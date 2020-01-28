56 минут назад
Прокурору области пожаловались на действия проходящего по делу Ольги Крючковой свидетеля-застройщика
«Учитывая незаконный характер получения прав на земельный участок, права аренды должны быть прекращены, а сам участок возвращен государству»: жители переулка Любимый в Липецке, где строится фигурант громкого уголовного дела, написали письмо Константину Кожевникову.
А вчера прокурор Липецкой области получил коллективное письмо от жителей переулка Любимый (район Сырского Рудника), возмущенных тем, что фигурирующий в материалах уголовного дела Ольги Крючковой земельный участок, находящийся между их домовладениями и улицей Ангарской, активно застраивается проходящим по этому делу свидетелем Андреем Журовым.
Об этой истории GOROD48 уже писал в ноябре прошлого года. Тогда «Жители переулка Любимый обратились к губернатору с просьбой спасти их общественное пространство». Застройщик уничтожил во время начала работ по строительству частного медицинского центра отсыпанную за средства обитателей коттеджей дорогу, которая соединила их переулок с улицей Ангарской, вымощенную тротуарной плиткой пешеходную зону, высаженную с помощью депутата областного Совета Антонины Минаевой, директора ОГУП-дендропарк «Лесо-степная опытно-селекционная станция» (ныне покойной), сиреневую аллею.
- Получилось как в поговорке о семи няньках. Участок под застройку выделяло областное управление имущественных и земельных отношений, а межевание проводили специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры. Сюда по нашим просьбам никто из чиновников не приезжал. Поэтому вначале нашу дорогу уничтожил житель переулка Чистый, потом, во второй раз, строители. Выходит, именно с попустительства чиновников и случились эти безобразия, - возмущались тогда жители переулка.
А потом из СМИ жители Любимого узнали, что земельный участок, на котором началось строительство, как раз тот самый, из-за которого в СИЗО попали два высокопоставленных чиновника - Крючкова и Бакланов. А также выяснили, что его застройщиком является ООО «Легион-Л» Андрея Журова, фигуранта этого громкого уголовного дела. И жители переулка решили спросить у прокурора области о том, почему этот самый земельный участок до сих пор не возвращен государству?
- По данным Генпрокуратуры, уголовное преследование в отношении Медникова, Ларина и Журова следствием прекращено в связи с их деятельным раскаянием, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления. Хорошо. Но прекращение уголовного дела при таких обстоятельствах не является реабилитирующим основанием. Соответственно, если лицо совершило уголовное преступление, в результате которого получило этот земельный участок по договору аренды, то оно должно вернуть его государству. Возврат земельного участка возможен через расторжение договора аренды по соглашению сторон. Либо государство в лице областного УИЗО или прокуратуры может обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной. Если на этот земельный участок был наложен арест, то, по закону, его владелец не вправе им пользоваться. Но ничего такого почему-то в этом случае не произошло, - сказали GOROD48 авторы письма Константину Кожевникову.
Жителям переулка Любимый также непонятно, почему Андрей Журов не попал под суд как взяткодатель, если по аналогичному делу - обвинению во взяточничестве директора ООО «Елецспестрой» Вячеслава Лаухина - руководителя предприятия в прошлом году мировой суд Октябрьского района Липецка оштрафовал на 10 миллионов рублей (по данным следствия, Лаухин дал взятку должностному лицу ОЭЗ «Липецк» в размере 3 миллиона рублей за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе)?
- Андрей Журов незаконно получил права на земельный участок на улице Ангарской и безнаказанно, при попустительстве властей, ведет на нем строительные работы! Нас это очень удивляет и возмущает. Надеемся, что прокурор области даст ответ на заданные ему в связи с этим вопросы, - говорят жители переулка Любимый.
А что же учредитель и директор ООО «Легион-Л» Андрей Журов? Узнав цель обращения к нему GOROD48, предприниматель отказался от диалога.
Тракторист
Липчанин
Что есть то есть
Я
Я
Лаврентий Павлович
Пролетарий
№33 ;
Коля
Скоро на улицах Липецка !