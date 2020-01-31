Общество
сегодня, 17:10
«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»
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Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области прокомментировало публикацию GOROD48 о резко выросшем спросе на медицинские маски.
- Во многих аптеках маски имеются в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Спрос вырос, но ажиотажа пока нет. Управлением проведен мониторинг более чем в 15 аптечных учреждениях, по результатам которого выявлено, что цены на обычные медицинские маски составляют от 3,5 рубля до 10 рублей за штуку. - сообщили в управлении.
В управление обещают отслеживать цены на маски и в случае их резкого и необоснованного роста обратиться в в прокуратуру и УФАС по Липецкой области.
- Во многих аптеках маски имеются в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Спрос вырос, но ажиотажа пока нет. Управлением проведен мониторинг более чем в 15 аптечных учреждениях, по результатам которого выявлено, что цены на обычные медицинские маски составляют от 3,5 рубля до 10 рублей за штуку. - сообщили в управлении.
В управление обещают отслеживать цены на маски и в случае их резкого и необоснованного роста обратиться в в прокуратуру и УФАС по Липецкой области.
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Рис, гречку, макароны, и водку