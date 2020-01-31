Деньги решают: врач из Воронежа переехала в Липецк из-за квартиры

Воронежская зарплата не позволяла врачу даже взять ипотеку. А за переезд в Липецк губернатор даёт 1 млн рублей. Решение квартирного вопроса пришло быстро.

Уже 2,5 месяца на центральной станции липецкой «скорой» работает врач из Воронежа Надежда Иванова. Она узнала о программе поддержки врачей в Липецкой области и сразу подала заявку на получение миллиона рублей. Деньги Надежденужны на покупку жилья.



⁃ Все оказалось просто и быстро. Документы и выплату оформили в течение двух недель. Деньги я планирую потратить на покупку жилья в Липецке, - рассказала Надежда Иванова.



Разницы между работой в Воронеже и Липецке Надежда не видит. Те же пациенты, та же должность, такие же обязанности. Надежда Иванова отмечает, что при смене места работы выиграла в зарплате. Оплата ее работы на воронежской «скорой» не позволяла Надежде даже думать об ипотеке: под ее зарплату ни один банк не давал жилищный кредит. Если бы не губернаторский миллион, женщине пришлось бы копить на покупку жилья 10-15 лет. Пока врач выбирает жилье в Липецке, областная администрация компенсирует ей расходы на аренду квартиры — 10 000 рублей в месяц.



Напомним, 1 000 000 рублей предоставляется врачам, не имеющим не исполненных обязательств по целевому обучению, ранее не работавшим в здравоохранении Липецкой области, пожелавшим быть трудоустроенными в государственные медицинские организации региона. По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, уже 13 медиков приехали в регион и получили обещанную выплату, заявки еще 13 кандидатов рассматривают. Медики едут в Липецкую область за губернаторским миллионом целыми семьями. Так, желание переехать работать у нас выразила молодая семья врачей из города Каменск-Шахтинский Ростовской области.