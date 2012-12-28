Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера

Сегодня, 17 июня, Липецкая область вновь подверглась атаке беспилотников, стало известно, что накануне рано утром на квадроцикле разбился 72-летний мужчина, и арестован пенсионер, пристававший к девочкам в Нижнем парке.