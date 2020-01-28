В Липецке начался суд по делу о несостоявшемся «откате»

Трехмиллионый откат аукнулся предпринимателю сначала 10-миллионным штрафом, а сейчас - уголовным делом.

В ноябре прошлого года мировой судья СУ №9 Октябрьского района Липецка наложил штраф в 10 млн рублей на компанию «Елецспецстрой» по части второй статьи 19.28 КоАП («незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Под монастырь родную фирму подвел директор Вячеслав Лаухин, который в августе прошлого года занес коммерческому директору ОЭЗ «Липецк» взятку в три миллиона рублей за подписание актов выполненных работ по строительству за 146 млн рублей на елецкой площадке экономзоны автомобильной дороги (подрядная организация без согласования с заказчиком использовала в качестве основания дороги не доменный шлак, а известняковый щебень).Узнав о замене стройматериала, коммерческий директор ОЭЗ «Липецк» усомнился в качестве дороги и планировал проведение соответствующей экспертизы, результаты которой, в случае выявления недостатков, могли повлечь неоплату строительных работ и переделывание объекта за счет стройфирмы. Желая избежать этой канители в виде возможных дополнительных расходов, Вячеслав Лаухин упаковал в полиэтилен шесть пачек пятитысячных купюр, положил сверток в свой портфель, приехал в Липецк и в полдень 19 августа у ресторана «Опенхаус» передал пакет своему визави. А через минуту на запястьях директора «Елецспецстрой» защелкнулись наручники.Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка начался второй акт этой драмы: Владимира Лаухина обвинили по ч.5 ст. 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»).Владимира Лаухина задержали у «Опенхауса» в результате спецоперации УФСБ РФ по Липецкой области. Застройщик ОЭЗ «Липецк» тут же написал явку с повинной, раскаялся в содеянном и стал активно сотрудничать со следствием. Подозреваемый сообщил, что использовал при строительстве дорог под Ельцом известняковый щебень, тонна которого стоит 500 рублей, а не шлак ценой в 1200 рублей за тонну. Как только в дирекции ОЭЗ «Липецк» узнали об этой махинации и отказались подписывать акты выполненных работ (дорога должна была быть сдана в эксплуатацию до 31 августа), Владимир Лаухин тут же стал искать подходы к коммерческому директору экономзоны, чтобы за откат получить его подписи на актах. Директор строительной организации несколько раз звонил нужному ему руководителю и предлагал встретиться в неформальной обстановке, чтобы урегулировать возникшие разногласия. И такая встреча состоялась - под присмотром оперативников ФСБ, к которым обратился с заявлением о возможном преступлении со стороны назойливого подрядчика коммерческий директор ОЭЗ «Липецк».