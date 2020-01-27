Общество

10 минут назад

В районе Опытной Станции построят спортивный комплекс с бассейном

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#строительство #тендер
В районе Опытной Станции построят спортивный комплекс с бассейном

Новый объект обойдется почти в 145 млн рублей.

Управление строительства Липецка объявило о поиске подрядчиков для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Большой спорткомплекс с бассейном планируют построить в районе Опытной Станции, на улице Железнякова возле школы № 14.

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На строительство и оснащение физкультурного комплекса планируют потратить до 144 970 161 рубля. Услуги подрядчика оплатят из городского бюджета.

Победившая компания зайдет на площадку уже этой весной. Строителям предстоит выполнить земляные работы, заложить фундамент, сделать крышу и фасады, всю внутреннюю отделку, смонтировать техническое оборудование, все коммунальные коммуникации и провести благоустройство. На выполнение всех работ отведен срок до 1 мая 2021 года. После ввода в эксплуатацию липчанам будет доступен 25-метровый бассейн, волейбольные и баскетбольные площадки, площадка для мини-футбола.

- Строительство многофункционального спортивного центра с бассейном возле школы №14 станет главным событием для развития спортивной инфраструктуры в Липецке в 2020 году. Это будет центральная стройка и самый важный, самый объемный проект, - рассказал GOROD48 заместитель председателя департамента физической культуры и спорта администрации Липецка Сергей Фурсов. - Кроме того, на 2020 год у нас запланирован старт еще двух важных обновлений - реконструкция здания СК "Звездный" и реконструкция футбольного поля в МАУ ФОК "Пламя".

Если на строительство ФОК на улице Железнякова деньги уже найдены, то вопрос с реконструкцией «Пламени» и «Звездного» пока находится в подвешенном состоянии. Планы мэрии по обновлению спортивных объектов еще должны утвердить в правительстве России. Первая встреча, посвященная решению вопросов со сроками и финансированием проектов, запланирована на эту рабочую неделю, сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
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#строительство #тендер

Комментарии (3)

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Житель Селок

3 секунды назад
На соколе или в Селках, что нибудь подобное постройте, мы же тоже Липецк )))
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В ледовом билетов

37 секунд назад
Нет. Люди на каток подушились. Битком все.едут со всего города....
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?

5 минут назад
А КАТЯЩИЕСЯ КАМНИ КОГДА ВОЗДВИГНУТ ???
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