Руфима Чувардова: «Я весь день наивно ждала, когда воровка вернет мне хлебные карточки»

86-летняя липчанка рассказала о своей жизни в блокадном Ленинграде.

Сегодня в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 76 лет назад, 27 января 1944 года, войсками Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской операции город был полностью деблокирован. За 872 дня осады только от голода в городе умерло свыше 640 тысяч человек…



Семья блокадницы Руфимы Чувардовой переехала в Липецк в 2010 году. Буквально через 20 дней на новом месте умер ее муж. Сейчас о 86-летней маме заботится ее сын Сергей. Пожилая женщина с трудом говорит, но в ее памяти до сих пор свежи события года ее жизни, проведенные в блокадном Ленинграде.



Руфима родилась 21 июня 1933 года в деревне Шиловское Даниловского района Ярославской области. В 1938 году ее мама перебралась в Ленинград к родной сестре. Так маленькая девочка оказалась в небольшой комнате коммунальной квартиры. Ее мама и тетя работали портнихами, шили одежду для военнослужащих. До начала войны жизнь для попавшего в большой город деревенского ребенка казалась безоблачной.



- Когда началась война, стало очень тяжело... Люди всего боялись, плакали, кричали, прощаясь с уходящими на войну солдатами. А я без конца спрашивала маму, почему же все плачут? Не могла понять таких резких перемен, ведь совсем недавно все еще было спокойно и хорошо, - говорит пенсионерка.



Самым запоминающимся неприятным событием начавшейся в сентябре 41-го блокады для 8-летней девочки стал случай, когда на улице у нее украли карточки на трехдневный паек, выданный им с мамой. «В тот день я до самого вечера стояла на том месте, где у меня их отобрали, и наивно ждала, что воровка все же вернет украденное. Я не знала, что делать и к кому бежать за помощью. Если бы не заботливая тетя, которая поделилась с нами своим пайком, мы бы остались без пищи».



Летом 1942 года у Руфимы и ее мамы появилась возможность эвакуироваться из осажденного города:



- Нас вместе с беспомощными, лежачими от голода людьми, повезли к переправе. Там нас погрузили на баржу, выдали пару кусочков хлеба, и отправили через Ладожское озеро. Мама рассказывала, что у меня совсем не было сил, что я почти всю дорогу спала. А она с содроганием всю ночь смотрела на ночное небо над Ленинградом, которое озарялось вспышками света от очередной бомбежки. В ее голове одна за другой мелькали страшные мысли о том, что будет с теми, кто остался в городе, сколько людей удастся из него спасти? А мне врезались в память молоденькие ребята на барже, у которых от работы буквально в кровь были стерты ладони. И ни у кого не было ничего, чем можно было бы перевязать их натруженные руки.



Руфима с мамой вернулись в Ярославскую область, где жила еще одна мамина сестра. После окончания восьмилетки девушка пошла работать швеей на обувную фабрику «Североход». Потом была целина, затем - стройки Восточной Сибири…



- У меня в Ленинграде была очень хорошая подруга Нина, ровесница. К сожалению, на второй год блокады она умерла от истощения. До сих пор я не перестаю сокрушаться от мысли, что все могло быть не так, что ей оставалось продержаться совсем немного до того времени, как появился шанс на спасение! - вздыхает блокадница.



… В Липецке сегодня живут 35 пожилых людей, блокадников Ленинграда. Всех их сегодня посетят чиновники мэрии.

