59-летний мужчина сетью ловил карасей: ему грозит до двух лет колонии

Грязинец рыбачил на территории заказника «Липецкий».

59-летнему жителю Грязинского района грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рыбалку: на особо охраняемой природной территории – государственном природоохранном зоологическом заказнике «Липецкий» в акватории Матырского водохранилища мужчина сетью ловил карасей.«Орудие лова изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «г» части первой статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, на особо охраняемых природных территориях)», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.