, почему Андрей Журов не попал под суд как взяткодатель, если по аналогичному делу - обвинению во взяточничестве директора ООО «Елецспестрой» Вячеслава Лаухина - руководителя предприятия в прошлом году мировой суд Октябрьского района Липецка оштрафовал на 10 миллионов рублей (по данным следствия, Лаухин дал взятку должностному лицу ОЭЗ «Липецк» в размере 3 миллиона рублей за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе)?

- Андрей Журов незаконно получил права на земельный участок на улице Ангарской и безнаказанно, при попустительстве властей, ведет на нем строительные работы! Нас это очень удивляет и возмущает. Надеемся, что прокурор области даст ответ на заданные ему в связи с этим вопросы, - говорят жители переулка Любимый.

А что же учредитель и директор ООО «Легион-Л» Андрей Журов? Узнав цель обращения к нему GOROD48, предприниматель отказался от диалога.
img-big-0
img-small-0
11 1232
#Ольга Крючкова #Андрей Журов #прокуратура

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тракторист

1 минуту назад
Гы-Гы
ответить

Липчанин

4 минуты назад
Перед приездом Путина все подчищали и прятали, а теперь вновь пустились во все тяжкие. Что ни стройка в городе то скандал! А ларчик просто открывается. Взятки, откаты, коррупция!!! Вот в этом теперь Липецк лучший в России!!!
ответить

Что есть то есть

5 минут назад
Вся эта чепуха в одной упряжке,пишите в Генеральную.
ответить

Я

14 минут назад
Епте, согласен
ответить

Я

15 минут назад
Всю спецтехнику разогнать, оштрафовать владельцев спецтехники, и владельцаюов участков. Техника работает без согласования с властью города. Вывозит грязь на проезжую часть и незаконно утилизирует строительные отходы, такие как грунт и строительный мусор. Интересно они заплатили сбор на загрязнение окружающей среды.
ответить

Лаврентий Павлович

15 минут назад
Надзорный орган куда Вы обритились не выполняет своих обязанностей
ответить

Пролетарий

26 минут назад
Вот тебе бабушка и Юрьев день! Вот как по разному трактуются законы в Липецкой области. Одному штраф 10 млн, а блатному Журову прикрывшемуся крышей ничего да ещё и участок земельный подогнали. Ну вот и проверим как отреагирует Артамонов ИГ на эту аферу Земля то в областной собственности. Кто сделал такой щедрый подарок взяткодателю Журову?!
ответить

№33 ;

30 минут назад
парачка Твикс, мать твою! Дурят людям только голову.
ответить

Коля

32 минуты назад
Что то даже стройка не огорожена...странная какая то
ответить

Скоро на улицах Липецка !

33 минуты назад
Классика жанра ! " Невидима и свободна! Невидима и свободна!"
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Быханов сад - не парковка! И парк НЛМК – не парковка! (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
5
Быханов сад - не парковка! И парк НЛМК – не парковка! (ФОТО)

24 минуты назад

Общество
В поставке питания в липецкие школы нашли сговор столичных компаний
#картельный сговор #УФАС
22
В поставке питания в липецкие школы нашли сговор столичных компаний

сегодня, 10:40

Общество
Гражданский активист сдал браконьера
#рыбалка #браконьер
25
Гражданский активист сдал браконьера

сегодня, 10:15

Общество
Пристройку у ЦУМа будут сносить через суд
#снос #демонтаж #суд
31
Пристройку у ЦУМа будут сносить через суд

сегодня, 09:48

Общество
Часть улицы Баумана останется без тепла
#отключения
11
Часть улицы Баумана останется без тепла

сегодня, 07:05

Общество
Липецкой области пока далеко до эпидемии гриппа и ОРВИ
#Грипп #ОРВИ
6
Липецкой области пока далеко до эпидемии гриппа и ОРВИ

вчера, 18:27

Общество