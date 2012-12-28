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Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Общество
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59 минут назад
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Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Сегодня, 17 июня, Липецкая область вновь подверглась атаке беспилотников, стало известно, что накануне рано утром на квадроцикле разбился 72-летний мужчина, и арестован пенсионер, пристававший к девочкам в Нижнем парке.
Министерство обороны России сообщило, что с полуночи до семи утра над территорией 10 регионов страны, в том числе и над Липецкой областью, сбиты 147 БПЛА.
Мобильный интернет сегодня не работал в центре Липецка почти весь день. Комментаторы GOROD48 особо отметили это обстоятельство.
«Ну вот, снова прощай интернет! Уже как в порядке вещей стало, как 22 часа, так до свидания! А абонентскую плату мобильным операторам может тоже будут отключать?!», — спросил Алексей.
«Долго нам будут глушить мобильную сеть и интернет, вечером после 22 часов работать стало невозможно», — добавила Недовольная.
«Почему до сих пор нет мобильного интернета? Может, его тогда совсем отключить и вернуть людям плату за интернет», — предложил Олег Рощин.
«Треш. Такси не заказать. Пешком что ль шлепать на работу», — возмутилась Ольга.
«Цены на такси в три раза подняли заправится не возможно», — написал Дворник.
«Очень ждем интернет. Работать невозможно. Кто оплатит убытки», — спросила Липчанка.
«Клиентов теряем, не у всех в кармане наличка», — переживает Работник торговли.
Накануне около четырех утра в селе Теплое Данковского района погиб 72-летний водитель квадроцикла. Он не справился с управлением вылетел в кювет.
А в Липецке по ходатайству следователя регионального СК России на время следствия арестовали 66-летнего мужчину, который приставал к девочкам в Нижнем парке.
Еще 8 июня по соцсетям разлетелось видео, на котором пожилой мужчина предлагал школьницам интим в кустах за пиво. Девочки убедили пенсионера, что согласны, а когда он пошёл в магазин — убежали.
Сегодня выяснилось, что пенсионер арестован на время следствия по обвинению в развратных действиях.
«Раньше патрули были в парках города. Теперь одни бессмысленные камеры. Девочки поступили очень мудро, что и спасло их. Слов нет!» — считает Мда.
Еще одно уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено после случившегося в парке Победы. Напомним, на территории веревочного городка двухлетний малыш получил ожог руки и электротравму.
Не успели липчане насладиться летним теплом, как снова возвращаются дожди. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +19 до +21 градусов, кратковременные дожди и грозы. Так что не забудьте зонтик, выходя из дома.
Радует только то, что в Липецкой области не ждут разгула стихии. В Воронежской на 18 июня установили желтый уровень погодной опасности сразу по четырем критериям.
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