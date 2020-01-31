Общество

сегодня, 17:10

«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»

5 373
#медицинские маски
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«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области прокомментировало публикацию GOROD48 о резко выросшем спросе на медицинские маски.

- Во многих аптеках маски имеются в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Спрос вырос, но ажиотажа пока нет. Управлением проведен мониторинг более чем в 15 аптечных учреждениях, по результатам которого выявлено, что цены на обычные медицинские маски составляют от 3,5 рубля до 10 рублей за штуку. - сообщили в управлении.

В управление обещают отслеживать цены на маски и в случае их резкого и необоснованного роста обратиться в в прокуратуру и УФАС по Липецкой области.




5 373
#медицинские маски
1

Комментарии (5)

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Родина

23 минуты назад
При Перуне такого не было!
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Истерия

26 минут назад
Давайте, зарабатывайте свое лавэ, пока народ спит!
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Паникёр

36 минут назад
Всё, завтра пойду готовится к "апокалипсису"... Закуплю всё, что надо,- и под землю, в бомбубежище! (шутка) Ха-ха-ха... А, если серьёзно, то ни одна болезнь не убью липчан, потому что они все прокуренные и проспиртованные... ( и это тоже шутка) Ха-ха-ха...
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Липчанин

39 минут назад
Куда же делись все предыдущие комментарии, нелицеприятные для артамоновской банды?
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Рис, гречку, макароны, и водку

сегодня, 17:28
Надо закупать. Когда Россия в карантин уйдёт по короновирусу, не надо будет выходить из дома. Ну а если пронесёт, то всё равно ничего не потеряешь, ведь цены на продукты ростут ежеквартально
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