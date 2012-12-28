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52 минуты назад
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Дмитрий Великий! Липчанин во второй раз завоевал Кубок Стэнли

Правда, привезти в наш город знаменитый трофей вновь не получится.

Минувшей ночью в 6-м матче финальной серии за Кубок Стэнли «Флорида Пантерз» дома уничтожила «Эдмонтон Ойлерз» - 5:1 и завоевала трофей.

34-летний липчанин Дмитрий Куликов внёс свою лепту: провёл на площадке 17 минут и 3 секунды, что является хорошим показателем, применил 3 силовых приёма, заблокировал 1 бросок и завершил игру с показателем полезности «+1», т.е. выиграл свой «микро-матч».

«Пантеры» создали задел уже в первом периоде, когда отличились Сэм Райнхарт и Мэтью Ткачук, оба после прессинга и перехватов шайбы в средней зоне – 2:0. 29-летний канадский форвард Райнхарт оформил «покер», став первым за 103 года (!) хоккеистом, сумевшим забросить 4 шайбы в решающей игре Кубка Стэнли. Третий и четвёртый голы он забивал в пустые ворота, поскольку тренер «Ойлерз» Крис Ноблох пошёл ва-банк и снял вратаря аж за 7 минут до финальной сирены.

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Вратарь Сергей Бобровский и его команда вновь лучшие!

«Нефтяники» сумели отличиться лишь однажды, когда в их воротах уже побывали 5 шайб. На 56-й минуте российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин с близкого расстояния добил шайбу в ворота блистательного соотечественника Сергея Бобровского, отразившего 28 бросков из 29. Тем самым Подколзин, возможно, лишил 36-летнего российского голкипера «Кон Смайт Трофи» - приза наиболее ценному игроку плей-офф. Вряд ли россиянина смогли бы обойти, если бы он засушил «сухарь» в главной игре. В итоге приз MVP достался 28-летнему канадскому форварду «пантер» Сэму Беннету, который в играх плей-офф умудрился забросить 15 шайб, 13 из которых на выезде!

«Флорида» с липчанином в составе во второй раз подряд завоевала главный титул мирового хоккея, причём в прошлом году ей тоже противостоял «Эдмонтон», но тогда всё решилось лишь в заключительной 7-й игре серии. Сейчас же «пантеры» были настолько неудержимы, что обновили рекорд Кубков Стэнли: вели в счете в финальной серии на протяжении 255 минут и 49 секунд. Предыдущее достижение принадлежало … «Эдмонтону», который во главе с величайшим игроком всех времён и народов Уэйном Грецки в 1987 году лидировал в серии с «Филадельфией» на протяжении 250 минут и 4 секунд. Причём та серия выдалась семиматчевой. Сейчас же «нефтяники» стали первым клубом за 47 лет, проигравшим два подряд финала Кубка Стэнли…

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Новые старые чемпионы. Куликов второй слева в нижнем ряду показывает знак победы

Отметим, что за всю историю в сильнейшей лиге планеты выступали лишь два липчанина: форвард Максим Балмочных – 6 матчей, 1 результативный пас за «Анахайм» в сезоне-1999/2000 и защитник Дмитрий Куликов. В текущем сезоне Дмитрий провёл 70 матчей, забросил 4 шайбы, в том числе одну – в финальной серии Кубка Стэнли, сделал 9 голевых передач, показатель полезности «+12». Всего же за 16 сезонов в Лиге на его счету 1 018 игр, 50 голов, 197 ассистов. Вряд ли кто-то из воспитанников липецкого хоккея сможет в обозримом будущем завоевать Кубок Стэнли, а дважды – тем более.

Успехи хоккеиста ценят и на его малой родине. Не так давно губернатор Игорь Артамонов принимал у себя маму чемпиона. В Липецк почти наверняка привезли бы и сам знаменитый Кубок, который держали в руках легенды мирового хоккея: игрокам-победителям отдают трофей в полное распоряжение на несколько дней. Но с 2022 года НХЛ запретила визиты трофея в Россию.

Фото nhl.com
Хоккей. Дмитрий Куликов
НХЛ
Кубок Стэнли
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