Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшая в Сенцово многодетная мать вернулась домой
Происшествия
Происшествие в парке Победы: возбуждено уголовное дело
Происшествия
35-летний мужчина получил серьёзную электротравму: врачи борются за его жизнь
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Общество
В ближайшие часы на территории Липецкой области возможна гроза
Погода в Липецке
Приставший к девочкам в Нижнем парке пенсионер арестован
Происшествия
В Липецкую область приходит дождливая и прохладная погода
Погода в Липецке
Из-под нового жилого комплекса забил ручей
Общество
Управляющая компания обанкротилась, задолжав 7,8 миллиона рублей
Общество
С чёрного ассенизатора взыскали более 130 тысяч рублей
Общество
Читать все
БПЛА уничтожен ночью в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: гроза, машина времени, какие ещё льготы нужно дать многодетным семьям
Общество
Липчанин Дмитрий Куликов ночью может во второй раз выиграть Кубок Стэнли
Спорт
Кровь и триумф: несмотря на травму в финале, девушка из Грязей выиграла первенство Европы по борьбе
Спорт
Дмитрий Великий! Липчанин во второй раз завоевал Кубок Стэнли
Спорт
На пост мэра Ельца претендуют трое
Общество
59-летний мужчина сетью ловил карасей: ему грозит до двух лет колонии
Происшествия
Депутаты областного Совета оценили строительство и ремонт школ в Липецке
Общество
52-летний водитель пострадал в столкновении на улице Юношеской
Происшествия
Мальчик сломал челюсть на прогулке в детском саду
Происшествия
Читать все
Происшествия
694
сегодня, 09:39
4

59-летний мужчина сетью ловил карасей: ему грозит до двух лет колонии

Грязинец рыбачил на территории заказника «Липецкий».

59-летнему жителю Грязинского района грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рыбалку: на особо охраняемой природной территории – государственном природоохранном зоологическом заказнике «Липецкий» в акватории Матырского водохранилища мужчина сетью ловил карасей.

«Орудие лова изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «г» части первой статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, на особо охраняемых природных территориях)», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 
рыбалка
браконьерство
0
1
0
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вал
27 минут назад
Наказание несоизмеримо с содеяным. Достаточно штрафа. И уже человеку будет наука на всю жизнь.
Ответить
Шолом
29 минут назад
Рыбки есть хочется, ныне дороже мяса!
Ответить
...
39 минут назад
сколько штук поймал?
Ответить
Однако
сегодня, 10:05
Срочно к награждению сотрудников! Такой успех!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить