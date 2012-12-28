Дмитрий Великий! Липчанин во второй раз завоевал Кубок Стэнли

Правда, привезти в наш город знаменитый трофей вновь не получится.

«Пантеры» создали задел уже в первом периоде, когда отличились Сэм Райнхарт и Мэтью Ткачук, оба после прессинга и перехватов шайбы в средней зоне – 2:0. 29-летний канадский форвард Райнхарт оформил «покер», став первым за 103 года (!) хоккеистом, сумевшим забросить 4 шайбы в решающей игре Кубка Стэнли. Третий и четвёртый голы он забивал в пустые ворота, поскольку тренер «Ойлерз» Крис Ноблох пошёл ва-банк и снял вратаря аж за 7 минут до финальной сирены.















Вратарь Сергей Бобровский и его команда вновь лучшие!







«Флорида» с липчанином в составе во второй раз подряд завоевала главный титул мирового хоккея , причём в прошлом году ей тоже противостоял «Эдмонтон», но тогда всё решилось лишь в заключительной 7-й игре серии. Сейчас же «пантеры» были настолько неудержимы, что обновили рекорд Кубков Стэнли: вели в счете в финальной серии на протяжении 255 минут и 49 секунд. Предыдущее достижение принадлежало … «Эдмонтону», который во главе с величайшим игроком всех времён и народов Уэйном Грецки в 1987 году лидировал в серии с «Филадельфией» на протяжении 250 минут и 4 секунд. Причём та серия выдалась семиматчевой. Сейчас же «нефтяники» стали первым клубом за 47 лет, проигравшим два подряд финала Кубка Стэнли…









Новые старые чемпионы. Куликов второй слева в нижнем ряду показывает знак победы





Успехи хоккеиста ценят и на его малой родине. Не так давно губернатор Игорь Артамонов принимал у себя маму чемпиона. В Липецк почти наверняка привезли бы и сам знаменитый Кубок, который держали в руках легенды мирового хоккея: игрокам-победителям отдают трофей в полное распоряжение на несколько дней. Но с 2022 года НХЛ запретила визиты трофея в Россию.







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