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59 минут назад
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Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера

Сегодня, 17 июня, Липецкая область вновь подверглась атаке беспилотников, стало известно, что накануне рано утром на квадроцикле разбился 72-летний мужчина, и арестован пенсионер, пристававший к девочкам в Нижнем парке.

Ночь сегодня выдалась беспокойной. Едва наступили новые стуки, как  взвыли сирены. Отбой воздушной тревоги был дан только под утро.

Министерство обороны России сообщило, что с полуночи до семи утра над территорией 10 регионов страны, в том числе и над Липецкой областью,  сбиты 147 БПЛА.

Мобильный интернет сегодня не работал в центре Липецка почти весь день. Комментаторы GOROD48 особо отметили это обстоятельство.

«Ну вот, снова прощай интернет! Уже как в порядке вещей стало, как 22 часа, так до свидания! А абонентскую плату мобильным операторам может тоже будут отключать?!», — спросил Алексей.

«Долго нам будут глушить мобильную сеть и интернет, вечером после 22 часов работать стало невозможно», — добавила Недовольная.

«Почему до сих пор нет мобильного интернета? Может, его тогда совсем отключить и вернуть людям плату за интернет», — предложил Олег Рощин.

«Треш. Такси не заказать. Пешком что ль шлепать на работу», — возмутилась Ольга.

«Цены на такси в три раза подняли заправится не возможно», — написал Дворник.

«Очень ждем интернет. Работать невозможно. Кто оплатит убытки», — спросила Липчанка.

«Клиентов теряем, не у всех в кармане наличка», — переживает Работник торговли.

Накануне около четырех утра в селе Теплое Данковского района погиб 72-летний водитель квадроцикла. Он не справился с управлением вылетел в кювет. 

А в Липецке по ходатайству следователя регионального СК России на время следствия арестовали 66-летнего мужчину, который приставал к девочкам в Нижнем парке.

Еще 8 июня по соцсетям разлетелось видео, на котором пожилой мужчина предлагал школьницам интим в кустах за пиво. Девочки убедили пенсионера, что согласны, а когда он пошёл в магазин — убежали.  

Сегодня выяснилось, что пенсионер арестован на время следствия по обвинению в развратных действиях.

«Раньше патрули были в парках города. Теперь одни бессмысленные камеры. Девочки поступили очень мудро, что и спасло их. Слов нет!» — считает Мда.

Еще одно уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено после случившегося в парке Победы. Напомним, на территории веревочного городка двухлетний малыш получил ожог руки и электротравму.

Не успели липчане насладиться летним теплом, как снова возвращаются дожди. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке  от +19 до +21 градусов, кратковременные дожди и грозы. Так что не забудьте зонтик, выходя из дома.

Радует только то, что в Липецкой области не ждут разгула стихии. В Воронежской на 18 июня установили желтый уровень погодной опасности сразу по четырем критериям
вечЁрка
БПЛА
авария
развратные действия
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Комментарии (2)

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Мистер очевидность
39 минут назад
Прекращайте пугать и мешать спать перед работой народу своими бессмыслиными сиренами... Толку от них ноль...
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Электорат
56 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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