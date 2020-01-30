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Школу в «Европейском» построят в 2020 году
В течение года мэрия Липецка планирует начать строительство четырех объектов для городской системы образования. Детские сады и школы появятся в новых микрорайонах города.
- На 2020 год запланировано начало строительства трех детских садов. Они будут расположены в районе Опытной Станции (на пересечении Лебедянского шоссе и трассы Орёл-Тамбов), а также в новых микрорайонах — 30-31 и 32-33. Также в 33 микрорайоне запланировано строительство школы, - сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка.
Таким образы, новые детские садики в течение этого года заложат в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский». Также на «Европейском» начнут строить школу. Кроме того, на 1 сентября 2020 года запланировано начало занятий в школе на Манеже.
Городское управление строительства уже приступило к поиску подрядчика для возведения школы в микрорайоне «Европейский». За все работы строителям готовы заплатить до 568 948 111 рублей. Определить подрядчика планируют уже завтра, 31 января.
Под учреждение образования отведена площадь в 23 330 кв.м. Новая 4-этажная школа будет рассчитана на 800 детей: 240 младшеклассников и 560 учеников 5-11 классов. Средняя наполняемость классов составит от 20 (1-4 класс) до 24 (5-11 классы) учеников. Школа будет типовая, с бассейном. На строительство новой школы отводят срок до 25 декабря 2020 года. Помимо бассейна, в школе будет работать тренажерный зал. Под него отведут помещение в цокольном этаже здания.
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