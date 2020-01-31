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сегодня, 12:25

Деньги решают: врач из Воронежа переехала в Липецк из-за квартиры

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#губернаторский миллион #медицина
Деньги решают: врач из Воронежа переехала в Липецк из-за квартиры

Воронежская зарплата не позволяла врачу даже взять ипотеку. А за переезд в Липецк губернатор даёт 1 млн рублей. Решение квартирного вопроса пришло быстро.

Уже 2,5 месяца на центральной станции липецкой «скорой» работает врач из Воронежа Надежда Иванова. Она узнала о программе поддержки врачей в Липецкой области и сразу подала заявку на получение миллиона рублей. Деньги Надежденужны на покупку жилья.

⁃ Все оказалось просто и быстро. Документы и выплату оформили в течение двух недель. Деньги я планирую потратить на покупку жилья в Липецке, - рассказала Надежда Иванова.

Разницы между работой в Воронеже и Липецке Надежда не видит. Те же пациенты, та же должность, такие же обязанности. Надежда Иванова отмечает, что при смене места работы выиграла в зарплате. Оплата ее работы на воронежской «скорой» не позволяла Надежде даже думать об ипотеке: под ее зарплату ни один банк не давал жилищный кредит. Если бы не губернаторский миллион, женщине пришлось бы копить на покупку жилья 10-15 лет. Пока врач выбирает жилье в Липецке, областная администрация компенсирует ей расходы на аренду квартиры — 10 000 рублей в месяц.

Напомним, 1 000 000 рублей предоставляется врачам, не имеющим не исполненных обязательств по целевому обучению, ранее не работавшим в здравоохранении Липецкой области, пожелавшим быть трудоустроенными в государственные медицинские организации региона. По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, уже 13 медиков приехали в регион и получили обещанную выплату, заявки еще 13 кандидатов рассматривают. Медики едут в Липецкую область за губернаторским миллионом целыми семьями. Так, желание переехать работать у нас выразила молодая семья врачей из города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
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#губернаторский миллион #медицина

Комментарии (21)

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когда захлебнутся

16 минут назад
а своим врачам сказали оклад повысят и премию урежат..задрали уже
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Стукач Крысоватый

18 минут назад
Молодец Артамонов, хоть что то , но делает.
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наивные

18 минут назад
ДОБРО, спросите у своего главврача он намеренно туда никого не берет..обращались
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Ау

21 минуту назад
«губернатор даёт 1 млн рублей»???, только не забывайте,что врачи тоже платят налоги,так же как и все и учителя и работяги с завода,мы все платим налоги!
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Фауст

29 минут назад
так денег вообще не существует..! это фантики на которые повесили определённые взаимоотношения между людьми, а отношения как вы знаете вещь довольно изменчивая..!
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Народный контроль

32 минуты назад
Не страна, а тришкин кафтан - те, кто живут справа, чешет налево, а те, кто живут слева, чешет направо. Было в одном месте 100 врачей, а в другом 150, так и осталось. Только на перелетных по ляму потратили! +100500 и за экономику, и за здравоохранение!
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?

32 минуты назад
Что можно купить на лям? 13 метров в общаге?
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«губернатор даёт 1 млн рублей»???

43 минуты назад
Великая Маргарет Тэтчер в своё высказалась, что "Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков" (читай – народа). …… Последние десятилетия наши «рукоЙводители» и «эффективные» менеджеры-управленцы разваливали и образование, и науку, и медицину, и всякое-разное-иное. Итог – стало некому лечить простых людей, особенно в глубинке. И вот нашли "умное" решение проблемы – за счёт кармана народа (налогоплательщика)! А почему бы не за счёт тех, кто так бездарно руководили?
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конечно верим

44 минуты назад
Чья родня? С этого надо отвечать. Иначе давно бы очередь была на переезд.
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Епте

45 минут назад
Я б приютил
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