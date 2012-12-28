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59-летний мужчина сетью ловил карасей: ему грозит до двух лет колонии
Грязинец рыбачил на территории заказника «Липецкий».
«Орудие лова изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «г» части первой статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, на особо охраняемых природных территориях)», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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